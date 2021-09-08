Цены на новые машины бьют рекорды и пробивают все психологические и логические пороги. В апреле этого года Granta стала стоить дороже полумиллиона – 511 тысяч рублей, а в сентябре прайс-лист на нее уже начинается с 546 тысяч. Но даже по этой рекомендованной цене машину купить просто невозможно. Остается нырять с головой в непредсказуемый вторичный рынок, где еще можно сэкономить на народных стереотипах и предрассудках. Например, поискать французский автомобиль. И это необязательно должны быть редкие Renault Vel Satis , DS5 или Peugeot 607 . Можно купить и вполне обычный хэтчбек C-класса – например, Renault Megane третьего поколения. Самые дешевые машины начинаются тысяч с 250, а за 550-600 уже можно выбирать из лучших вариантов после второго рестайлинга. Год назад мы выбирали его собрата, Renault Fluence , и выяснили, что это вполне хороший вариант. Будет ли Megane сильно от него отличаться?

Третье поколение Megane дебютировало в 2008 году, на год раньше, чем Fluence, а до нас добралось как раз в 2009. Платформу он унаследовал от второго поколения, и единственное отличие в кузовной гамме состояло как раз в выделении седана в отдельную модель. Правда, на Fluence у нас возлагали больше надежд, а потому именно он был локализован на заводе Автофрамос в Москве, в то время как Megane продолжил приезжать с завода в Турции. К тому же в России была урезана и гамма кузовов: нам не предлагали ни кабриолет (что неудивительно), ни универсал, поэтому стоит учитывать, что все универсалы на вторичном рынке были ввезены в частном порядке. Ну а у дилеров машины в свое время стоили вполне гуманных денег: пятидверные хэтчбеки укладывались в 560-675 тысяч рублей, а трехдверки были дороже – от 700 до 830 тысяч. Само собой, с 2009 года до окончания продаж в 2016 они набрали сотню-другую тысяч, но все равно оставались дешевле многих одноклассников. Да и сегодня нестарый еще хэтчбек С-класса можно купить по цене подержанной Гранты – за 600-650 тысяч рублей. Давайте взглянем, есть ли в этой идее подводные камни и на что стоит обратить внимание, планируя покупку.



Renault Mégane 2008–16



Разброс по возрасту у Megane большой: самым свежим машинам всего 5-6 лет, а самым старым уже более 10, так что можно предположить, что и состояние кузова у них будет различаться так же сильно. На практике же старые машины тоже сохраняются довольно неплохо: по крайней мере, до гнили и сквозной коррозии доходит крайне редко. Во многом это заслуга оцинковки и приличной окраски, что позволяет подкрашивать сколы до того, как они «зацветут», если, конечно, с этим не затягивать. Внимание стоит уделить типовым проблемным зонам. Впереди это пологий капот, медленно собирающий сколы, и рамка лобового стекла, на верхней кромке которой можно увидеть пузыри. Само собой, арки страдают от сколов, а в полостях могут скрываться уже основательные очаги ржавчины, скрытой под локерами. Пороги ничем не прикрыты, так что зона за передними колесами активно пескоструится и облезает до металла. Обычно ее зачищают и защищают, но у неухоженных машин там уже можно увидеть очаги коррозии. Попутно можно осмотреть сам порог, особенно в зоне шва, а также поддомкратники – эти площадки тоже повреждаются и ржавеют в числе первых. Ну и днище не стоит списывать со счетов: заводская мастика не способна держать удары вечно, а клиренс здесь не очень большой, к тому же у трехдверных хэтчбеков (с гордым именем Megane Coupe) он дополнительно уменьшен на 12 мм за счет перенастроенной подвески.

Renault Mégane 2008–16



Двери и дверные проемы тоже заслуживают внимания. Если говорить о мелочах, то даже у свежих машин можно встретить щелкающие ограничители, а краска в дверных проемах точечно протирается жесткими уплотнителями. Более серьезная неприятность у Megane общая с Fluence: это растрескивание тонкого металла в точке крепления передних дверных ограничителей. Проблема встречается нечасто, но проверить эти зоны стоит: если там есть следы ремонта или самодельная усилительная пластина, то владелец с дефектом знаком. В задней части внимание надо обратить на пятую дверь: площадки номерного знака на ней нет, но нижняя кромка все равно может иметь сколы. Кроме того, задние фонари – один из источников попадания воды в багажник, наряду с точкой крепления дополнительного верхнего стоп-сигнала на пятой двери. Ниша полноразмерного запасного колеса здесь пластиковая, на болтах, так что ржаветь не будет, но старение уплотнителя на стыке с кузовом по периметру «корыта» тоже может приводить к сырости внутри багажника.

