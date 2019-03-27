Владелец Kia Sorento отсудил у дилера более 7 млн рублей за неработающий подогрев сидений

Любопытный судебный кейс произошёл в Курганской области: владелец кроссовера Kia Sorento посчитал, что автомобиль требует слишком частого ремонта, и подал на продавца в суд. Пустяковая неисправность – неработающий подогрев сидений – привела автомобилиста к огромному «выигрышу», на который можно купить не один новый кроссовер.

Известно, что продавцы автомобилей и их покупатели недолюбливают друг друга и регулярно подозревают друг дуга в обмане. Минувшей зимой, помнится, иркутский дилер Lada пытался доказать, что Granta не предназначена для учебной езды, и таким образом хотел снять с себя ответственность за сыплющийся клиентский автомобиль. Суд тогда встал на сторону владельца, а АВТОВАЗ впоследствии даже выпустил заводскую учебную Гранту, лишний раз доказав абсурдность аргументов своего дилера.

Судебное разбирательство, происходящее в Курганской области вокруг Kia Sorento, куда менее однозначное, о нём поведало сетевое издание «74.ру». Итак, в августе 2015 года житель Кургана по имени Алексей поехал в Челябинск и приобрёл у тамошнего официального дилера Kia – ООО «Техно-Моторс» – новый кроссовер Sorento за 1 594 900 рублей. В течение гарантийного срока автомобиль несколько раз ломался – в частности, другой официальный дилер Kia был вынужден заменить некоторые детали трансмиссии, однако этот ремонт был произведён быстро, в течение одного дня. Ещё у кроссовера четыре раза отказывал подогрев сидений, и эту поломку официальные дилеры, в том числе ООО «Техно-Моторс», также устраняли по гарантии. Последний ремонт подогрева был произведён в феврале 2018-го, а в августе того же года хозяин кроссовера потребовал у ООО «Техно-Моторс» забрать у него автомобиль и вернуть уплаченные за него деньги (причём с учётом роста его розничной цены за истекшие три года), так как Sorento якобы провёл в ремонте более 45 дней, то есть подпадал под действие статьи 18 Закона «О защите прав потребителей». Продавец резонно затребовал у недовольного клиента документы, которые подтвердили бы факт столь длительного простоя машины, ведь конкретно в ООО «Техно-Моторс» Sorento провёл всего 11 дней.

Клиент соответствующих доказательств не предоставил, а обратился в Щучанский районный суд Курганской области с требованием наказать продавца, то есть выплатить Алексею не только актуальную стоимость нового Sorento, но и штраф за отказ добровольно удовлетворить жалобу, а также моральный ущерб. Суд в стал на сторону истца, ответчик подал апелляцию в Курганский областной суд, но и здесь дилер проиграл: 12 марта этого года было вынесено решение, согласно которому ООО «Техно-Моторс» должно выполнить недовольному клиенту более 7 млн рублей! Львиную долю этой суммы составила «капающая» каждый день неустойка, которая на момент вынесения вердикта составила 5 426 582 рубля, тогда как моральный ущерб истца суд оценил всего в две тысячи рублей вместо запрашиваемых 20 тысяч. Эта неустойка продолжает расти, и на данный момент общая сумма возмещения приблизилась к 7,5 млн рублей – дилеру придётся их заплатить, если не удастся доказать свою правоту в судах высших инстанций, вплоть до Верховного.

Дилер утверждает, что клиент предоставил в суд фиктивные документы, в частности фирменный бланк ООО «Техно-Моторс» с подписью мастера цеха, но без печати – мол, в указанное в документе время машина в сервисе не была. Суд, однако, счёл документ годным и приобщил к делу.

К слову, ООО «Техно-Моторс» стоит у российского представительства Kia на хорошем счету и отмечено знаком Platinum Dealer, но нежелание истца предоставить дилеру автомобиль для осмотра понять можно – вдруг чего-нибудь подкрутят, и доказывай потом, что ты не верблюд. Однако копии документов из других официальных сервисных центров Kia предоставить вполне было бы можно. Впрочем определяющими для суда стали не эти документы а то, что неработающий подогрев сидений – недостаток существенный. Ясно, что с неработающим подогревом сидений вполне можно ездить, но в данном случае критерием «существенности» суд посчитал именно повторяемость дефекта. Во всех этих нюансах и тонкостях теперь, очевидно, предстоит разбираться Верховному суду, и, возможно, это дело даже станет показательным и войдёт в очередной «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг». Осенью мы знакомили читателей с несколькими интересными судебными кейсами из тогдашнего обзора Верховного суда, позволяющими понять, в каких случаях можно вернуть бракованный автомобиль дилеру.