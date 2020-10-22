Компактные кроссоверы бывают разные: эпатажные и противоречивые , неприметные и долгоживущие , дешевые и сверхпопулярные … А есть кроссоверы неплохие, но невезучие. Таким, к примеру, был Opel Mokka , который мы выбирали недавно. И к этой же когорте можно отнести компактный кроссовер от Ford – EcoSport. Он вышел на рынок, получил локализацию, попал под череду подорожаний, а когда пришло время рестайлинга, исправляющего недостатки, он сначала задержался с выходом на рынок, а затем просто с него исчез из-за ухода марки из России. В результате машин на вторичном рынке мало, а рестайлинговых – очень мало. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что за рестайлинговые машины ввиду их изначальной цены и сейчас просят соответствующе: по миллиону и даже больше, а вот хороший дорестайлинговый экземпляр можно купить тысяч за 700-800. Давайте взглянем, что такое EcoSport с технической точки зрения, в чем его преимущества и недостатки и на что стоит обратить внимание при покупке.

Надо признать, что рыночный стаж у EcoSport все же был побольше, чем у Opel Mokka: если «немец» пришел к нам в 2012 и ушел уже в 2015 году, то Ford дебютировал в 2014, в конце того же года был локализован и пробыл на рынке до 2019-го. Причем локализация машины была довольно глубокой: например, с 2016 года под капотом появились 1,6-литровые моторы российского производства, которые Ford выпускал на заводе в Елабуге. В мелочах EcoSport тоже не отставал: клиренс, увеличенный для России до 200 мм, общая адаптация машины, настройка моторов под 92-й бензин… Правда, несмотря на локализацию, цены на компакт оставались не самыми низкими в классе. Так что после его исчезновения в прошлом году немногие всерьез горевали об утрате. Что же ждет тех, кто захочет наверстать упущенное и купить кроссовер сейчас?



Ford EcoSport 2012–н.в.



Учитывая, что возраст даже самых ранних машин едва перевалил за пять лет, говорить о кузовных проблемах у машин без аварийного прошлого пока рано. Мелкие ДТП могут нарушить зазоры межу крыльями и бамперами, а учитывая, что маленький EcoSport нередко был первым автомобилем, в том числе у девушек, такие ДТП вполне возможны. Дополнительно осложняет жизнь и парковку новичкам запасное колесо, подвешенное на двери багажника: страховщики меняли вмятые двери целиком, так что если вы распознали «неродной» элемент, можно не удивляться. Пластиковый кожух запаски, соответственно, тоже часто страдает, поэтому на некоторых машинах вместо расколотого заводского можно увидеть что-то универсальное.

В основном возможные дефекты здесь вполне типовые: сколы на кромках колесных арок, зарождающаяся коррозия под пластиковыми накладками порогов, перекрашенный из-за «жучков» капот да точечные проблемки на рамке лобового стекла. Зато хрома в экстерьере мало, так что мутнеющие молдинги не так бросаются в глаза и огорчают владельцев. К тому же нареканий на качество обработки кузовных панелей и равномерность зазоров, какие встречались у дорогого Explorer, EcoSport не собирает.

Ford EcoSport 2012–н.в.



Это, впрочем, не означает, что владельцы не встречаются с досадными мелочами. К примеру, капот может быть перекрашен не только снаружи, но и изнутри, со стороны моторного щита: здесь на нем протирает краску уплотнитель под лобовым стеклом. В лучших случаях вопрос решался дилером, который перекрашивал капот и наклеивал защитную пленку в зоне контакта. Однако вопрос жестких уплотнителей, трущих краску, касается не только капота, а всей машины: истирания можно встретить и в дверных проемах, и в проеме багажного отсека. В общем, перекрашенные проемы, обклеенные пленкой, – это необязательно следствие ДТП.

Пятая дверь может озадачить не только этим. Во-первых, перенос номера на бампер из-за запасного колеса не избавил металл от потенциальных проблем: точки крепления кронштейна стоит осмотреть на предмет ползущей оттуда ржавчины. Во-вторых, маленькая дверь, на которой подвешено тяжелое запасное колесо, «играет», гремит и скрипит на ходу, так что петлям явно приходится несладко, и их тоже нужно проверить. Ну а в-третьих, попутно здесь можно оценить работоспособность стеклоочистителя: зимой снег и лед, сползающие с заднего стекла, скапливаются прямо на дворнике, и те, кто ленится чистить эту зону вручную, медленно, но верно доканывают механизм. Кстати, электрический актуатор открывания багажника тоже порой отказывает, заставляя попотеть при отпирании пятой двери.

