Плохая кожа: женщина отсудила у Hyundai 2 млн рублей за купленный с рук Genesis

Плохая кожа: женщина отсудила у Hyundai 2 млн рублей за купленный с рук Genesis

70 0 0
Юристы «Хендэ Мотор СНГ» не смогли обжаловать вопиющее, по их мнению, судебное решение, по которому компания должная заплатить владелице Hyundai Genesis из Краснодара крупную сумму за растяжки, складки и трещины в кожаной обивке сидений автомобиля.
 

Россияне всё чаще обращаются с суд из-за плохого качества своих автомобилей, причём если прежде поводом для исков были как правило серьёзные дефекты, вроде отказавшего двигателя или коробки передач, то теперь в ход идёт всякая «мелочёвка». Так, на этой неделе мы рассказывали о том, как в Курганской области владелец кроссовера Kia Sorento отсудил у дилера более 7 млн рублей за хронически сбоящий подогрев сидений, а сегодня стало известно о другой судебной победе отечественного потребителя – о ней поведала газета «Коммерсантъ».

В 2018 году Виктории Саенко приобрела с рук престижный корейский седан Hyundai Genesis 2014 года выпуска с пробегом 128 тысяч км, но быстро разочаровалась в покупке, так как салон автомобиля резко потерял товарный вид, о чём гражданка сообщила в письменной претензии «Хендэ Мотор СНГ». Не дождавшись реакции, она обратилась с исковым заявлением в Советский районный суд Краснодара с требованием возместить ей убытки и приложила к нему экспертное заключение о «технических повреждениях» кожаной обивки сидений автомобиля. Эти же повреждения на подушках кресел, а именно растяжки, складки и трещины, были обнаружены и в ходе повторной судебной экспертизы. Суд, изучив материалы дела, встал на сторону истца и обязал «Хендэ Мотор СНГ» выплатить автовладелице 2,08 млн рублей, из которых 881 тысяча – это стоимость ремонта (замены сидений), а остальное – штраф за нежелание добровольно пойти навстречу потребителю, набежавшая неустойка, компенсация морального вреда и судебных расходов. Ответчик попытался обжаловать это решение в Краснодарском краевом суде, но и здесь потерпел поражение, то есть решение райсуда вступило в законную силу.

Интерьер Hyundai Genesis

Интерьер Hyundai Genesis

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» в интервью газете заявил, что компания будет обжаловать это решение в президиуме краевого суда, так как сомневается в выводах экспертов – дескать, они делали свои заключения по фотографиям и не указали, могут ли означенные дефекты кожи стать следствием её естественного износа. Кроме того компания уверяет, что не получала обращения с претензией от Виктории Саенко, так как та направила его по неверному адресу.

К слову, характер повреждений указывает на то, что в обивке сидений Дженезиса использовался кожзам, а не настоящая кожа, ведь в 2014 году бренд Genesis ещё не откололся от Hyundai, то есть, в сущности, не был премиальным. В 2016 году Hyundai Genesis превратился в Genesis G80 и в таком виде предлагается по сей день, но скоро ему на смену придёт новая модель в стилистике флагманского седана Genesis G90 и хочется верить, что у неё никаких проблем с кожей не будет.

В России Закон Кожа некачественная продукция суд судебное разбирательство судебный иск G80 Genesis Genesis Hyundai
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Ford показал новую Kuga, до которой россиянам теперь нет никакого дела

Премьера паркетника Ford третьей генерации пройдет на следующей неделе. В России новинка не появится – марка приняла решение свернуть производство…

16246 5 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Тесты
Тест: что тебе больше подходит, Kia Picanto или smart forfour?

Компактные городские хэтчбеки А-класса сегодня находятся под постоянным прессингом со стороны чуть более крупных и практичных представителей сегмента В, предлагающих «больше автомобиля за столько же денег». Тем не менее,…

616 0 0
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

5871 1 0
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Honda Pilot

Самая большая Honda славится небывалым простором внутри и высокой надёжностью. Отталкивает от неё разве что мощность в 258 л.с., которая обуславливает высокий транспортный налог. А как насчёт качества отделки,…

5421 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

720 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: отсутствующие пороги и обманчивая простота электрики

У поборников “расовой чистоты” премиальных машин Jaguar X-Type вызывает в лучшем случае презрительную ухмылку. “Это чёртов Форд” – говорят они. Насколько X-Type конструктивно близок к Форду? Правда ли, что несмотря на…

1605 6 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: предательство гидротрансформатора и очень странный V6

Первая часть обзора нас обнадёжила: рама Эксплорера практически вечная, кузов имеет ряд предательски ржавеющих зон, но в целом тоже крепок. Подвески, за исключением пары грешков, тоже денег не просят, а…

1982 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

38646 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

23003 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19405 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

19881 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7362 4 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

3200 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

55752 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

39967 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16026 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

69538 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53357 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53158 0 7
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?