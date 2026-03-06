На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые фотографии замаскированных прототипов кроссовера Lancia, благодаря которым у нас есть возможность составить начальное представление о его внешнем виде.

Уже достаточно давно стало известно о грядущем пополнении в модельном ряду итальянской компании в виде возрождённой модели Gamma. В прошлом (с 1976 по 1984 годы) под этим именем выпускался крупный переднеприводный легковой автомобиль в кузовах фастбек и купе. Новая же Gamma станет кросс-лифтбеком и составит компанию представленному два года назад хэтчбеку Ypsilon.

Lancia Gamma первого и единственного поколения 1 / 4 Lancia Gamma первого и единственного поколения 2 / 4 Lancia Gamma первого и единственного поколения 3 / 4 Lancia Gamma первого и единственного поколения 4 / 4

В стиле последнего будет сделана передняя часть с характерными ходовыми огнями, при этом блоки основного света, встроенные в бампер, сделают более узкими и вытянутыми по горизонтали. Автомобиль получит традиционный для паркетников обвес в виде накладок на колёсные арки и нижние части дверей. Передние дверные ручки сделают выдвижными, а по форме они выглядят идентичными родственной модели DS №8, задние же ручки встроены в стойки дверей. Фонари, как ожидается, будут сделаны в стилистике передних габаритов: в верхней части расположатся горизонтальные светодиодные полоски, а в центре их разделит вертикальная полоса. Как и у младшей модели Ypsilon, ниша номерного знака разместится на заднем бампере.

Рендер новой Lancia Gamma

Как и вышеупомянутый DS №8, новая Lancia Gamma будет построена на модульной платформе STLA Medium (также её используют новые Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Opel Grandland). Силовые установки будут не только полностью электрическими, но и гибридными. Пока самые мощные гибриды на этой платформе оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбомотором, а общая мощность составляет 195 л.с. Вполне вероятно, для Lancia и её ближайшего родственника DS №8 сделают более производительные варианты. Что же касается полностью электрических установок, то топовый кросс-лифтбек DS предлагается с двумя электромоторами с совокупной отдачей в 375 л.с. и 509 Нм.

Рендер новой Lancia Gamma

Премьера новинки ожидается в течение этого года. Между тем, ранее появилась информация о новой Lancia Delta HF Integrale.