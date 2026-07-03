За первые шесть месяцев этого года было представлено много интересных автомобильных новинок, и сегодня мы по традиции сравним их с собственными ожиданиями в виде опубликованных ранее рендеров.

Как и всегда, начинаем в алфавитном порядке. В июне состоялась премьера третьего поколения кроссовера Audi Q7, и буквально за несколько дней до этого были опубликованы наши самые свежие рендеры. Шпионские фотографии позволили нам практически в точности воспроизвести внешний вид модели, за исключением графики ходовых огней в верхнем «этаже» передней оптики, а также контрастной окраски элементов заднего бампера.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Несколько дней назад дебютировал и основной конкурент Q7 — кроссовер BMW X5 пятой генерации. Здесь нам тоже помогли появившиеся ранее в Сети шпионские фото, а основным отличием во внешнем виде и одной из основных его особенностей можно считать передние светодиодные габариты в виде букв Х.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Это не единственная новинка от баварцев в первом полугодии, не менее интересным можно считать весьма радикальный рестайлинг 7 серии, который показали в апреле. Примерно за месяц до премьеры мы сделали рендеры модели на основе имевшихся на тот момент утечек, что позволило воспроизвести переднюю часть, сзади же баварцы смогли удивить огромными фонарями.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Третья новинка BMW — полностью новый электрический седан i3, который теперь будет существенно отличаться от обычной третьей серии. Наша версия имеет другую отделку бамперов, «решётки» и меньшую длину фонарей.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Румынская Dacia представила новую модель в своей линейке — кросс-универсал Striker. За полтора месяца до премьеры мы предугадывали его внешний вид, и в реальности автомобиль получил ещё более угловатый дизайн с иным оформлением бамперов и передней и задней оптики.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В конце мая состоялась премьера возрождённой модели Lancia Gamma, которая теперь стала кроссовером. За два с лишним месяца до премьеры были опубликованы наши рендеры, и здесь достаточно много различий в деталях передней и задней частей кузова.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

В этом же месяце Lexus продемонстрировал свою версию нового Highlander, которая получила индекс TZ. От наших рендеров её отличает другое оформление передней части, пластика боковин, форма накладок на нижние части дверей и деталировка кормы.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Одна из самых громких премьер первого полугодия — обновлённый Mercedes-Benz S-класса с существенно переработанными экстерьером и интерьером. В опубликованных за несколько дней до премьеры рендерах нам удалось передать основной характер изменений, есть лишь небольшие отличия в деталях переднего бампера, также в реальности фонари получили не только новую начинку, но и доработанную форму.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

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В апреле Porsche показала купеобразную версию своего нового электрического Cayenne. Наши рендеры были опубликованы за полтора месяца до премьеры, и в этом случае ожидания практически совпали с реальностью.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Единственной условно российской новинкой в этой подборке является седан Senat 900, который дебютировал в начале июня. Примерно за неделю до этого мы поделились собственным видением его внешности, и имевшиеся на тот момент тизеры позволили практически в точности воспроизвести дизайн его передней части. Сзади же есть отличия в оформлении фонарей и бампера (среди официальных фотографий пока есть только строгий вид сзади).

Рендер Реальность

Рендер Реальность

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Одна из самых свежих новинок подборки — флагманский кроссовер Skoda Peaq, премьера которого состоялась в конце прошлого месяца. В начале года были опубликованы наши рендеры модели, и от реального автомобиля они отличаются дизайном бамперов, формой нижней части дверей, а также графикой габаритных огней в фонарях.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Компания Volkswagen в апреле представила новый хэтчбек ID﻿. Polo c полностью электрической начинкой. Мы поделились своим видением модели ещё в конце прошлого года, и в этом случае ожидания также практически полностью совпали с реальностью.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Завершит статью единственная в подборке китайская новинка — кроссовер Voyah Passion S, явно вдохновлённый паркетником Xiaomi YU7. Выложенные ранее патентные фотографии модели позволили нам почти в точности воспроизвести его внешний вид, за исключением разве что некоторых деталей передней оптики.

Рендер Реальность

Рендер Реальность

Как и всегда, вы можете предлагать свои идеи для рендеров в комментариях. Следите за нашей постоянной рубрикой!