Обновлённый кросс-хэтч Kia Rio X-Line готовится к дебюту в России

Дизайн «пятидверки» корейской марки, скорее всего, выполнен в стиле только-только представленного посвежевшего седана. На наш рынок модернизированный хэтч может выйти до конца текущего года.

Рестайлинговый четырехдверный Kia Rio дебютировал в России в сентябре (Kolesa.ru уже протестировал такой седан), старт продаж намечен на 1 октября. А вот посвежевший хэтчбек местный офис до сих пор не анонсировал. Напомним, у нас «пятидверка» бывает только с внедорожным обвесом, кросс-хэтч зовется Rio X-Line. Между тем в открытой базе Росстандарта сегодня появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Рио, которое вступит в силу с 15 числа следующего месяца. Так вот в этом документе у «пятидверки» два варианта длины: 4240 и 4275 мм. Первый показатель относится к дореформенному хэтчу, ну а второй, вероятно, означает то, что после рестайлинга Rio X-Line стал длиннее на 35 мм (обновленный седан прибавил в длину 20 мм – теперь 4420 мм). Дорожный просвет в ОТТС не указан. У дорестайлингового хэтча он равен 190 или 195 мм (в зависимости от версии), у седана – те же 160 мм, что были и у прежней «четырехдверки».

Дореформенный Kia Rio X-Line. Обновленный кросс-хэтч компания еще не показала 1 / 3 Дореформенный Kia Rio X-Line. Обновленный кросс-хэтч компания еще не показала 2 / 3 Дореформенный Kia Rio X-Line. Обновленный кросс-хэтч компания еще не показала 3 / 3

Модернизированный Rio X-Line ранее ловили на дорогах, но то были замаскированные тестовые прототипы. Впрочем, внешне хэтчбек, скорее всего, изменился так же, как и седан. То есть ждем фары с «клыками» и встроенными светодиодными ДХО и увеличившуюся в размерах радиаторную решетку. Разумеется, у Rio X-Line будет пластиковый обвес по периметру кузова, ведь это же кросс-хэтч.



В салоне могли появиться новые материалы отделки, вдобавок модели наверняка отрядили мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином (у дорестайлингового хэтчбека 7-дюймовый планшет) и возможностью беспроводного подключения смартфонов с Apple CarPlay и Android Auto.

Двигатели прежние: как и седан, «пятидверка» оснащается бензиновыми «атмосферниками» 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба мотора комплектуются шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Полный привод хэтчбеку не положен – только передний.

Обновленный седан Kia Rio 1 / 3 Обновленный седан Kia Rio 2 / 3 Обновленный седан Kia Rio 3 / 3

На российский рынок обновленный Kia Rio X-Line, вероятно, выйдет до конца текущего года. Не исключено, что совсем скоро марка распространит первые официальные изображения такого кросс-хэтча. Дореформенная «пятидверка» сегодня стоит от 929 900 до 1 179 900 рублей. Обновленный седан обойдется в 814 900 – 1 169 900 рублей.



Кстати, Kia готовит еще несколько премьер для России: в октябре у нас представят кроссовер Sorento нового поколения, также до конца года стартует рестайлинговый рамный внедорожник Mohave. А в 2021-м компания планирует вывести на российский рынок свежий минивэн Carnival.