Новый Porsche 718 может быть полностью отменён, но есть шанс, что выживут версии с ДВС

Компании Porsche, возможно, придётся свернуть разработку нового поколения младших спорткаров 718. Новое поколение изначально было задумано полностью электрическим, но сегодня ясно, что большим успехом батарейный Porsche 718 пользоваться не будет — рынок охладел к такого сорта машинам.

Производство бензиновых Porsche 718 Boxster (кабриолет) и Porsche 718 Cayman (купе) последнего на данный момент поколения 982 завершилось в прошлом году. Предполагалось, что им на смену до конца 2025 года придут одноимённые полностью электрические модели — официально они были анонсированы в 2022 году, а их предвестником стал концепт Porsche Mission R образца 2021 года.

Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman ушедшего поколения 982

В конце 2024 года из неофициальных источников стало ясно, что Porsche не успевает закончить разработку нового Porsche 718 в положенный срок из-за ряда технических сложностей и проблем с поставщиками, выход этой модели на рынок отодвинулся ориентировочно на 2027 год. Осенью прошлого года другие инсайдеры сообщали, что новый Porsche 718 всё-так получит версии с ДВС в дополнение к электрическим, но это означало существенное удорожание всего проекта.

Тестовый прототип нового, электрического Porsche 718 Cayman

Под электрический Porsche 718 разработана собственная платформа с вертикальной батареей за спинками кресел водителя и единственного пассажира, цель такого решения — обеспечить низкую посадку и ощущения от вождения, как у среднемоторного бензинового Porsche 718. Добавление в гамму ДВС означает практически полный реинжиниринг исходной электрической платформы или, по сути, разработку второй, альтернативной платформы. С учётом того, что Porsche 718 — самый дешёвый спорткар в модельном ряду и продавался он всегда хуже, чем каноническое заднемоторное семейство Porsche 911, есть большие сомнения, что общий тираж нового Porsche 718 при двух платформах удастся в итоге окупить.

Тестовый прототип нового, электрического Porsche 718 Cayman

Глобальные продажи Porsche сокращаются второй год подряд, вместе с ними тают и доходы компании, поэтому мы ничуть не удивлены очередной дозе утечек (их вчера опубликовал Bloomberg), сообщающих о том, что новый гендиректор Porsche Михаэль Ляйтерс в целях оптимизации расходов и сохранения финансовой устойчивости компании рассматривает возможность целиком зарубить проект нового Porsche 718 или, по крайней мере, его электромобильную часть. Да, денег на разработку электрического Porsche 718 потрачено много, но его запуск в производство, подготовка сервисной программы, обучение дилеров, продвижение и реклама тоже стоят денег, они лишь увеличат дыру в бюджете Porsche, так что, возможно, остановка проекта сейчас будет оптимальным решением. Официально Porsche пока никак не комментирует слухи о новом 718.

Porsche 718 Cayman и Porsche 718 Boxster ушедшего поколения 982

Одним из вариантов развития событий может стать сохранение «углеводородной» части проекта нового Porsche 718, но эта часть находится на ранней стадии разработки, компании нужно тщательно взвесить целесообразность её дальнейшей разработки с учётом сохраняющихся в Евросоюзе жёстких экологических ограничений. Возможно, новый Porsche 718 должен стать гибридным, но любая гибридизация — это увеличение массы и цены, что плохо стыкуется с философией модели 718, она должна быть лёгкой и относительно доступной.

Занесённый топор над проектом нового Porsche 718 ставит под вопрос и появление родственного электрического спорткара под маркой Audi, прологом к которому стал представленный в прошлом коду концепт Audi Concept C.

