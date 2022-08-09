Пару лет назад, выбирая кроссовер за миллион, мы рассматривали трехлетний Ford Kuga или пятилетний Kia Sportage . С тех пор ситуация изменилась, и теперь под миллион стоят даже компактные модели вроде Mitsubishi ASX , Nissan Juke или Ford EcoSport . Многое, конечно зависит от состояния и возраста машины, но цены выросли ощутимо. Например, сейчас миллион и даже больше сейчас не стесняются просить за рестайлинговый Nissan Qashqai первого поколения. Даже ранний дорестайлинговый кроссовер по низу рынка обойдется тысяч в 600, а на ухоженный экземпляр последних лет выпуска стоит готовить миллион. А ведь последним годом выпуска модели был 2013 – то есть, даже самые поздние машины готовятся к десятилетнему юбилею. Будет ли такой Qashqai хорошей покупкой и не слишком ли дорого его содержать?

Qashqai построили на платформе С – той же самой, что была в основе более крупного X-Trail, да и прочие технические решения вроде полного привода тоже позаимствовали у него. Вышел в серийное производство кроссовер в 2006 году, а до России добрался в 2007. И японцы вряд ли ожидали такого успеха, какой сопутствовал модели: в первые 3 года в Европе было продано более 300 тысяч машин, а затем продажи составляли более 200 тысяч штук в год. В России машина тоже стала весьма популярна, выйдя в лидеры класса: ежегодно у нас покупали более 15 тысяч экземпляров. В 2008 году появилась семиместная версия Qashqai+2 с увеличенной колесной базой, хотя за нее доплачивало уже не так много покупателей.​

Nissan Qashqai 2007–14



Несмотря на популярность в России, до локализации дело не дошло: на конвейер в Санкт-Петербурге встало только второе поколение кроссовера. Первое приезжало к нам с завода в Англии, но это не мешало ему оставаться вполне конкурентным по цене. На старте продаж в 2007 году за Qashqai просили от 570 до 850 тысяч рублей. К рестайлингу 2010 года цены выросли: базовый кроссовер стоил 750 тысяч, а топовое исполнение тянуло на 1,15 миллиона. Зато уровень цен сохранялся вплоть до смены поколения в 2013 году: колебания валютных курсов и подорожания достались уже преемнику. Высокая популярность модели хорошо видна по объему вторичного рынка: на момент написания материала в продаже на Авито было 800 дорестайлинговых и 1600 рестайлинговых автомобилей, а также 250 семиместных Qashqai+2. Значит, выбор здесь огромен – остается лишь понять, на что нужно обратить внимание при покупке и стоит ли игра свеч.

Nissan Qashqai 2007–14



Состояние кузова у машины в возрасте 10-15 лет точно не будет идеальным, но большинство автомобилей хвастает вполне приличным внешним видом. Само собой, многое здесь зависит от ухода: запущенные или просто побитые о бордюры дорестайлинговые машины уже требуют замены подгнивших порогов и ремонта днища, а самые свежие и удачливые не имеют внешних дефектов. Конечно, что-то найти наверняка можно: коррозия скрывается на порогах, под обширными молдингами дверей и крыльев, а также в нишах колесных арок. Попутно можно заглянуть в нишу багажника и заправочной горловины – иногда там тоже можно обнаружить вспучившуюся краску. Про переднюю кромку капота и крыши и говорить нечего: капот с большой вероятностью перекрашен, а крыша легко «зацветает» из-за отсутствия оцинковки. Ну и пятая дверь может иметь дефекты в нише номерного знака и под молдингом.

Nissan Qashqai 2007–14



Неудивительно, что при высокой популярности модель обзавелась широким ассортиментом неоригинальных запчастей, в том числе кузовных. Оригинал, как часто бывает, довольно дорог, но практически всю популярную «кузовщину» можно найти гораздо дешевле. Например, передний бампер при цене оригинала в 15-25 тысяч доступен неоригинальным от 5 до 20 тысяч. Переднее крыло вместо 30-40 тысяч реально купить за 7-20 тысяч. На капоте можно сэкономить вчетверо, купив его за 17-25 тысяч, притом что оригинал стоит под сотню тысяч. Кстати, цена на рестайлинговые и дорестайлинговые элементы примерно одинакова. Лобовые стекла есть в ассортименте от 5 до 15 тысяч, а «фирменное» обойдется в 25-30. Галогеновая фара для рестайлингового кроссовера стоит 35-40 тысяч за оригинал и 12-30 тысяч за аналоги, а ксеноновая – 50-90 и 25-60 за оригинал и заменитель соответственно. Но в случае с Qashqai стоит учитывать, что многое можно купить на разборке еще дешевле, причем в случае с кузовным железом «бэушная» заводская деталь зачастую будет лучше новой, но самой дешевой.

