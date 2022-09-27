Nissan решился на выпуск хардкорного внедорожника Patrol

От стандартного вездехода новая версия будет отличаться еще более внушительным обликом, кроме того, особому SUV перенастроят подвеску. Двигатель реформы не затронут. Новинка пока адресована только Австралии.

Три года назад в австралийской гамме Nissan появился экстремальный пикап Navara N-Trek Warrior, и тогда же руководство местного подразделения бренда намекнуло на то, что аналогичное исполнение может получить и флагманский внедорожник Patrol актуального поколения Y62. О проекте напомнили в мае этого года – тогда сообщалось, что он все еще находится на рассмотрении, при этом ниссановцы распространили дизайн-скетч прототипа особого вездехода. И вот, наконец, решение принято: хардкорному Nissan Patrol Warrior быть.

Особый вездеход сделают вместе с инжиниринговым бюро Premcar, которое базируется в австралийском городе Виктория (прежде принадлежало британской компании Prodrive). К слову, то же бюро помогло построить экстрим-версии успевшего обновиться грузовика Navara – Pro-4X Warrior и SL Warrior.

Тизеры Nissan Patrol Warrior 1 / 2 Тизеры Nissan Patrol Warrior 2 / 2

Свой нынешний релиз Nissan сопроводил парой малоинформативных тизеров. Ну а судя по опубликованному ранее скетчу, внешне от обычного внедорожника хардкорный Patrol Warrior будет отличаться более массивным передним бампером и наличием черных пластиковых расширителей колесных арок. Вдобавок внедорожнику достанутся черные же радиаторная решетка и рейлинги на крыше, внедорожная резина и оригинальные диски. Кроме того, будет доработано шасси: появятся амортизаторы увеличенного диаметра и новые пружины, плюс, возможно, расширят колею.



Скетч, опубликованный в мае этого года

А вот двигатель менять не станут: как и стандартный Nissan Patrol, новый вариант австралийцам предложат с бензиновым V8 5.6 мощностью 405 л.с. (560 Нм) и семиступенчатым «автоматом». Отметим, на Ближнем Востоке модели еще положен 275-сильный V6 4.0, вдобавок там есть «заряженная» версия Nismo с форсированным до 428 л.с. V8. У вездехода подключаемый полный привод с понижающей передачей.



Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior 1 / 6 Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior 2 / 6 Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior 3 / 6 Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior 4 / 6 Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior 5 / 6 Актуальный Nissan Patrol, Nissan Navara Pro-4X Warrior и Navara SL Warrior 6 / 6

Объявлено, что на создание Nissan Patrol Warrior уйдет около 12 месяцев, то есть премьеру, видимо, проведут к концу следующего года. А еще в Nissan заявили, что Premcar придется нанять дополнительный персонал.



Более подробную информацию о Patrol Warrior обещают раскрыть ближе к запуску.