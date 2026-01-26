Рестайлинг ×

Рестайлинг Mercedes-Benz S-класса (W223): новые изображения

Рестайлинг Mercedes-Benz S-класса (W223): новые изображения

На прошлой неделе немецкий автопроизводитель поделился очередными тизерами обновлённого S-класса, которые демонстрируют новые особенности внешнего вида автомобиля.

S-класс (производное от немецкого Sonderklasse — «особый класс») ведёт свою официальную историю с 1972 года, когда появилось первое поколение модели с заводским индексом W116 (до этого большие седаны компании носили другое имя). Сейчас на конвейере седьмая генерация (W223), дебютировавшая осенью 2020 года. Уже совсем скоро состоится премьера рестайлинговой модели, и у нас есть возможность чуть лучше оценить характер изменений в её внешности.

Седан получит полностью новую переднюю часть: здесь появятся фары с парой светодиодных звёздочек в каждой, и они будут визуально объединены с решёткой радиатора за счёт чёрной окантовки, подобной последнему Е-классу и электрическим моделям компании. Сама решётка станет заметно крупнее (по заявлениям компании, ещё площадь увеличится на 20%) и более гранёной по форме. Вместо трёх горизонтальных перекладин здесь будут четыре, а радар сместится в центр решётки. Скорее всего, вся решётка будет отделана маленькими трёхлучевыми звёздочками, как на том же Е-классе и последнем CLA. Одна из самых ярких во всех смыслах деталей — светодиодная окантовка решётки, также к ней добавится и светящаяся звезда на капоте. Из других визуальных изменений — встроенные в передние крылья дополнительные камеры, а также новые корпуса боковых зеркал, верхняя часть которых визуально идентична новому GLC with EQ Technology. Что же касается задней части, то здесь можно увидеть только фонари с полностью новой графикой в виде трёх звёзд с каждой стороны, при этом бампер выглядит нетронутым.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz S-класса

В компании заявляют, что в ходе рестайлинга было переработано более 50 процентов автомобиля (около 2700 новых деталей). В эту долю входит и интерьер седана, где можно ожидать появление полностью новой передней панели, которая, судя по шпионским фотографиям, будет похожа на нынешний Е-класс. Флагманская модель сохранит бензиновые моторы, причём под капотом появится также полностью новый бензиновый двигатель V8, который в компании называют самым экологически чистым 8-цилиндровым мотором в истории.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz S-класса

Премьера нового S-класса состоится 29 января. Между тем, недавно стала известна неутешительная статистика продаж большой немецкой тройки за 2025 год.   

