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  • Другой обновлённый Kia Rio: теперь и седан. Есть версия «под спорт», но техника прежняя

Другой обновлённый Kia Rio: теперь и седан. Есть версия «под спорт», но техника прежняя

23.10.2020 68 0 0

Корейская марка представила рестайлинговый бюджетник, предназначенный для Латинской Америки. Модель слегка изменилась внешне и обзавелась новым вариантом исполнения.

 

В Европе обновленный хэтч Kia Rio дебютировал еще в мае, а в сентябре представили посвежевшую «четырехдверку» для России. Напомним, у нас продают совсем другую модель – с заводским индексом FB, она в родстве с китайским семейством Kia K2, которое, к слову, недавно отправили в отставку. В Старом Свете хэтчбек актуального поколения носит индекс YB. То же обозначение и у заокеанского Rio, и такая модель в плане дизайна повторяет европейскую (а вот начинка проще), но при этом в Америке помимо «пятидверки» доступен еще и седан. Так вот теперь пришла очередь обновиться американским компактам: первым рынком для посвежевших машин станет Мексика, там премьера состоялась накануне.

Обновленный седан Kia Rio, стандартная версия
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Обновленный седан Kia Rio, стандартная версия
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Обновленный седан Kia Rio, стандартная версия
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Обновленный седан Kia Rio, стандартная версия
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Обновленный седан Kia Rio, стандартная версия
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Следом за «старосветским» хэтчем мексиканские версии обзавелись подретушированным передним бампером, а соединяющая фары перемычка стала у́же. «Подогретой» модификации GT Line с дневными ходовыми огнями в виде «кубиков», как у Rio в Европе, в Мексике нет, однако и там модель после рестайлинга получила вариант «под спорт»: и седан, и «пятидверка» теперь доступны в комплектации S Pack. У таких машин более агрессивные бамперы, массивные черные вставки над противотуманками, боковые юбки, 17-дюймовые диски (у остальных версий – 15-дюймовые) и спойлер на корме. На длине обвес не сказался (у хэтчбека – 4065 мм, седана – 4385 мм, колесная база – 2580 мм).

Обновленный седан Kia Rio, версия S Pack
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Обновленный седан Kia Rio, версия S Pack
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Обновленный седан Kia Rio, версия S Pack
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Обновленный седан Kia Rio, версия S Pack
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Обновленный седан Kia Rio, версия S Pack
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В салоне изменений меньше: в богатых версиях дисплей в «приборке» теперь диагональю 4,2 дюйма (в комплектациях попроще – 3,5 дюйма), также появилась новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (был 7-дюймовый) и беспроводным подключением к Apple CarPlay и Android Auto, а у Rio S Pack на креслах, дверях и передней панели есть синие вставки. В «базе» по-прежнему только две подушки безопасности, обычный кондиционер и аудиосистема. Топ-версии положены шесть «эйрбэгов», автоматический «кондёр», камера заднего вида, круиз-контроль, люк в крыше.

Обновленный хэтчбек Kia Rio, версия S Pack
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Обновленный хэтчбек Kia Rio, версия S Pack
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Обновленный хэтчбек Kia Rio, версия S Pack
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Двигатель тоже прежний, модных «мягкогибридных» версий, как в Европе, у мексиканских хэтча и седана нет: оба оснащаются бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI мощностью 121 л.с., мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

Мексиканцам предлагаются машины локального производства. Обновленная стандартная «четырехдверка» Kia Rio стоит от 243 900 песо (около 890 000 рублей по текущему курсу), хэтчбек – от 277 900 песо (1 014 000 рублей). За седан Rio S Pack просят 341 900 песо (1 248 000 рублей), «пятидверка» в аналогичной версии обойдется в 357 900 песо (1 306 000 рублей).

Позже такой Рио появится и в других странах Латинской Америки. Кстати, дореформенные машины мексиканской сборки продают еще и в США, но пока нет уверенности в том, что там модель останется: местное подразделение Kia посвежевшее семейство не анонсировало, хотя именно в Штатах прошла премьера нынешнего поколения.

Между тем в России Kia готовится представить рестайлинговый хэтчбек Rio – у нас «пятидверка» бывает только в виде «кроссовера».

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