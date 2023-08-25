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  • Кемпер Volkswagen California на базе Multivan T7: PHEV-установка и пара раздвижных дверей

Кемпер Volkswagen California на базе Multivan T7: PHEV-установка и пара раздвижных дверей

25.08.2023 69 1 0

Пока что новинка немецкой марки дебютировала в статусе концепта. В список особенностей кемпера входят два тента, доступ к холодильнику снаружи, а также поворачивающиеся на 180 градусов передние кресла.

Пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan T7 был представлен в июне 2021 года. В Европе этот коммерческий автомобиль за прошедшее время успел обзавестись несколькими модификациями, но пока что среди них так и не появился кемпер. В VW решили исправить эту ситуацию: расширение семейства было анонсировано в начале текущего месяца, а теперь немецкий производитель показал прообраз будущего кемпера California.

На фото: концепт Volkswagen California нового поколения

Презентация предсерийного концепта Volkswagen California на базе Multivan T7 прошла в рамках международной выставки автодомов, фургонов и автотуризма Caravan, которая ежегодно проводится в Дюссельдорфе в конце августа – начале сентября. У новой Калифорнии, как и у её предшественников, в крышу интегрирован спальный бокс, изготовленный из алюминия и тканевыми боковинами. Он опускается и поднимается с помощью планшета, который управляет всей электроникой в автомобиле. Кстати, этот планшет выполняет в том числе и развлекательную функцию.

Одной из важнейших особенностей California Concept является пара раздвижных дверей. У предшественников такая дверь всегда была одна, так как вдоль левой боковины кемпера располагалась кухня. Внутреннее пространство «донора» – Volkswagen T7 Multivan – больше, из-за чего удалось сместить кухню ближе к корме, что в свою очередь, позволило разместить ещё одну сдвижную дверь на левой стороне. При этом кухня расположена таким образом, что гости автокемпингов могут пользоваться ей как внутри автомобиля, так и снаружи. Ещё у отдыхающих есть доступ к холодильнику в том числе и снаружи.

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Ещё у концептуального кемпера имеется два тента по бокам: тот, что с правой стороны, представляет собой треугольный солнцезащитный козырёк; а с левой находится полноценный прямоугольный навес, под которым можно спрятаться от солнца или моросящего дождя во время готовки или отдыха. Передние сиденья могут поворачиваться на 180 градусов, в этом случае кемпер превращается в некую гостиную-столовую. Заднее сиденье можно превратить в кровать.

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Этот прототип ляжет в основу товарной версии кемпера California следующей генерации. Известно, что новинка встанет на конвейер завода в Ганновере в 2024 году. Официальной информации о «начинке» пока практически нет. Известно, что концепт оснастили PHEV-установкой, вероятно, речь идёт о системе eHybrid, которая есть у T7 Multivan. Она включает в себя бензиновый четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,4 литра, который работает в тандеме с электромотором. Совокупная отдача этой установки составляет 218 л.с.

Ещё в состав системы, скорее всего, войдёт батарея ёмкостью 13 кВт*ч, она сможет обеспечить запас хода при движении только на электротяге около 48 км (либо немногим меньше, если учитывать, что кемпер очевидно окажется тяжелее стандартного микроавтобуса). Предполагается, что у Volkswagen California нового поколения будут различные ездовые режимы, включая функцию экономии заряда аккумулятора. «Зелёный» режим можно будет использовать для передвижения непосредственно в кемпингах. Стоит отметить, что у серийной версии будут также и «неэлектрифицированные» версии с бензиновыми и дизельными моторами.

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1 комментарий
25.08.2023 15:53
Валерий

Обещают ещё кемпер на базе электрического Volkswagen ID. Buzz.

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