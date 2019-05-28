Автоконцерны просят ФСБ защитить их от недовольных клиентов и несправедливых судов

Hyundai, Kia, Daimler и Jaguar Land Rover обратились в правоохранительные органы с жалобой на краснодарские суды, которые, по их мнению, находятся в сговоре с недовольными клиентами и выносят несправедливые решения о взыскании с автоконцернов многомиллионных штрафов.

Колёса.ру время от времени рассказывают о громких судебных делах вокруг некачественных автомобилей, и последний такой случай как раз рассматривался в марте в судах Краснодара. Тогда, напомним, женщина купила с рук подержанный Hyundai Genesis, покаталась на нём, а затем подала в суд на «Хендэ Мотор СНГ» из-за появившихся в кожаной обивке сидений растяжек, складок и трещин. Советский районный суд Краснодара, а затем и Краснодарский краевой суд встали на сторону автовладелицы и обязали производителя выплатить ей более 2 млн рублей.

Так вот оказывается, что в Краснодаре подобное судопроизводство поставлено на поток, и за последние три года с автоконцернов в этом регионе в пользу потребителей взыскано более 200 млн рублей. Об этом изданию РБК сообщил адвокат Максим Титаренко из коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов», представляющей интересы компаний Hyundai, Kia, Daimler и Jaguar Land Rover. Эти автопроизводители решили объединить усилия в борьбе с мошеннической, по их мнению, схемой взыскания гигантских компенсаций за якобы некачественные машины. С помощью юристов они составили обращение в ФСБ, Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ, Генеральную прокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой разобраться с порочной практикой краснодарских судов, которые под прикрытием исков о защите прав потребителей занимаются обогащением. В роли пособника при этом выступает Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края, который стряпает типовые иски от лица автовладельцев.

В заявлении автопроизводителей говорится (его копия есть у РБК), что иски с жалобами на дефекты автомобилей подаются как правило в течение 15 дней после покупки, после чего одни и те же эксперты устанавливают производственных характер этих дефектов, а истец не является к дилеру для проверки качества автомобиля. В результате суды выносят решение в пользу истца и обязывают ответчика выплатить ему компенсацию, которая с учётом штрафных санкций может в несколько раз превышать уплаченную за автомобиль цену. РБК не сообщает, о каких именно делах идёт речь, но в марте этого года наше внимание привлёк характерный судебный кейс – правда, не из Краснодара, а из Курганской области. Там владелец Kia Sorento отсудил у дилера более 7 млн рублей за неработающий подогрев сидений, и нас тогда смутил тот факт, что истец не только не явился к дилеру, чтобы тот мог осмотреть автомобиль, но и отказался предоставить ему копии документов о ремонте, произведённом у других дилеров, чтобы ответчик мог хотя бы заочно составить картинку о техническом состоянии машины.

Но вернёмся к коллективному обращению автопроизводителей: в нём утверждается, что большинство несправедливых решений выносятся в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском районных судах Краснодара, причём одними и теми же судьями, а Краснодарский краевой суд затем методично отклоняет апелляции ответчиков. Автопроизводители также утверждают, что у них есть доказательства непроцессуальных контактов между истцами и судьёй.

Во всей этой мутной воде теперь предстоит разбираться адресатам жалобы, а мы, как водится, будем следить за развитием событий.