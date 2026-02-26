Гибридные авто ×
Большой трёхрядный кроссовер Porsche будет клоном Audi Q9 с моторами V6 и V8

26.02.2026 281 0 0
Новый флагманский кроссовер Porsche, известный на данный момент как проект K1, не будет электромобилем, как это планировалось изначально, а получит бензиновые двигатели (в том числе в составе гибридных силовых установок), выход на рынок ожидается в 2028 году.

Porsche официально анонсировала новый большой кроссовер в 2021 году, в модельном ряду он разместится на ступеньку выше, чем Cayenne, и будет предлагаться с несколькими вариантами компоновки салона: ожидаются семейные версии с трёхрядным семиместным салоном и роскошные VIP-версии с четырёхместным салоном.

В основу Porsche K1 должна была лечь новая общефольксвагеновская модульная электрическая платформа SSP (Scalable Systems Platform), разработку которой планировалось завершить к 2024 году, однако из-за комплекса проблем внутри концерна Volkswagen разработка этой платформы сильно затянулась, она до сих пор не готова, запланированные на ней новинки отложены в долгий ящик.

В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, оно стало одной из главных причин снижения продаж Porsche и ухудшения финансовых показателей компании. Porsche вынуждена была начать радикальный пересмотр своей стратегии в отношении «электричек», этот пересмотр пока до конца не завершён, так как зависит в том числе от политической ситуации в Европе, точнее от решений политиков в отношении экоповестки. К слову, в США Дональд Трамп экоповестку просто отменил, автопроизводителей она больше никак не сдерживает.

Корректировка стратегии развития Porsche уже вылилась в отмену электрического спорткара Porsche 718 нового поколения, сохранении в модельном ряду бензинового Cayenne наравне с новым электрическим, отмене проекта электрической Panamera на платформе SSP и разработке нового младшего бензинового кроссовера в дополнение к электрическому Macan.

В свою очередь проект большого кроссовера Porsche K1 не отменён, но ему заменили платформу: как сообщает британский журнал Autocar, вместо SSP будет PPC (Premium Platform Combustion), первым носителем которой в 2024 году стал Audi A5 нового поколения, позже эту платформу получили новые Audi Q5 и Audi A6.

В платформе PPC нет ничего принципиально нового, она является дальнейшим развитием платформы MLB, разработанной в середине 2000-х, просто адаптирована под современные электронные компоненты и системы безопасности.

На платформе PPC в ближайшие годы выйдет ещё немало моделей концерна Volkswagen, в том числе новый флагманский трёхрядный кроссовер Audi Q9, он должен поступить в продажу в 2027 году. Porsche K1 будет, по сути, его клоном и выйдет на рынок на год позже с примерно тем же набором силовых установок: ожидаются версии с бензиновыми двигателями V6 и V8, которые в привязке к европейскому рынку будут в той или иной степени гибридизированы, чтобы вписаться в европейские экологические требования. Главными конкурентами Porsche K1 будут BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, главные рынки — США, Ближний Восток и Китай. Производиться Porsche K1 и Audi Q9 будут на словацком заводе Volkswagen в Братиславе.

Электрический Porsche K1 на платформе SSP должен был производиться на заводе Porsche в Лейпциге (Германия). Этот автомобиль пока не отменён, он может появиться на свет как дополнение к «углеводородному» Porsche K1, но когда именно это произойдёт и произойдёт ли вообще, вряд ли сейчас знает даже руководство Porsche во главе с новым гендиректором Михаэлем Ляйтерсом.

кроссовер слухи новинки гибридные авто Porsche
0 комментариев