Ford EcoSport 2012–н.в.



Учитывая претензии на внедорожные навыки модели, осмотреть стоит и нижнюю часть автомобиля. В основном здесь все ограничивается небольшими дефектами: «губа» переднего бампера страдает от контакта с бордюрами, а резонатор выпускной системы на полноприводных машинах расположен не очень удачно, ограничивая угол съезда и становясь точкой контакта в сложных ситуациях. Большинство владельцев понимало, что EcoSport – никакой не внедорожник, так что полноприводные машины крайне редки: на момент написания материала из 200 машин в продаже на Авито их было менее 15%. Соответственно, следы «больших амбиций владельца» на днище – повод поискать другую машину.

Подвески кроссоверу, построенному на той же платформе, что и Fiesta, достались несколько иные: если у хэтчбека сзади безальтернативная балка, то полноприводные EcoSport получили независимую многорычажку. Впереди, разумеется, МакФерсон, но тоже не полностью унифицированный с Fiesta. И это не слишком-то сыграло на руку владельцам кроссовера: ввиду малой распространенности модели некоторые детали здесь можно приобрести только оригинальными. Если стойки стабилизатора подходят от Fiesta и стоят от 400 рублей, то вот передние L-образные рычаги заявлены только оригинальные, по 6 тысяч за штуку, как и амортизаторы за те же 6 тысяч. Вдобавок шаровая опора штатно меняется с рычагом, а список доступного неоригинала состоит из одного варианта. Тем, кто довольствуется передним приводом, будет попроще: обслуживание задней балки будет дешевым, разве что амортизаторы и сзади придется покупать оригинальные. Хотя, к примеру, ступичный подшипник там меняется в сборе со ступицей и стоит от 5 тысяч за неоригинальную деталь. Ну а владельцам полноприводных машин вдобавок придется либо покупать оригинальные рычаги по 7-10 тысяч, либо подбирать сайлентблоки, да и в целом тратить больше денег на содержание. В общем, ходовая часть, несмотря на свою простоту, может подкинуть немного хлопот.

Ford EcoSport 2012–н.в.



С тормозной системой ситуация попроще. Тормозные диски, даром что тоже «уникальные», предлагаются в ассортименте и недороги, а колодки здесь универсальные, от Focus и других моделей. Единственное досадное обстоятельство – безальтернативные барабаны на задней оси, которые так допекают некоторых владельцев, что те меняют их на дисковые механизмы от того же Focus. Однако в целом тормоза не так часто вызывают нарекания, так что здесь можно ограничиться стандартным осмотром магистралей, суппортов и дисков. То же самое касается рулевого управления с электроусилителем: обслуживать тут нечего, так что остается лишь убедиться в отсутствии стуков и корректной работе самого усилителя. Недосмотр может стоить дорого: редкие предложения по восстановленным рейкам начинаются с 35 тысяч рублей, а оригинал стоит все 50.



Как мы уже знаем, полноприводный EcoSport купить не так-то просто ввиду их редкости. Однако сама схема полного привода, особенно до рестайлинга, здесь вполне типовая для кроссовера: раздатка (вернее, угловой редуктор), кардан да электромагнитная муфта на задней оси. После рестайлинга систему унифицировали со старшими Kuga и Explorer: муфта стала электрогидравлической, однако в целом работа автоматически подключаемой задней оси не изменилась. Соответственно, сейчас при осмотре полноприводного EcoSport главное – убедиться в корректной работе полного привода, а также в том, что владелец не следовал указаниям регламента, который не предусматривает замены масла ни в раздатке, ни в редукторе. Здесь вдобавок есть вариант раздатки без сливной пробки (проклятие владельцев Explorer повторяется), что дополнительно удорожает процедуру замены масла и отталкивает от нее владельцев. В общем, если масло уже содержит следы износа, добра можно не ждать. И еще не стоит забывать о состоянии кардана: штатно он здесь, как и положено, меняется в сборе за 60 тысяч, и даже готовых ремкомплектов не предлагается, так что подбирать подвесной подшипник и прочее при необходимости придется «по месту».

Ford EcoSport 2012–н.в.



