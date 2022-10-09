Недавно японская компания приняла решение о выпуске новой внедорожной модификации своего флагманского внедорожника, которая получит приставку Warrior. Мы решили представить, как она будет выглядеть.

Внедорожник Patrol имеет очень давнюю историю, ведь первое поколение с заводским индексом 4W60 появилось ещё в 1951 году. Сегодня на конвейере шестая генерация модели, премьера которой состоялась в 2010 году. С тех пор Патрол прошёл через несколько рестайлингов, самый свежий и существенный из них был осенью 2019 года. Несмотря на свой внушительный по нынешним меркам автомобилестроения возраст (более 12 лет), внедорожник не собирается на покой, наоборот – он обрастает новыми модификациями, и появление очередной из них было анонсировано на прошлой неделе.

Рендер нового Nissan Patrol Warrior

Хардкорная версия получит имя Warrior, аналогичную уже имеет пикап Navara на австралийском рынке. Что касается внешности, то мы может ориентироваться на ранее опубликованный скетч и пару фотографий с фрагментами кузова. Patrol Warrior получит новый передний бампер с массивной накладкой из неокрашенного пластика в нижней части, также немного иначе будут оформлены декоративные вставки по краям. Проще всего новую модификацию можно будет определить по широким пластиковым расширителям колёсных арок и «зубастым» внедорожным шинам. Сзади также можно ожидать появление обновлённого бампера с дополнительными накладками. Ещё одна характерная деталь – сдвоенные угловатые патрубки выхлопной системы, выведенные под пороги.

Рендер нового Nissan Patrol Warrior

Внедорожник будет построен совместно с инжиниринговым бюро Premcar, находящимся в австралийском городе Виктория. Оно же ранее участвовало в разработке вышеупомянутой экстремальной версии Navara. Новинка получит доработанное шасси с амортизаторами увеличенного диаметра и новыми пружинами, а вот двигатель останется прежним. Патрол оснащается атмосферным бензиновым V8 5.6 мощностью 405 л.с. (560 Нм) в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стандартный Nissan Patrol 1 / 3 Стандартный Nissan Patrol 2 / 3 Стандартный Nissan Patrol 3 / 3

Премьера новинки ожидается в следующем году.

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