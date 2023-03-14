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Kia Rio нового поколения показался на свежих фото

14.03.2023 2176 0 0

Бюджетная модель корейской марки сменит имидж. Премьеру новинка может справить уже в этом году.

Первые шпионские фото замаскированной «четырехдверки» Kia выложили в Сеть в начале марта: те кадры были сделаны в Швеции, считается, что на них запечатлен Rio новой генерации (к слову, дизайнер Kolesa.ru уже представил свое видение того, каким может получиться Рио). Теперь же седан застукали в родной для марки Корее, эти снимки опубликованы на местной онлайн-площадке Naver в сообществе MotorJason (оно же 남차). Отметим, ни шведам, ни корейцам бюджетник не доступен – в этих странах лишь обкатывают следующее поколение.

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А вообще в гамме Kia две модели под именем Rio: глобальная и та, что выпускали в России. Первый компакт сейчас носит внутризаводской индекс YB, в Европе и Австралии он представлен исключительно в виде пятидверного хэтча, тогда как в Америке и на Ближнем Востоке еще бывает седан. Российский же Рио (FB, седан и хэтчбек) состоит в родстве с уже почившей китайской моделью Kia K2, производство нашей версии остановили в прошлом году после начала всем известных событий. Так вот, судя по всему, шпионам попался «мировой» новый седан. Хотя не исключено, что Kia Rio для РФ, случись ему перейти в новое поколение, был бы унифицирован с глобальным Рио.

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У модели следующей генерации будет более «взрослый» дизайн экстерьера. Так, фары станут гораздо у́же, плюс под ними вроде бы установят вертикальные секции не то противотуманок, не то ходовых огней. Задние фонари, возможно, объединит функциональная перемычка – как у нынешнего российского Рио. Кроме того, в задних стойках крыши появятся дополнительные окошки.

Серебристый седан — актуальный глобальный Kia Rio, красный — Rio для России
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Серебристый седан — актуальный глобальный Kia Rio, красный — Rio для России
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Серебристый седан — актуальный глобальный Kia Rio, красный — Rio для России
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Серебристый седан — актуальный глобальный Kia Rio, красный — Rio для России
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Серебристый седан — актуальный глобальный Kia Rio, красный — Rio для России
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Серебристый седан — актуальный глобальный Kia Rio, красный — Rio для России
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Салон еще не засвечен. Скорее всего, «четырехдверке» достанутся полностью виртуальная приборка и крупный тачскрин мультимедийной системы. Ну и экраны могут поместить в единый корпус.

Информации о технике следующего четырехдверного Kia Rio пока нет. Нет данных и о том, будут ли новую модель выпускать в кузове «хэтчбек». Седан же, возможно, официально представят до конца текущего года.

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