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Nissan решился на выпуск хардкорного внедорожника Patrol

27.09.2022 238 0 0

От стандартного вездехода новая версия будет отличаться еще более внушительным обликом, кроме того, особому SUV перенастроят подвеску. Двигатель реформы не затронут. Новинка пока адресована только Австралии.

 

Три года назад в австралийской гамме Nissan появился экстремальный пикап Navara N-Trek Warrior, и тогда же руководство местного подразделения бренда намекнуло на то, что аналогичное исполнение может получить и флагманский внедорожник Patrol актуального поколения Y62. О проекте напомнили в мае этого года – тогда сообщалось, что он все еще находится на рассмотрении, при этом ниссановцы распространили дизайн-скетч прототипа особого вездехода. И вот, наконец, решение принято: хардкорному Nissan Patrol Warrior быть.

Особый вездеход сделают вместе с инжиниринговым бюро Premcar, которое базируется в австралийском городе Виктория (прежде принадлежало британской компании Prodrive). К слову, то же бюро помогло построить экстрим-версии успевшего обновиться грузовика Navara – Pro-4X Warrior и SL Warrior.

Тизеры Nissan Patrol Warrior
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Тизеры Nissan Patrol Warrior
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Свой нынешний релиз Nissan сопроводил парой малоинформативных тизеров. Ну а судя по опубликованному ранее скетчу, внешне от обычного внедорожника хардкорный Patrol Warrior будет отличаться более массивным передним бампером и наличием черных пластиковых расширителей колесных арок. Вдобавок внедорожнику достанутся черные же радиаторная решетка и рейлинги на крыше, внедорожная резина и оригинальные диски. Кроме того, будет доработано шасси: появятся амортизаторы увеличенного диаметра и новые пружины, плюс, возможно, расширят колею.

Скетч, опубликованный в мае этого года

А вот двигатель менять не станут: как и стандартный Nissan Patrol, новый вариант австралийцам предложат с бензиновым V8 5.6 мощностью 405 л.с. (560 Нм) и семиступенчатым «автоматом». Отметим, на Ближнем Востоке модели еще положен 275-сильный V6 4.0, вдобавок там есть «заряженная» версия Nismo с форсированным до 428 л.с. V8. У вездехода подключаемый полный привод с понижающей передачей.

Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior
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Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior
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Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior
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Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior
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Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior
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Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior
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Объявлено, что на создание Nissan Patrol Warrior уйдет около 12 месяцев, то есть премьеру, видимо, проведут к концу следующего года. А еще в Nissan заявили, что Premcar придется нанять дополнительный персонал.

Более подробную информацию о Patrol Warrior обещают раскрыть ближе к запуску.

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