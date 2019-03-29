Плохая кожа: женщина отсудила у Hyundai 2 млн рублей за купленный с рук Genesis

Юристы «Хендэ Мотор СНГ» не смогли обжаловать вопиющее, по их мнению, судебное решение, по которому компания должная заплатить владелице Hyundai Genesis из Краснодара крупную сумму за растяжки, складки и трещины в кожаной обивке сидений автомобиля.

Россияне всё чаще обращаются с суд из-за плохого качества своих автомобилей, причём если прежде поводом для исков были как правило серьёзные дефекты, вроде отказавшего двигателя или коробки передач, то теперь в ход идёт всякая «мелочёвка». Так, на этой неделе мы рассказывали о том, как в Курганской области владелец кроссовера Kia Sorento отсудил у дилера более 7 млн рублей за хронически сбоящий подогрев сидений, а сегодня стало известно о другой судебной победе отечественного потребителя – о ней поведала газета «Коммерсантъ».

В 2018 году Виктории Саенко приобрела с рук престижный корейский седан Hyundai Genesis 2014 года выпуска с пробегом 128 тысяч км, но быстро разочаровалась в покупке, так как салон автомобиля резко потерял товарный вид, о чём гражданка сообщила в письменной претензии «Хендэ Мотор СНГ». Не дождавшись реакции, она обратилась с исковым заявлением в Советский районный суд Краснодара с требованием возместить ей убытки и приложила к нему экспертное заключение о «технических повреждениях» кожаной обивки сидений автомобиля. Эти же повреждения на подушках кресел, а именно растяжки, складки и трещины, были обнаружены и в ходе повторной судебной экспертизы. Суд, изучив материалы дела, встал на сторону истца и обязал «Хендэ Мотор СНГ» выплатить автовладелице 2,08 млн рублей, из которых 881 тысяча – это стоимость ремонта (замены сидений), а остальное – штраф за нежелание добровольно пойти навстречу потребителю, набежавшая неустойка, компенсация морального вреда и судебных расходов. Ответчик попытался обжаловать это решение в Краснодарском краевом суде, но и здесь потерпел поражение, то есть решение райсуда вступило в законную силу.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» в интервью газете заявил, что компания будет обжаловать это решение в президиуме краевого суда, так как сомневается в выводах экспертов – дескать, они делали свои заключения по фотографиям и не указали, могут ли означенные дефекты кожи стать следствием её естественного износа. Кроме того компания уверяет, что не получала обращения с претензией от Виктории Саенко, так как та направила его по неверному адресу.

К слову, характер повреждений указывает на то, что в обивке сидений Дженезиса использовался кожзам, а не настоящая кожа, ведь в 2014 году бренд Genesis ещё не откололся от Hyundai, то есть, в сущности, не был премиальным. В 2016 году Hyundai Genesis превратился в Genesis G80 и в таком виде предлагается по сей день, но скоро ему на смену придёт новая модель в стилистике флагманского седана Genesis G90 и хочется верить, что у неё никаких проблем с кожей не будет.