Кузовные детали для Megane не так уж редки, хотя ассортимент неоригинала довольно скромный. Впрочем, многое даже в оригинальном исполнении стоит умеренных денег. А ремонт после небольшого фронтального ДТП может превратиться в «распродажу все по 20». Капот, например, можно найти тысяч за 20, как и переднее крыло (главное – помнить об изменении крыльев с рестайлингами). Передний бампер – тоже 20 тысяч, а аналог – 10-15. Лобовое стекло с фирменным логотипом стоит около 20 тысяч, а неоригинал вдвое дешевле. Ну и рестайлинговая галогеновая фара тоже обойдется примерно в 20 тысяч, причем замены от Depo и Magneti Marelli не позволят сильно сэкономить. Впрочем, многое можно найти на разборках, в том числе местных: вопреки стереотипам, Megane в России был немногим менее популярен, чем Fluence, так что машин на запчасти хватает. Хотя полное отсутствие общих кузовных панелей с седаном кого-то огорчает.



Renault Mégane 2008–16



Зато подвески у Megane и Fluence во многом общие: МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Соответственно, и потенциальные затраты на ремонт такие же умеренные. Рычаг в сборе стоит 5 тысяч за оригинал и от 2 тысяч за аналог, разве что шаровая опора в нем штатно приклепана, хотя варианты сменных опор за тысячу-полторы есть, а замена, разумеется, освоена. Где-то Megane формально разведен в настройках подвески с Fluence: например, амортизаторы здесь «свои», что, впрочем, не останавливает народное творчество с подбором детали от Fluence, Scenic и даже Grand Scenic. Однако и для штатных амортизаторов тоже есть варианты замен: например, передний можно купить за 3-5 тысяч вместо 10. Сзади все еще проще: пружины, амортизаторы да сайлентблоки балки – вот и все обычные расходники, даже заднего стабилизатора на Megane нет, вместе с необходимостью менять его стойки.



Тормоза у Megane всегда дисковые, простые однопоршевые с плавающей скобой по кругу. Передние диски приличного диаметра в 280-296 мм обойдутся в 3-5 тысяч за качественный неоригинал и 7 тысяч за «фирму». Сзади здесь знакомое по Fluence оригинальное решение с подшипниками внутри тормозных дисков: при замене это выльется в необходимость отдать 4-6 тысяч за неоригинальный диск в сборе. Хотя есть возможность выбрать диски и подшипники по отдельности – тогда диск можно купить от 1,5 тысячи и запрессовать в него любой подшипник по своему вкусу. Впрочем, с учетом вполне нормального ресурса все эти приключения не стоит считать большой проблемой – разовая переплата в 2-4 тысячи не так страшна.

Renault Mégane 2008–16



Рулевое управление здесь с электроусилителем, расположенным на рулевом валу, и не отличается врожденными проблемами. Само собой, после 100 тысяч могут появиться стуки, иногда устраняемые заменой втулок, и подклинивания при вращении руля, которые могут лечиться заменой подшипника. Замена чисто механической рейки – дело недорогое: новая оригинальная доступна тысяч за 30, а восстановленная вдвое дешевле. Единственным подвохом может быть неисправность самого усилителя: его будет дешевле починить или купить с разборки, чем отдавать 90-120 тысяч за новую рулевую колонку в сборе.

Набор коробок передач у Megane тот же, что у Fluence. Ручные коробки представлены пятиступенчатой JR5, которой оснащено подавляющее большинство машин, и изредка встречающейся на двухлитровых версиях шестиступенчатой TL4. К этим агрегатам минимум вопросов: меняй масло хотя бы раз в 50-60 тысяч, и ресурс превысит 250 тысяч километров. Неоригинальный комплект сцепления без выжимного подшипника можно купить от 4-8 тысяч, а оригинальный – за 10-12.

