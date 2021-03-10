Хозяйка Kia Quoris отсудила у завода и дилера за мелкие дефекты более 20 млн рублей

У представительского седана корейской марки не работал обогрев зеркала заднего вида и кнопка Mode на руле. Дилер отказался устранять эти неисправности по гарантии, в результате чего втянул себя и завод-изготовитель в очень затратную судебную эпопею.

Об этом любопытном деле сегодня сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Телеграм-канале. Согласно сообщению, 16 августа 2019 года некая Лариса Ерлыкова приобрела у официального дилера Kia, ООО «Автобан», подержанный седан Kia Quoris 2017 года выпуска с топовым мотором V8, покупка обошлась ей в 2 250 000 рублей.

9 декабря 2019 года Ерлыкова обратилась к другому питерскому дилеру Kia, ООО «Шувалово-Моторс», с заявкой на гарантийный ремонт неработающего обогрева левого зеркала заднего вида. Дилер провёл экспертизу, которая установила, что неисправность носит эксплуатационный, а не производственный характер, то есть виноват потребитель, а значит бесплатного ремонта быть не может.

12 декабря 2019 года Ерлыкова приехала к третьему дилеру Kia, на сей раз ООО «Сократ СПб», c жалобой на неработающую кнопку Mode на левой спице рулевого колеса, но и здесь ей не помогли.

3 февраля 2020 года Ерлыкова потребовала у ООО «Эллада Интертрейд» (дочернее предприятие калининградского «Автотора», занимающееся сборкой автомобилей Kia) вернуть ей деньги за некачественный автомобиль и разницу в стоимости с аналогичным автомобилем на момент обращения. Уточним, что с января 2019 года калининградский завод выпускает новую флагманскую модель — седан Kia K900, пришедший на смену Quoris. ООО «Эллада Интертрейд» ответило на требование владелицы машины отказом, сославшись на экспертизу, проведённую 20 января 2020 года по заказу дилера ООО «Шувалово-Моторс».

20 февраля 2020 года владелица Kia Quoris отправила запросы в ООО «Эллада Интертрейд» и ООО «Сократ СПб» с требованием выплатить ей неустойку за просрочку гарантийного ремонта. Получила отказы.

Собрав все отказы в стопку, Ерлыкова обратилась в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга с иском ко всем вышеозначенным организациям. В ходе рассмотрения дела суд изучил результаты четырёх экспертиз по этому автомобилю, допросил экспертов и пришёл к выводу, что найденные дефекты всё-таки являются производственными, а не эксплуатационными.

В итоге суд встал на сторону истицы и обязал ООО «Эллада Интертрейд» выплатить ей уплаченные за автомобиль деньги (2 250 000 рублей), разницу в стоимости с аналогичным автомобилем на момент вынесения судебного решения (2 944 900 рублей), стоимость дополнительного оборудования (18 000 рублей), неустойку за отказ добровольно пойти навстречу потребителю (2 100 000 рублей), неустойку за отказ возмещать разницу в стоимости автомобиля (2 800 000 рублей), моральный ущерб (10 000 рублей), штраф (5 061 450 рублей) и неустойку в размере 0,5% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки удовлетворения требования истицы по дату фактической уплаты (5 194 900 рублей). Вдобавок завод должен возместить все судебные расходы в размере 230 000 рублей и оплатить госпошлину в размере 60 000 рублей.

С ООО «Шувалово-Моторс» суд взыскал 150 000 рублей неустойки за просрочку гарантийного ремонта, 10 000 рублей морального вреда и 60 000 рублей штрафа.

Итого вышло 20 889 250 рублей!

Ответчики с решением суда не согласны и подали апелляционные жалобы. Добавим, что автопроизводители считают подобные иски потребительским терроризмом и даже обращались в 2019 году по этому поводу с коллективной жалобой в ФСБ, но, как видим, эффекта она пока не возымела.

