Kia раскрыла моторную гамму российской версии нового Sorento: на выбор бензин или дизель

Премьера «четвёртого» корейского кроссовера прошла минувшей весной, теперь появились подробности о той версии, которую будут продавать на нашем рынке. Модель доберётся до дилеров в четвёртом квартале 2020 года.

Корейская компания планировала представить свой новый кроссовер в начале марта в рамках Женевского автосалона, но выставку отменили из-за вспышки коронавируса в Европе. В итоге глобальный Kia Sorento четвёртой генерации рассекретили чуть позже в том же месяце в Сети. Теперь же появились подробности о том автомобиле, который в конце текущего года предложат россиянам.



На фото: глобальный «четвёртый» Kia Sorento

В местном офисе Kia рассказали о том, что в РФ завершена сертификация Kia Sorento четвёртого поколения, модель получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Правда, на момент публикации материала в базе Росстандарта в свободном доступе документ обнаружить не удалось.

Длина, ширина и высота нового Соренто выросли на 10 мм по сравнению с предшественником, до 4810, 1900 и 1700 мм соответственно, а расстояние между осями увеличилось на 35 мм (до 2815 мм), это значит, что передний и задний свесы стали короче, а в салоне появилось больше места для ног пассажиров.

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В основе нового Kia Sorento располагается новая платформа концерна Hyundai – N3 (на ней же базируются седаны Hyundai Sonata и Kia K5), тогда как в основе предшественника лежала «тележка» от Kia Carnival. Уже на старте продаж у российского кроссовера будет два варианта компоновки салона – либо на пять, либо на семь седоков.

Привод у новинки будет передним или полным. В моторной гамме российской версии «четвёртого» Kia Sorento окажется 180-сильный бензиновый двигатель MPI объёмом 2,5 литра с максимальным крутящим моментом в 232 Нм. Ему в пару предложат шестиступенчатый «автомат». Также в линейку войдёт 199-сильный дизель CRDi объёмом 2,2 литра (440 Нм), идущий в комплекте с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Отметим, такой мотор имеется и в гамме нынешнего Sorento Prime (так модель называется в РФ), однако он по паспорту выдаёт на 1 «лошадку» больше и агрегатируется с другой коробкой передач.



Для сравнения, на домашнем рынке, а также в США кросс оснащается бензиновым турбомотором T-GDi объёмом 2,5 литра с отдачей в 281 л.с. и крутящим моментом в 421 Нм. В пару ему предлагается коробка передач 8DCT. Помимо этого, в Корее, Штатах и Европе «четвёртый» Sorento доступен в виде гибрида. В основе его установки находится 180-сильная бензиновая «турбочетвёрка» T-GDI объёмом 1,6 литра (265 Нм) и 60-сильный электромотор. Совокупная мощность – 230 л.с. (350 Нм), в комплекте идёт 6АКП.



Нынешний кроссовер в России, помимо уже упомянутого 200-сильного дизеля, можно купить либо со 188-сильным бензиновым GDI объёмом 2,4 литра, либо с 249-сильным V6 объёмом 3,5 литра. При этом базовый мотор (188 л.с.) работает в паре с шестиступенчатым «автоматом», а остальным положена 8АКП.

Подробная информация о новом Kia Sorento для российского рынка появится ближе к старту продаж. Автомобили доберутся до дилеров в четвёртом квартале 2020 года. Тогда же станут известны и цены новинки. Стартовый ценник актуального Sorento Prime равен 2 124 900 рублей, а за топовую версию придётся выложить 3 074 900 рублей. Отметим, за первые семь месяцев текущего года модель разошлась тиражом 4891 шт., что на 13,2% меньше чем годом ранее.

