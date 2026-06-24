Skoda полностью рассекретила новый флагманский трёхрядный кроссовер Peaq, цены известны

Чешская марка позиционирует новинку в качестве «зелёного» аналога Kodiaq. У неё есть исполнение Sportline, доступны три варианта техники, привод – задний или полный.

Skoda в целом продолжает придерживаться своего плана по выпуску новинок, который обнародовала ещё весной 2023 года: теперь настала очередь полностью электрического трёхрядного флагманского SUV, который в стратегии был обозначен как «Space», а серийной версии присвоили название Peaq. Напомним, оно базируется на английском слове peak (в переводе – «пик») и призвано символизировать вершину модельного ряда, а финальная буква Q – такая же как и у других моделей Шкода сегмента SUV.

На фото: кроссовер Skoda Peaq

После череды эскизов и тизеров чешская марка полностью рассекретила новый семиместный кроссовер. Skoda Peaq был создан по мотивам концепта Vision 7S, который был представлен в 2022 году. Серийный кроссовер получил традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей, капот с выштамповками и выемкой для логотипа в виде названия бренда, «T-образную» светодиодную головную оптику, трапециевидный воздухозаборник с необычным рисунком в нижней части переднего бампера.

Skoda Peaq снабдили обвесом из чёрного пластика по периметру, глянцевыми «оквадраченными» накладками на колёсные арки, чёрными вставками на кузове, обычными наружными зеркалами с повторителями поворотников, выдвижными дверными ручками, широкими задними стойками крыши с эмблемами, двухцветными колёсными дисками размером от 19 до 21 дюйма, спойлером в верхней части багажной двери и соединёнными друг с другом «T-образными» же фонарями.

Вариант Sportline отличается за счёт иных шильдиков, а также крыши, передних стоек, спойлера и корпусов боковых зеркал, выполненных в чёрном цвете. Новому флагману досталась панорамная крыша с возможностью регулировки затенения: она разделена на девять индивидуально управляемых сегментов. Коэффициент аэродинамического сопротивления у модели равен 0,249.

На фото: кроссовер Skoda Peaq Sportline 1 / 4 На фото: кроссовер Skoda Peaq Sportline 2 / 4 На фото: кроссовер Skoda Peaq Sportline 3 / 4 На фото: кроссовер Skoda Peaq Sportline 4 / 4

Габаритная длина Skoda Peaq равна 4874 мм (на 116 мм больше, чем у «углеводородного» Kodiaq), ширина – 1867 мм (на 3 мм больше), высота – 1664 мм (на 7 мм больше), а расстояние между осями составляет 2965 мм (на 174 мм больше). У семиместной новинки объём багажника равен 299 литров (со сложенным вторым и третьим рядом сидений – до 2075 литров), у пятиместной модификации – 935 литров (со сложенным задним диваном – до 2150 литров). Помимо этого, имеется и 37-литровый отсек для перевозки вещей под капотом.

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Салон нового флагманского кросовера, как мы уже отметили, может быть рассчитан как на семерых, так и на пятерых седоков. Перед водителем располагается двухспицевый мультируль (трёхспицевый – у варианта Sportline), за ним установлен 10-дюймовый виртуальный щиток приборов, а по центру передней панели находится вертикальный сенсорный экран информационно-развлекательной системы, его диагональ – 13,6 дюйма. Ниже – двухэтажный центральный тоннель с физическими регуляторами, подстаканниками и устройством для беспроводной зарядки смартфонов (соответствует стандарту Qi2, мощность – 25 Вт).

На фото: салон Skoda Peaq 1 / 2 На фото: салон Skoda Peaq 2 / 2

Ещё кроссоверу предлагается аудиосистема Sonos с 16 динамиками, складной столик на центральной консоли, а также пакет Relax, который включает в себя передние сиденья с функциями вентиляции и массажа, оттоманками и подушками для подголовников. Модель снабдили современным комплексом водительских помощников.

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Базирующийся на растянутой версии платформы MQB флагман Skoda предлагается в трёх исполнениях – Peaq 60, Peaq 90 и Peaq 90x, причём «оспортивленный» вариант Sportline может оснащаться любой из «начинок». Стартовой версии положены единственный 204-сильный электромотор, расположенный на задней оси, и «младшая» тяговая батарея ёмкостью 63 кВт*ч (из них потребителю доступны 59 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке у Skoda Peaq 60 равен 459 км (по циклу WLTP), максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, а на разгон с места до «сотни» ему требуется 8,4 / 8,5 секунды (для пяти- и семиместной версий соответственно).

У средней комплектации Peaq 90 тоже задний привод, но ей положен электродвигатель мощностью 286 л.с., а также «старший» аккумулятор на 91 кВт*ч (полезная ёмкость – 86 кВт*ч). Дальнобойность без подзарядки равна 647 км, максимальная скорость – 180 км/ч, а от 0 до 100 км/ч такой кроссовер в любой компоновке салона разгоняется за 7,1 секунды.

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Топ-версия Skoda Peaq 90x получила полный привод (два электромотора, по одному на каждой оси). Совокупная отдача его системы составляет 300 л.с., он тоже комплектуется тяговой батареей ёмкостью 91 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у этого SUV равен 613 км, максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч, а на разгон с места до «сотни» пятиместной модификации требуется 6,7 секунды, трёхрядному кроссоверу – 6,8 секунды.

Цены новинки уже известны: на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, покупка стартовой версии обойдётся в 49 900 евро (эквивалентно примерно 4,24 млн рублей по текущему курсу), за среднее исполнение просят не менее 57 900 евро (около 4,92 млн рублей), топовый вариант можно купить как минимум за 60 400 евро (около 5,13 млн рублей). Стоимость варианта с прибавкой Sportline к названию равна соответственно 54 800 евро (около 4,65 млн рублей), 62 800 евро (около 5,33 млн рублей) и 65 300 евро (около 5,54 млн рублей).