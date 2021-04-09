Kia готовит к премьере рестайлинговый седан K900: флагман снова попался шпионам

«Четырехдверке» корейской марки подправили дизайн экстерьера, в салон же заглянуть так до сих пор и не удалось. Презентацию ждут в мае-июне.

Большой седан Kia актуального поколения дебютировал в 2018-м, на родине он зовется K9, в других же странах, включая и Россию, модель носит индекс K900 (Quoris в предыдущей генерации). Напомним, «четырехдверка» построена на заднеприводной платформе, в линейке марки она занимает позицию флагмана. В Корее по итогам минувшего года продажи K9 просели на 28% — реализован 7831 экземпляр. В 2021-м седан продолжает «падать», результат января-марта – 1318 единиц, что 38% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. К слову, родственный Genesis G90 тоже в глубоком «минусе», однако он все равно популярнее: в 2020-м на домашнем рынке продано 10 009 шт. (-43%), в первом квартале текущего года – 1625 шт. (-40%). В общем, рестайлинг K9 весьма кстати. Замаскированные прототипы компания обкатывает уже давно, и вот очередные фото, их опубликовал в своем блоге на сайте Naver пользователь под ником HJL.

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«Четырехдверка» получила новую головную оптику: фары вытянулись и лишились сдвоенных ходовых огней. Двойных секций нет больше на корме, к тому же фонари, хоть на свежих снимках этого и не видно, теперь «пронзает» светящаяся полоска (об этом мы знаем благодаря предыдущим уловам папарацци). Кроме того, K9/K900 достались иные радиаторная решетка и бамперы, а задний номерной знак переехал с крышки багажника ниже. Пока неизвестно, изменились ли габариты. Длина дореформенного седана равна 5120 мм, колесная база – 3105 мм.

Фото салона все еще нет. Скорее всего, внутри заменили материалы отделки, еще могли модернизировать «приборку» и мультимедийную систему. Ну и не исключено, что вместо привычного селектора «автомата» установили шайбу.



Насчет моторов тоже пока одни догадки. Так, некоторые корейские СМИ считают, что K9 сохранил нынешние бензиновые «атмосферник» V6 3.8 GDI и битурбированный мотор V6 3.3 T-GDI, на дореформенном седане они выдают 315 и 370 л.с. соответственно. А вот атмосферный V8 5.0 GDI (425 л.с.) якобы отправили в отставку. В Корее «четырехдверка» сегодня доступна только с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.



Дореформенный седан Kia K9, он же K900 1 / 4 Дореформенный седан Kia K9, он же K900 2 / 4 Дореформенный седан Kia K9, он же K900 3 / 4 Дореформенный седан Kia K9, он же K900 4 / 4

По неофициальным данным, на родине рестайлинговый седан Kia K9 представят в мае или начале июня. А вот доберется ли такая «четырехдверка» до России – уже вопрос, ведь у нас спрос мизерный: в 2020-м реализовано всего 216 штук (в 2019-м продали 409 седанов), в январе-марте 2021-го – 12 единиц (за аналогичный период прошлого года – 82 шт.).