Renault Mégane 2008–16



А вот с автоматическими трансмиссиями все неоднозначно: нашему покупателю не мил ни четырехступенчатый «всефранцузский» автомат DP2, ни вариаторы, которые после рестайлинга полностью вытеснили старую АКП. Впрочем, если вам непременно хочется получить две педали, подход можно найти ко всему. Например, гидромеханическая коробка любит чистое масло, заменяемое каждые 30-440 тысяч километров, и хорошее охлаждение с внешним радиатором, а при поломке починить DP2 можно гораздо дешевле, чем вариатор.

Renault Mégane 2008–16



Второй популярный вариант – вариатор JF015E от Jatco, который сочетается с 1,6-литровыми моторами. Здесь к классической вариаторной клиноременной передаче добавился двухступенчатый планетарный редуктор – усложнение конструкции было направлено на упрощение жизни при стартах и экономию топлива. Однако вариатор еще чувствительнее к чистоте масла, а езду без прогрева, быстрые старты и пробуксовки все равно очень не любит. Так что, несмотря на то, что буксировка прицепов на Megane – не самое распространенное занятие, вариантов сократить его ресурс все равно достаточно, поэтому при покупке такой машины стоит закладывать деньги на диагностику и понемногу откладывать на будущий ремонт. На двухлитровых машинах вариаторы были покрепче: сначала JF011E, а затем JF016E. Первый можно считать самым «живучим», хотя правило о частой замене масла и прогревах перед поездкой никуда не пропадает. Однако встретить их сложно: двухлитровых машин покупали очень мало, так что на вторичке они занимают буквально 2-3% от общей массы. Да и в целом машин с вариатором на вторичном рынке гораздо меньше, чем с механикой: не более 20-25%. Покупатели Megane были людьми прагматичными.

Несмотря на широту моторной гаммы у Megane в мире, у нас она состояла из тех же агрегатов, что и на Fluence: 1,6-литровые K4M на 106 л.с. (до рестайлинга) и Н4М на 114 л.с. (после рестайлинга), а также двухлитровый М4R на 137 сил. Иными словами, выбор здесь пусть и небольшой, но беспроигрышный. Даже покупка десятилетнего Megane с мотором K4M не сулит больших проблем: этот простой и старый чугунный двигатель с потенциальным ресурсом более 400 тысяч километров и хорошей ремонтопригодностью. Моторы Н4М и М4R более современные, с алюминиевым блоком, но тут тоже чугунные гильзы, вполне надежный цепной ГРМ и распределенный впрыск. Чуть усложняет картину разве что наличие фазорегуляторов, но их цену в 8-12 тысяч нельзя назвать пугающей. В общем, пренебрегать тщательной диагностикой мотора в любом случае не стоит, но шансы найти вполне живой мотор есть для машины практически любого возраста.

Renault Mégane 2008–16



Одной строкой упомянем дизельные машины, почти всегда оснащенные 1,5-литровым мотором K9K разной степени форсировки – от 85 до 110 лошадиных сил. К нам они приезжали стараниями частников и чаще всего для перепродажи, так что рассчитывать на небольшой пробег гарантированно не стоит. Сам по себе двигатель K9K вполне неплох, но с учетом непрозрачности пробега трудно оценить его остаточный ресурс и объем потенциальных вложений, которых у дизеля хватает. Поэтому мечты о дизельном Megane стоит если не оставить, то как минимум подкрепить опытом, тщательнейшей диагностикой и достаточным запасом денег для первичного обслуживания и потенциального ремонта. А доверчиво слушать сладкие речи о ресурсе в полмиллиона километров и расходе в 5-6 литров на сотню не стоит: немолодой дизель с большим пробегом уже «дал взаймы» всем прошлым владельцам и может попросить денег обратно уже скоро.

Renault Mégane 2008–16



Ну а самым простым и логичным вариантом для тех, кто действительно хочет задешево купить хорошо оснащенную и нестарую иномарку, будет пятидверный хэтчбек с 1,6-литровым мотором и ручной коробкой передач, минимальным числом владельцев и пробегом до 100 тысяч километров – примерно вот такой.





Если Автотека подтвердит честность столь небольшого пробега и безаварийную историю, то Megane станет отличным «антикризисным» вариантом для тех, кто свободен от предрассудков о французских машинах. При этом сочетание базового мотора и механики не означает непременной бедности комплектации, так что не придется отказываться от опций в угоду экономности содержания. Ну а ресурс механической части у этих машин весьма хорош, так что Megane вполне может стать спутником на 3-5 лет, а то и больше.

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