Nissan Qashqai 2007–14



Схемы подвесок у Qashqai те же, что и у родственных кроссоверов на платформе С: МакФерсон впереди и многорычажка сзади, причем ее конструкция не зависит от типа привода. Бодрящая стоимость некоторых крупных оригинальных запчастей здесь предсказуемо компенсируется широчайшим ассортиментом неоригинала. Да и ремонтопригодность подвесок сторонние производители повышают. Например, штатно переднюю шаровую опору предполагается менять в сборе с рычагом за 10-12 тысяч, но в продаже можно найти как неоригинальный рычаг с шаровой по цене от 2 тысяч рублей, так и ремонтные шаровые для перепрессовки, да и сайлентблоки для рычага есть в изобилии. Оригинальный передний амортизатор оценивается в 15-20 тысяч, но аналоги можно купить от 3 до 10 тысяч. Стойки стабилизатора унифицированы с Teana, X-Trail, Murano и моделями Renault, так что здесь тоже действует принцип «дешево и много». Ступичные подшипники и впереди, и сзади меняются в сборе со ступицей, и вместо оригинала за 7-12 тысяч можно купить заменитель от 3 тысяч, но качественная деталь обойдется в 5-7 тысяч. Задние рычаги тоже можно не менять целиком, если есть возможность заменить сайлентблоки. Но при необходимости верхний поперечный рычаг можно купить за 4-12 тысяч вместо 20, а нижний – за 3-10 тысяч вместо 15-18. Разве что продольную тягу не сыскать неоригинальной, но она и с маркировкой Nissan обойдется в 3 тысячи рублей. Задние амортизаторы тоже недороги: 6-8 тысяч за оригинал и 2-8 тысяч за аналоги. Однако при покупке машины стоит помнить, что полная переборка подвески на качественных компонентах может обойтись в приличную сумму, и закладывать это в торг.

Nissan Qashqai 2007–14



Тормоза Qashqai достались дисковые вкруг, но самые простые: с однопоршневыми механизмами с плавающей скобой. Впереди применены вентилируемые диски диаметром 296 мм, сзади – невентилируемые на 292 мм. Расходники здесь тоже «общекорпоративные» и предсказуемо дешевые: передний тормозной диск можно купить от 3 тысяч при цене оригинала в 12-15, а задний – от 2 тысяч вместо 10. Комплект качественных колодок обойдется еще в 2-3 тысячи рублей. Стояночный тормоз здесь тоже простой, с тросовым приводом, так что при условии целостности магистралей и исправности тросов ручника много денег машина не попросит. Немного внимательнее стоит быть при проверке рулевого управления. Здесь применен электроусилитель с мотором на рулевом валу, и штатно мотор предлагается менять в сборе с рулевой колонкой за 50 тысяч рублей. Разумеется, ремонт усилителя возможен и освоен, но в любом случае потребует денег, которые лучше сторговать заранее. Зато с самой рейкой все проще: ее можно купить восстановленной за 10-25 тысяч при цене оригинала в 60-80 тысяч.

Базовой коробкой передач для Qashqai была механика: с 1,6-литровым мотором сочетается пятиступенчатая JR5, а с двухлитровым – шестиступенчатая TL4. Тот же набор ручных коробок мы видели, например, у Renault Megane и Fluence. Обе коробки не имеют слабых мест и способны пройти более 250 тысяч километров до появления проблем с подшипниками, синхронизаторами и дифференциалом. Само собой, замена масла хотя бы раз в 50-60 тысяч километров при этом крайне желательна.

Nissan Qashqai 2007–14



А вот автоматические трансмиссии здесь не те же, что на Renault: если французы уповали на свою бессменную AL4, то японцы отдали предпочтение вариаторам от Jatco. Вариантов тоже два: с 1,6-литровым двигателем сочетается CVT с индексом JF015E, а старший двухлитровый получил вариант JF011E. Второй вариант не только менее капризный, но и более крепкий: он может пройти 200 тысяч километров до капремонта. Обязательные условия для этого – замена масла каждые 30-40 тысяч километров, прогревы и спокойная езда без «веселых стартов». Все то же самое касается и JF015E, который до сих пор можно встретить в новых автомобилях, но менять масло здесь стоит даже чаще, а следить за чистотой теплообменников пристальнее. Правда, главная проблема со всем этим бесступенчатым хозяйством сегодня другая: за 10-15 лет, прошедших с момента выпуска, подавляющее большинство машин уже преодолело пробег в 200 тысяч километров, а вариаторы уже пережили как минимум одно вскрытие. Так что при покупке стоит полагаться на диагностику и тест-драйв, но все равно держать в запасе 70-100 тысяч на потенциальную переборку вариатора.

Nissan Qashqai 2007–14



Выбор мотора у Qashqai фактически cводится к двум вариантам: 1,6-литровому HR16DE на 114 лошадиных сил и двухлитровому MR20DE на 141 силу. Оба двигателя давно известны по множеству моделей Renault и Nissan и отлично себя зарекомендовали. Конструктивная простота здесь сочетается с надежностью: алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной ГРМ и распределенный впрыск обещают стабильный ресурс. Затраты на обслуживание тоже умеренные, а еще одна хорошая новость в том, что двухлитровый мотор на Qashqai – не такая редкость, как на том же Renault Fluence. Дорестайлинговые автомобили в большинстве своем именно двухлитровые, да и среди рестайлинговых их половина. Одной строкой можно упомянуть 1,5-литровый дизель K9K, который встречается крайне редко: среди дорестайлинговых машин всего около 5% дизельных, а рестайлинговые встречаются штучно. Сам по себе мотор тоже неплох и популярен, но требования к диагностике здесь выше, как и потенциальные вложения. Ведь наддув и топливная аппаратура в ремонте будут в разы дороже фазорегуляторов и ГРМ на бензиновых атмосферниках.

Nissan Qashqai 2007–14



Таким образом, самым логичным вариантом при покупке подержанного Qashqai будет двухлитровый автомобиль с вариатором и пробегом до 150 тысяч километров, а также минимальным числом владельцев – примерно такой. Конечно, ручная коробка передач может сократить потенциальные затраты на ремонт, но при этом короче станет и список оснащения, а этого в автомобиле за миллион обычно хотят избежать.

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Ну а если простоту и дешевизну содержания вы ставите во главу угла, можно поискать Qashqai с 1,6-литровым мотором и механикой, но небольшим пробегом – около 100 тысяч километров. Такие экземпляры тоже иногда попадаются, и если Автотека подтвердит честность пробега и безаварийную историю, число потенциальных рисков в десятилетнем Qashqai снижается до минимума.



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