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  • Шпионы опять засняли новый Kia Rio, уже известны сроки премьеры

Шпионы опять засняли новый Kia Rio, уже известны сроки премьеры

05.04.2023 2026 1 0

У модели следующей генерации будет более «взрослый» дизайн. Полностью новинка раскроется под конец года.

Подоспела свежая порция шпионских фото четырехдверного Kia Rio нового поколения: эти кадры были сделаны в Корее (но там модель не продают, на родине компании ее лишь обкатывают), их опубликовал на онлайн-площадке Naver пользователь, чей ник можно перевести как Ari (아리). Напомним, сегодня в гамме марки, по сути, два Рио – глобальный и тот, что выпускали в России. Первый бюджетник сейчас носит внутризаводской индекс YB, в Европе и Австралии он представлен исключительно в виде пятидверного хэтчбека, тогда как в Америке и на Ближнем Востоке еще бывает седан. Российский же Kia Rio (FB, седан и хэтч) состоит в родстве с уже почившей китайской моделью Kia K2, производство нашей версии остановили в прошлом году после начала всем известных событий, хотя, судя по сайтам местных дилеров, машины еще имеются в наличии. Что же касается застуканного прототипа, то это, очевидно, будущий «мировой» седан. При этом не исключено, что Rio для РФ, случись ему перейти в новое поколение, был бы унифицирован с глобальной моделью.

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Рио сменит имидж, облик сделают более солидным: силуэт вытянется, фары и фонари станут у́же, вдобавок под головной оптикой установят вертикальные блоки не то ходовых огней, не то противотуманок (или и то, и другое), а на корме, возможно, будет функциональная плашка (как у нынешнего российского Рио). Наконец, в задних стойках крыши появятся дополнительные окошки.

Габариты Kia Rio нового поколения еще неизвестны, но, судя по фотографиям, седан окажется крупнее предшественника. Длина актуальной глобальной «четырехдверки» равна 4385 мм, колесная база – 2580 мм (показатели четырехдверной модели для РФ – 4420 и 2600 мм соответственно).

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В салон шпионы так и не заглянули. Скорее всего, внутри будут виртуальная приборка и большой тачскрин мультимедийной системы, причем экраны могут поместить в один корпус.

О технике информации нет. Например, в странах Латинской Америки и Ближнего Востока в линейку нынешнего Рио-седана входят бензиновые «атмосферники» 1.4 и 1.6 (в РФ аналогичные моторы).

Глобальный прежний Kia Rio и актуальный седан для России
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Глобальный прежний Kia Rio и актуальный седан для России
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Глобальный прежний Kia Rio и актуальный седан для России
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Глобальный прежний Kia Rio и актуальный седан для России
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Глобальный прежний Kia Rio и актуальный седан для России
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Глобальный прежний Kia Rio и актуальный седан для России
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На рынок новый Kia Rio выведут в четвертом квартале текущего года, об этом говорится в общем пресс-релизе, посвященном уточненной стратегии компании. Заявлено, что производство свежей модели наладят на заводе в Мексике (там делают и предыдущий глобальный Рио). К слову, пока точно неизвестно, останется ли в гамме марки пятидверный Rio. Россия в релизе Kia не упомянута.

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1 комментарий
05.04.2023 18:24
Papirus

В России скоро останутся только общественные скотовозы.

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