Kia анонсировала новый седан, но пока непонятно, Rio это или Cerato

Англоязычная пресс-служба Kia распространила первый тизер нового седана K3. Одновременно объявлено о том, что мировая премьера модели пройдет в Мексике 8 августа (по местному времени), и что это событие приурочено к восьмилетию присутствия марки в этой стране.

Напомним, в Корее и Китае индекс K3 носит модель, которая в Северной Америке зовется Forte, а на других рынках, включая Россию, известна как Cerato. То есть, казалось бы, все понятно: нас ждет презентация Церато следующего поколения, просто Kia решила продавать четырехдверку по всему миру под «азиатским» названием K3. К слову, аналогичным образом компания в свое время поступила с Optima: преемник этой модели вышел на «мировой» рынок с индексом K5 (прежде Оптима была «пятеркой» в основном в Корее же). Но не все так однозначно.

Во-первых, грядущая новинка почему-то не удостоилась анонса от штаб-квартиры Hyundai-Kia, а ведь K3/Cerato/Forte продают во многих регионах, так что следующая модель – важная премьера для производителя. А во-вторых, еще весной уже глобальный офис (та самая штаб-квартира) сообщил о том, что во второй половине года будет представлен «мировой» Kia Rio нового поколения (у российского почившего бюджетника с ним мало общего), и что этот автомобиль будет делать мексиканский завод (впрочем, тут сразу стоит отметить, что нынешние и Рио, и Cerato/Forte тоже производят в Мексике). Причем для бюджетника-то, как ожидается, географию продаж сократят: в частности, модель, возможно, не появится в Европе, не вернется она и в родную для Kia Корею. То есть не исключено, что через несколько дней покажут именно свежий переименованный Rio (этим и можно объяснить меньший по масштабам анонс).

Нынешние Kia Cerato (он же K3 и Forte) и глобальный Kia Rio 1 / 4 Нынешние Kia Cerato (он же K3 и Forte) и глобальный Kia Rio 2 / 4 Нынешние Kia Cerato (он же K3 и Forte) и глобальный Kia Rio 3 / 4 Нынешние Kia Cerato (он же K3 и Forte) и глобальный Kia Rio 4 / 4

Как бы то ни было, у нового седана Kia K3 будет эффектная внешность. На единственном пока тизере мы видим фрагмент кормы с «изломанным» фонарем, при этом фонари вдобавок объединены функциональной плашкой. Кстати, ранее шпионы ловили и наследника Rio, и следующий Cerato. Так вот, обе модели также получат необычную головную оптику, плюс у старшей четырехдверки будет еще одна фишка – ручки задних дверей окажутся не на привычном месте, а сверху, как у некоторых хэтчбеков и кроссоверов других брендов.



Какая бы модель ни дебютировала в Мексике на следующей неделе, в России ее все равно ждет лишь «параллельное» будущее.