Обновлённый Mercedes-Benz S-Class справит мировую премьеру на следующей неделе

20.01.2026 518 0 1
Компания Mercedes-Benz назначила на 29 января премьеру обновлённого седана S-класса актуального поколения W223, в нём обещаны около 2700 новых компонентов (более 50% от общего числа), улучшенная плавность хода и расширенные возможности персонализации.

Mercedes-Benz S-Class поколения W223 выпускается с 2020 года, и в последние году ему не везёт — продажи падают на всех ключевых рынках, в том числе в США и Китае. Причин у этого падения несколько: недостаточно выразительный дизайн экстерьера, слишком типовой и скучный интерьер, появление на рынке более доступных альтернатив от молодых китайских брендов, дрейф части клиентов в сторону минивэнов и кроссоверов.

Рестайлинг, конечно, не сможет исправить все проблемы нынешнего S-класса, но, возможно, автомобиль станет чуть привлекательнее и точно станет современнее — хотя бы потому, что в него загрузят новейшую версию фирменной операционной системы Mercedes-Benz (MB.OS). Также будущие покупатели могут ожидать более высокого уровня комфорта: подвеска станет мягче, снизится уровень шума, удобств на борту будет ещё больше. Программа персонификации станет практически безграничной в части окраски и материалов отделки — машину можно будет покрасить буквально в любой цвет на Земле. Рендеры обновлённого S-класса наш художник Никита Чуйко нарисовал ещё в ноябре.

Сегодня пресс-служба Mercedes-Benz опубликовала на YouTube «прогревочный» видеоролик о новом S-классе, в нём снялись гендиректор компании Mercedes-Benz Ола Каллениус и популярный за рубежом канадский видеоблогер Джастин Це. Обычно Джастин Це делает видеобзоры на различные современные гаджеты, так что для напичканного электроникой S-класса он точно не чужой, но, кажется, главный смысл приглашения именно этого специалиста в области интернет-контента — разница в росте между ним и Каллениусом. Рост у гендиректора Mercedes-Benz гренадерский — 195 см, а у блогера Це — примерно 165 см, и когда они стоят вместе, эта разница бросается в глаза. Видимо, таким образом компания Mercedes-Benz хотела подчеркнуть, что обновлённый S-класс будет удобным для людей любого роста или перцентиля — этот термин используется при разработке компоновки автомобиля.

Добавим, что в конце прошлого года компания Mercedes-Benz рассталась со своим шеф-дизайнером Горденом Вагенером, занимавшим этот пост с 2008 года. По слухам, совет директоров возложил на Вагенера вину за неудачный дизайн последних флагманских моделей Mercedes-Benz — мол, поэтому они плохо продаются. Новым шеф-дизайнером назначен Бастиан Бауди.

Новые комментарии
