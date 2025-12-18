Новинки ×

Серийный Volkswagen ID. Polo: первые изображения

18.12.2025 134 0 0
Серийный Volkswagen ID. Polo: первые изображения

Уже скоро состоится премьера нового немецкого хэтчбека, а пока у нас есть возможность представить, какой будет его внешний вид.

Модель Polo ведёт свою историю с 1975 года, именно тогда было представлено первое поколение автомобиля с дизайном от итальянского ателье Bertone. Сейчас производится уже шестая генерация хэтчбека, дебют которой состоялся в 2017 году, а в 2021 году он получил рестайлинг. На покой автомобиль пока не собирается, но уже вскоре к нему добавится совершенно новая модель с электрической силовой установкой и традиционной для Фольксвагена приставкой ID.

Нынешний Volkswagen Polo с ДВС
Нынешний Volkswagen Polo с ДВС
1 / 3
Нынешний Volkswagen Polo с ДВС
Нынешний Volkswagen Polo с ДВС
2 / 3
Нынешний Volkswagen Polo с ДВС
Нынешний Volkswagen Polo с ДВС
3 / 3

Новинка станет серийной версией концепта ID. 2all, который был продемонстрирован весной 2023 года. Сильнее всего от концепта автомобиль будет отличаться спереди за счёт иначе сделанной оптики: светодиодная полоска расположится чуть ниже, а верхняя граница фар вместе с декоративной вставкой между ними перестанет быть строго горизонтальной. Кроме того, немного изменится оформление переднего бампера. Автомобиль сохранит встроенные в стойки ручки задних дверей и характерные выштамповки на боковинах, а зеркала сделают традиционными, установленными на ножках. Сзади новый ID. Polo практически полностью повторяет концепт, можно ожидать лишь небольших изменений в графике фонарей и отделке бампера.

Рендер электрического Volkswagen ID. Polo

Как уже говорилось, новый хэтчбек будет полностью электрическим. В его основе модернизированная платформа MEB+, которую используют многие электромобили концерна. Грядущий хэтчбек получит четыре варианта силовой установки (116, 135 либо 211 л.с., позже появится версия GTI мощностью 226 л.с.), две тяговые батареи на выбор – литий-железо-фосфатная ёмкостью 37 кВт*ч и никель-марганцево-кобальтовая на 52 кВт*ч. Во всех случаях привод только передний, а максимальный запас хода на одной зарядке составит 450 км по циклу WLTP. Кстати, по размерам электрический ID. Polo очень близок к традиционному хэтчбеку — 4053 х 1816 х 1530 мм против 4074 x 1751 x 1451 мм соответственно.  

Рендер электрического Volkswagen ID. Polo

Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце был представлен рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tavendor.  

хэтчбек электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Volkswagen Volkswagen Polo Volkswagen ID. Polo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость некоторых мелочей Peugeot 206 в свое время стал у нас весьма популярным, а вот его наследник в лице Peugeot 207 особого успеха не добился. И это странно, потому что, по сути, он получился лучше во всем. Что ж... 694 5 1 17.12.2025
Статьи / Авто и технологии Синтетика для автомобиля – выбор экспертов Специалисты объяснили, какое моторное масло обеспечивает надежный запуск и стабильную работу двигателя. 4362 3 0 15.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку Когда очередной электрокар анонсируют как революцию, которая изменит всё, вспоминаешь о том, что автомобиль – это не только про скорость, но и про способность доехать туда, куда планировал,... 2439 13 2 15.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74524 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45232 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17042 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
7 Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок
5 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
Новые комментарии
Change privacy settings