26.03.2026 568 0 0
Рестайлинг BMW 7 серии: новые изображения

На прошлой неделе в Сети были опубликованы фотографии обновлённого флагманского седана BMW, благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть новые детали его внешнего вида.

Седаны представительского класса 7 Series ведут свою историю с 1977 года, именно тогда началось производство первого поколения с заводским индексом Е23. Сегодня на конвейере седьмая генерация (G70/71), премьера которой состоялась весной 2022 года. Уже совсем скоро должны показать рестайлинговую версию, и она будет существенно отличаться внешне от нынешней модели.

Самым спорным элементом нынешней «семёрки» является оформление передней части, и в баварский компании с этим явно согласны. В ходе рестайлинга седан получит полностью новое лицо, сохранив при этом «двухэтажную» переднюю оптику. Верхние габаритные полоски немного изменят свою форму и состыкуются в решёткой радиатора. Сама решётка станет крупнее и будет полностью вертикальной, а перекладины сделают горизонтальными. Светодиодная подсветка «ноздрей» теперь будет по всему периметру, основные блоки фар станут заметно компактнее и будут визуально объединены с вертикальными декоративными вставками по краям бампера. Заднюю часть пока можно увидеть только на фотографиях замаскированных прототипов, и там самым заметным отличием является новая графика фонарей с парой горизонтальных полосок в каждом. Также можно ожидать обновлённый дизайн заднего бампера.

Скорее всего, обновлённая 7 серия сохранит силовые установки нынешней модели с некоторым увеличением показателей мощности и крутящего момента. Нынешний седан предлагается бензиновыми и дизельными турбомоторами, а также подзаряжаемыми гибридными установками. Самый производительный гибридный вариант M760e xDrive оснащён бензиновым двигателем мощность 380 л.с. (520 Нм) и встроенным в автоматическую коробку передач 200-сильным электродвигателем (280 Нм), совокупная отдача составляет 571 л.с. (800 Нм). Есть и полностью электрические версии с индексом i7, топовая модификация M70 xDrive обладает мощностью в 600 л.с. и крутящим моментом в 1000 Нм.

Премьера обновлённой «семёрки» ожидается в апреле на Шанхайском автосалоне. Напомним, на прошлой неделе дебютировал полностью новый седан BMW i3.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг BMW BMW 7 серия BMW i7

 

