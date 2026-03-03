Новинки ×

Новый Porsche Cayenne Coupe Turbo GT: первые изображения

03.03.2026 575 0 0
На прошлой неделе были опубликованы шпионские фотографии самого мощного кроссовера Porsche, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о его внешнем виде.

В ноябре прошлого года состоялась премьера электрического Porsche Cayenne, который не заменил бензиновую версию, а выпускается параллельно с ней на заводе Volkswagen Group в Братиславе (Словакия). Уже скоро ожидается пополнение в гамме в виде купеобразного варианта, а несколько дней назад в Сети появились фотографии прототипов самой мощной модификации, которая, как ожидается, получит приставку Turbo GT.

Нынешний бензиновый Porsche Cayenne Coupe Turbo GT
Ранее мы уже делали рендеры электрического купеобразного Cayenne, однако теперь у нас есть возможность составить более точное представление на основе уже представленного обычного кроссовера. Судя по шпионским фотографиям, она получит более низкую крышу, заднее стекло сделают покатым и в его верхней части не будет спойлера, в отличие от бензинового Cayenne Coupe. Также у последнего стекло практически доходит до торца крышки багажника, в то время как на электрической модели там сделают своего рода горизонтальную ступеньку, на которой в самой мощной версии Turbo GT будет установлено антикрыло. В остальном же оформление задней части (фонари и бампер) выглядят идентичными обычному Cayenne Electric.

Рендер нового электрического Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

Новый кроссовер будет построен на той же модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, которую первом использовал младший электрический Macan. В версии Turbo обычный элктрический Cayenne располагает мощностью в 1156 л.с. и 1500 Нм крутящего момента, благодаря чему заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 2,5 секунды. Вероятно, топ-вариант Turbo GT получит ещё более высокие показатели мощности. Для сравнения, нынешняя бензиновая версия Turbo GT (которая есть только у кросс-купе) оснащается битурбированным V8 объёмом 4,0 литра мощностью 659 л.с.

Рендер нового электрического Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

Премьера новинки ожидается в течение этого года. Между тем, на прошлой неделе появилась информация о новом большом трёхрядном кроссовере Porsche.

кроссовер электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Porsche Porsche Cayenne Coupe Porsche Cayenne

 

