Cayenne, подвинься! Porsche готовит новый большой флагманский SUV

Компания Porsche, глядя на то, как бодро продаются её кроссоверы, хочет добавить ещё одну модель в этом сегменте и уже показала её американским дилерам.

По итогам первых трёх кварталов этого года Cayenne стал самой продаваемой моделью Porsche в мире: по данным самой компании, этот кроссовер разошёлся тиражом 62 451 шт., хотя младший кроссовер Macan отстал несильно — 61 944 шт. Общий объём продаж Porsche с января по сентябрь — 217 198 автомобилей, то есть доля SUV составила более 57%. Кросс-универсал Taycan Cross Turismo мы, с позволения Porsche, относить к сегменту SUV не будем, равно как грядущую кросс-версию Safari купе 911.

Появление третьего SUV в линейке Porsche вполне ожидаемо — он позволит сделать компанию ещё более прибыльной и как можно дольше сохранять в линейке модели-иконы, то есть обширную палитру 911. О новом кроссовере, который займёт в фирменной иерархии место на ступеньку выше Cayenne, рассказало издание Automotive News со ссылкой на американских дилеров — им Porsche на прошлой неделе устроила закрытую презентацию новинки.

Представитель Porsche Cars North America, к которому наши коллеги обратились за комментарием, говорит, что не готов раскрывать планы компании по грядущим премьерам и намекнул, что не стоит рассматривать всякую презентацию, как подготовку к выходу новой модели — мол, в рамках проекта Porsche Unseen, в котором компания делится своими идеями и концептами с клиентами и партнёрами, много чего всплыло на свет, но далеко не всякий концепт превращается в серийный автомобиль.

Однако дилеры, на которых ссылается Automotive News, преподносят презентацию так, как будто речь шла именно о будущей серийной машине: им показали рендеры большого кроссовера, которые не похож ни на Cayenne, ни на Macan и представляет собой нечто среднее между седаном и кроссовером, то есть имеет чётко выраженную ступеньку багажника. Automotive News сообщает, что запуск большого SUV намечен на вторую половину текущего десятилетия и что у него будет версия с тремя рядами сидений, а силовая установка будет plug-in гибридной либо электрической.

На наш взгляд, седанообразная корма плохо согласуется с трёхрядностью — разве только третий ряд не разместят против основного хода, как в Tesla Model S. Наличие в гамме как plug-in гибридных, так и чисто электрических силовых установок намекает на то, что под флагманский SUV «подкатят» сразу две платформы, как и в случае с новым Macan, но мы не уверены, что появление версии с ДВС, даже в составе plug-in гибридной силовой установки, после 2025 года имеет смысл. Впрочем, для Ближнего Востока и России, где прощаться с бензоколонками никто не собирается, такую версию действительно могут сделать — огромная маржа окупит затраты на разработку.

В общем, концепция большого кроссовера Porsche пока не очень ясна, но в том, что такой кроссовер появится, мы не сомневаемся. Porsche вообще сейчас находится в творческом поиске и может удивить не только большим кроссовером: исторический контекст позволяет компании выпустить даже минивэн, взяв за основу грядущий электрический Volkswagen ID.Buzz. Эксперименты над однообъёмником уже ведутся — летом этого года компания неожиданно показала развитие концепта Vision Renndienst 2018 года, так что семейных Porsche в итоге может быть несколько — в формате SUV и MPV.

