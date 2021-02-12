Cпортивный кроссовер Porsche: новое изображение 911 Safari

Пока что нет не только ориентировочной даты дебюта новинки немецкой марки: в компании даже официально не подтвердили, что проект находится на этапе реализации.

Марка Porsche занимает свою нишу в Европе. Так, по итогам 2020 года, который ударил последствиями пандемии коронавируса на многим отраслям, в том числе и по автомобильной, дилеры бренда реализовали на старосветском рынке 73 840 машин. Этот результат на 5,4% ниже, чем годом ранее. Компания продолжает заниматься разработкой будущих моделей. Не исключено, что в этом списке числится и спортивный кроссовер 911 Safari.

На фото: Porsche 911 Carrera 4

Ещё в ноябре прошлого года дизайн-студия Porsche показала наиболее интересные проекты, созданные в период с 2005-го по 2019 год. Эти разработки так и не превратились в серийные машины. Одной из них стал 911 Vision Safari – в Порше показали снимки ходового прототипа, созданного в 2012 году. Автомобиль был создан на основе вышедшего накануне купе поколения 991. Внедорожный спорткар отличался увеличенным дорожным просветом, колёсами большего диаметра, а также специальными накладками на арках и порогах.



Хотя в Porsche официального подтверждения тому, что инженеры работают над внедорожным спорткаром, не давали, такая вероятность существует. Новинка может получить имя 911 Safari. Ранее в Сети появились фотографии тестовых образцов некоего нового 911-го: мулы были замечены на Нюрбургринге.



На фото: салон Porsche 911 Carrera 4

Судя по снимкам, у автомобилей, проходящих испытания, был завышен дорожный просвет, кроме того, заметно больше оказался зазор между колёсами и арочной пластиной. Дизайнер испанского издания motor.es решил использовать шпионские снимки, чтобы отразить своё видение будущего внедорожного спорткара марки Porsche.

Предполагается, что внешность «приподнятого» 911-го останется практически прежней. Видоизменятся разве что передний и задний бамперы, а колёсные арки получат внушительные пластиковые накладки тёмно-серого цвета; их поддержат боковые юбки. Корму украсят внушительных размеров спойлером.



Рендер Porsche 911 Safari

Пока что неизвестно, пустят ли такой автомобиль в массовое производство или же Porsche 911 Safari выйдет лишь ограниченным тиражом. Точной информации о «начинке» пока, конечно же, нет. Скорее всего, в основу внедорожного спорткара ляжет версия Carrera 4 с полным приводом. Напомним, такая версия оснащается трёхлитровой оппозитной «битурбошестёркой» с отдачей в 385 л.с. (максимальный крутящий момент – 450 Нм).

Вероятно, Porsche потратит на последующие этапы реализации проекта не меньше года. Пока что нет даже ориентировочной даты презентации внедорожного спорткара. И всё же, не исключено, что Porsche 911 Safari появится на дорогах в 2022-ом.

