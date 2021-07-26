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  • Минивэн Porsche Vision Renndienst показал салон: шесть мест и водитель по центру

Минивэн Porsche Vision Renndienst показал салон: шесть мест и водитель по центру

26.07.2021 249 0 0

Компания Porsche продолжает упражняться в новом для себя жанре минивэнов: концепт Vision Renndienst был сконструирован ещё в 2018 году без шансов стать серийным, но его идея не отпускает дизайнеров и теперь они представили детально проработанный интерьер однообъёмника с весьма любопытной компоновкой.

 

Porsche традиционно использует Volkswagen Transporter в качестве техничек, а на базе третьего поколения этой коммерческой модели в 80-х был даже создан мелкосерийный заряженный микроавтобус Porsche B32 с 231-сильной оппозитной «шестёркой» от Porsche 911. Но собственных, созданных с нуля минивэнов немецкая компания никогда не делала.

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В прошлом году Porsche показала 15 своих ранее засекреченных разработок, которые не пошли в серию, среди них был минивэн Vision Renndienst образца 2018 года. Машину показали только снаружи, все подивились необычному для Porsche форм-фактору и о концепте благополучно забыли. А дизайн-студия Porsche в Вайссахе тем временем продолжила развивать идею однообъёмника – мол, это нужно для того, чтобы сотрудники студии расширяли свои горизонты, не ограничивали себя рамками спорткаров и умели мыслить нестандартно. И вот теперь нам предлагают заглянуть внутрь Porsche Vision Renndienst.

Как видно из фотографий, передняя часть салона сделана на манер McLaren F1 и его современной реинкарнации Gordon Murray T.50: водитель сидит по центру, а пассажиры второго ряда – справа и слева от него, но смещением назад. Передняя панель предназначена сразу для троих: развлекательные экраны – для пассажиров, виртуальный щиток приборов с шестью традиционными для Porsche кружками – для водителя. Если мельтешение на экранах будет водителя раздражать, их можно сложить, и тогда пассажирам придётся довольствоваться естественными видами через ветровое стекло, которое от них не заслоняет кресло водителя. Правый пассажир может воспользоваться также боковым окном, а вот у левого вместо него – глухая приват-зона с сенсорной панелью.

Диван третьего ряда с «парящими в воздухе» подголовниками двухместный и у правого пассажира здесь тоже нет бокового окна. Ассиметричные боковины, по задумке разработчиков, должны подчеркнуть универсальность Vision Renndienst и его схожесть с жилым пространством, где всегда есть свои тёмные уютные уголки.

Не укачает ли пассажиров, сидящих на стороне без окон? Если водитель будет атаковать повороты как заядлый порше-драйвер, то никакие окна их не спасут, но разработчики предполагают, что Vision Renndienst будет значительную часть времени эксплуатироваться в беспилотном режиме, в котором перегрузки не больше, чем в пригородной электричке. Водитель в таком случае может развернуть своё кресло на 180 градусов, чтобы пообщаться с пассажирами.

Силовая установка у Vision Renndienst, разумеется, электрическая, но какая именно, Porsche не говорит. Возможно, реальной технической начинки у минивэна просто нет, как нет и серийных перспектив. Это, впрочем, не означает, что однообъёмника в гамме Porsche не будет: памятуя о том, что Porsche B32 сегодня вызывает живейший интерес у автомобильных коллекционеров, компания может запустить аналогичный проект на базе грядущего электрического минивэна ID. Buzz на платформе MEB и предложить свою, более спортивную версию с доработанным шасси и более мощными электромоторами.

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