В процессе недавнего выбора Ford Kuga мы выяснили, что коробка передач – один из камней преткновения модели, и для EcoSport это даже более актуально. Если для Kuga фордовский шестиступенчатый автомат 6F35 как альтернатива роботу PowerShift предлагался изначально, то у младшей модели классическая АКП появилась только после рестайлинга 2018 года. При этом оба варианта нельзя назвать идеальными. Если робот может огорчить не только дерганой работой, но и износом сцепления, и проблемами с мехатроником, и другими типовыми особенностями, то автомат по-настоящему долго живет лишь у тех, кто меняет масло раз в 20-30 тысяч километров и не увлекается активной ездой. Если регулярно гонять, коробка радостно греется, насыщает масло продуктами износа (в частности, пылью блокировки гидротрансформатора) и «самоубивается» к 100-120 тысячам километров. На EcoSport автомату живется чуть легче ввиду меньшей массы машины, но лучше не делать на это скидок и не экономить на обслуживании.

Ford EcoSport 2012–н.в.



Ручные коробки на этом фоне – практически идеал: и пятиступенчатая IB5, и шестиступенчатая MMT6 давно знакомы по другим моделям Ford и врожденных недостатков не имеют. Если в них хоть раз поменяли масло, то, скорее всего, проблем не будет еще долго. Правда, тем, кто хочет динамики, стоит помнить, что платить придется не только за сцепление: цена маховика на двухлитровом моторе буквально на порядок выше, чем на 1,6-литровом. Причина прозрачна: если на младшем двигателе это цельный кусок металла за 6 тысяч, то на старшем – двухмассовый маховик за 60. Так что стук, скрип и прочие шумы при работе педалью сцепления – повод для торга.

Ford EcoSport 2012–н.в.



Вариантов двигателя у EcoSport было три, а если говорить о широком распространении, то два, и оба до рестайлинга. До 2018 года под капотом трудились прекрасно знакомые нам по Focus атмосферники на 1,6 и 2 литра, причем первый с 2016 года даже производился в России. Он имеет мощность в 122 л.с., чугунный блок, ременной привод ГРМ и распределенный впрыск – то есть все шансы на светлое будущее. Двухлитровый 140-сильный агрегат, обычно фигурирующий под именем Duratec HE, тоже немолодой, простой и надежный. Привод ГРМ здесь цепной и еще более ресурсный, а из мелочей стоит обратить внимание на пластиковые заслонки впускного коллектора, пусть возраст машин еще не располагает к их разрушению. Появившийся после рестайлинга 1,5-литровый EcoBoost на 123 л.с. – штука более сложная, как минимум с точки зрения потенциальных вложений. Помимо наддува здесь еще и EGR, и непосредственный впрыск с ТНВД и более дорогими форсунками, а температурные режимы выше, чем у атмосферников, которые тоже нельзя назвать холодными. Так что, даже несмотря на отсутствие хронических болезней у этих моторов, покупка машины с ним должна быть осознанной.

Ford EcoSport 2012–н.в.



Ну а теперь, кратко разобравшись с тем, из каких же деталей собран EcoSport, можно попробовать составить портрет оптимального экземпляра. Здесь, правда, придется учесть не только особенности отдельных узлов и агрегатов, но и их сочетаемость. К примеру, дорестайлинговые кроссоверы с роботом PowerShift могли быть только переднеприводными, а полный привод был доступен только с двухлитровым мотором и шестиступенчатой ручной коробкой. После рестайлинга все изменилось: базовые переднеприводные машины с 1,5-литровыми турбомоторами давали возможность выбора между механикой и автоматом, а вот полный привод означал безальтернативную связку двухлитрового мотора и АКП. Таким образом, логичных вариантов здесь два. Тем, кто хочет получить автомат и готов за него доплатить, можно обратить внимание на рестайлинговые машины стоимостью около миллиона с небольшим. Здесь можно найти вариант с минимальным пробегом от одного владельца – примерно вот такой.

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Ну а тем, кто не готов отдавать миллион ради освеженного интерьера и неидеального автомата, можно обратить внимание на хорошо оснащенные полноприводные дорестайлинговые машины с механикой. Здесь тоже попадаются экземпляры от первого владельца с пробегом в 50-70 тысяч километров – примерно вот такие. И если Автотека подтвердит не только число записей в ПТС и безаварийную историю, но и заявленный пробег, то EcoSport вполне может стать хорошей альтернативой Hyundai Creta.