Камни, болота и бурёнки: завершились баха «Уральский рубеж» и триал «RFC GS URAL 2025»

Гонка по уральским просторам преподнесла автоспортсменам немало серьёзных испытаний. Каменистые рельефы переплетались со скользкими чернозёмными равнинами, лесные дорожки – болотиной и бродами, а старт ралли-рейда «Уральский рубеж» чуть не сорвали коровы.

Они искали траву, а мы – трассу. Пастух растерялся, но человек из моей судейской команды сместил пастуха, и мы погнали стадо в сторону. Он на коне, я на машине. Александр Грачёв главный судья гонки

… «Машина на глазах уходила под воду»…

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж № 302) Эдуард Николаев рассказал, как на одном из болотистых участков они завязли так, что выбраться из ловушки удалось только при помощи двух грузовиков.

Здесь проходили многодневные дожди, почва специфическая, машины тяжёлые, хода не было – газ не газ, машина просто начала тонуть. Сначала на помощь подоспел экипаж Алмаза Ахмедова («КАМАЗ-мастер», экипаж №303) и следом ехала команда Урала («УралМоторсСпорт»). Ребята – молодцы, не проехали мимо.

Всего за 4 дня гонки на маршруте протяженностью 600 км по территориям Челябинской области и республики Башкортостан из 15 раллийных экипажей до финиша не дошёл только один экипаж. Вираж в кусты, поломка и вынужденный сход с трассы.

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Первыми к победе в грузовом зачете Т5 пришёл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» из Набережных Челнов в составе пилота Богдана Каримова, штурмана Дмитрия Никитина и механика Данилы Телепова. Борт №301.

В зачете ТЗ (багги) первое место у экипажа №201 – пилот Алексей Черкесов (Чернянка, Белгородская область) и штурман Артем Шевелев (г. Москва). В Т2 (внедорожники) победу одержали Андрей Сушенцов и Александр Щанов, московский экипаж под №207 на Toyota LC 200. В «R» финишировал экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт», №204 на ГазельNEXT, пилот Алексей Игнатов (г. Челябинск) и штурман Евгений Павлов (г. Тверь).

«Уральский рубеж» состоялся при поддержке АО «Автомобильный завод «Урал» – одного из российских лидеров по производству грузовых автомобилей, и SINTEC Lubricants, российского производителя моторных масел, смазочных материалов, охлаждающих и технических жидкостей.

Всё прошло замечательно. Хочется больше участников. Для нас популяризация автоспорта – задача номер 1. Мы со своей стороны сделаем всё возможное. Павел Яковлев генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ», генеральный партнёр БАХИ «Уральский рубеж»

Не менее зрелищная борьба техники и уральской природы развернулась на полигоне у Поликарпова пруда в Миассе, там 13 и 14 июня проходил грузовой трак-триал и кубок Челябинской области по автомобильному спорту в дисциплине джип-триал «RFC GS URAL 2025».

Организаторы подготовили по 5 уникальных секций для грузовиков и легковых внедорожников.

В этом году география участников была рекордной – также, как и количество зрителей: более 3000 человек пришли поддержать спортсменов. У фестиваля внедорожного спорта есть все шансы повысить статус!

В этом году у нас участвуют 24 грузовых автомобиля и 24 внедорожных автомобиля. Секции очень сложные, автомобили работают на пределе, но главное для нас — безопасность. География участников впечатляет: к нам приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Перми, Башкирии, с Кавказа и из других регионов России, а также из Беларуси. Мы видим, что интерес к формату растёт, и надеемся в ближайшие годы вывести эти соревнования на уровень Кубка и Чемпионата России. Алексей Братенев президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области

Победители в дисциплине джип-триал «RFC GS URAL 2025»:

в категории R1 экипаж с бортовым номером 100 – Коляго Александр и Шахабов Ризван (Краснодар/Грозный), автомобиль – ПРОТОТИП;

в категории R2 – экипаж с бортовым номером 209 – Осетров Александр и Плотников Станислав (Пермь), автомобиль – УАЗ ХАНТЕР;

в категории R3 – экипаж с бортовым номером 309 – Филяр Алексей и Орлов Михаил (Екатеринбург), автомобиль – ВАЗ НИВА.

Победители в дисциплине «TRUCK TRIAL 2025»:

в категории «ПРОТО» – экипаж с бортовым номером 400, Парфентьев Андрей и Парфентьев Андрей-мл., автомобиль – ЗИЛ-131;

в категории «6×6» – экипаж с бортовым номером 411, Головин Алексей и Кулаков Владислав (Набережные Челны, Татарстан), автомобиль – КАМАЗ 5350;

в категории «4×4» – экипаж с бортовым номером 415, Савенко Сергей и Богданова Екатерина (Долгопрудный, Московская обл.), автомобиль – МЕРСЕДЕС УНИМОГ.

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«Тряслись руки и ноги после второго этапа гонки, но было супер», – делится впечатлениями магнитогорец Василий Мачулянский. В рамках «Уральского рубежа» прошла SINTEC RACE – гонка для серийных внедорожников и багги. Почувствовать себя профессиональным пилотом мог любой желающий. Призы командам – моторные масла SINTEC от официального технического партнера гонки – вручил Виктор Яковлев, руководитель спортивной команды «УралМоторСпорт». АО «АЗ «Урал» является генеральным партнёром «Уральского рубежа».

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Ралли-рейды – это суровое испытание как для людей, так и для моторных масел и смазочных материалов. Здесь и техника, и пилоты работают на пределе возможностей, преодолевая тысячи километров за считанные дни в условиях экстремальных нагрузок. Для нас это не только возможность поддерживать захватывающий и технологичный вид спорта, сделав его открытым и доступным, но и возможность совершенствовать линейку своей продукции. Александр Пахутко директор по активационному маркетингу SINTEC Group

Посмотреть на соревнования собрались тысячи жителей Челябинской области и республики Башкортостан. Кроме зрелищных гонок для зрителей все дни проходила выставка техники и развлекательная программа для всей семьи.

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Рассчитываем, что автопроект «Уральский рубеж» приживётся и будет прирастать зачётами: мотозачёты, квадрозачёты, стандартные автомобили. организаторы НП «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов»

«Уральский рубеж» 2025 подтвердил статус одной из самых сложных и зрелищных внедорожных гонок страны, а Миасс вновь стал центром притяжения для поклонников автоспорта со всей России и ближнего зарубежья.

Партнёрский материал