Уже скоро состоится премьера нового немецкого хэтчбека , а пока у нас есть возможность представить, какой будет его внешний вид.

Модель Polo ведёт свою историю с 1975 года, именно тогда было представлено первое поколение автомобиля с дизайном от итальянского ателье Bertone. Сейчас производится уже шестая генерация хэтчбека, дебют которой состоялся в 2017 году, а в 2021 году он получил рестайлинг. На покой автомобиль пока не собирается, но уже вскоре к нему добавится совершенно новая модель с электрической силовой установкой и традиционной для Фольксвагена приставкой ID.

Нынешний Volkswagen Polo с ДВС 1 / 3 Нынешний Volkswagen Polo с ДВС 2 / 3 Нынешний Volkswagen Polo с ДВС 3 / 3

Новинка станет серийной версией концепта ID. 2all, который был продемонстрирован весной 2023 года. Сильнее всего от концепта автомобиль будет отличаться спереди за счёт иначе сделанной оптики: светодиодная полоска расположится чуть ниже, а верхняя граница фар вместе с декоративной вставкой между ними перестанет быть строго горизонтальной. Кроме того, немного изменится оформление переднего бампера. Автомобиль сохранит встроенные в стойки ручки задних дверей и характерные выштамповки на боковинах, а зеркала сделают традиционными, установленными на ножках. Сзади новый ID. Polo практически полностью повторяет концепт, можно ожидать лишь небольших изменений в графике фонарей и отделке бампера.

Рендер электрического Volkswagen ID. Polo

Как уже говорилось, новый хэтчбек будет полностью электрическим. В его основе модернизированная платформа MEB+, которую используют многие электромобили концерна. Грядущий хэтчбек получит четыре варианта силовой установки (116, 135 либо 211 л.с., позже появится версия GTI мощностью 226 л.с.), две тяговые батареи на выбор – литий-железо-фосфатная ёмкостью 37 кВт*ч и никель-марганцево-кобальтовая на 52 кВт*ч. Во всех случаях привод только передний, а максимальный запас хода на одной зарядке составит 450 км по циклу WLTP. Кстати, по размерам электрический ID. Polo очень близок к традиционному хэтчбеку — 4053 х 1816 х 1530 мм против 4074 x 1751 x 1451 мм соответственно.

Рендер электрического Volkswagen ID. Polo

Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце был представлен рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tavendor.