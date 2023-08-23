Kia Rio продолжает терять рынки: вслед за Европой модель попрощается с США

Российский рынок Kia Rio де-факто покинул в этом году в силу известных геополитический событий, с европейского рынка модель также сняли в этом году из экологических соображений и в силу смещения фокуса потребительского внимания на кроссоверы, а сегодня издание Automotive News сообщило, что 2023 модельный год станет последним для Kia Rio в США. Родственный Hyundai Accent североамериканский рынок уже покинул.

Лучшим годом продаж для Kia Rio в США стал 1999-й, тогда корейская модель разошлась здесь тиражом 82 211 шт. В прошлом году в этой стране реализовано 31 362 экземпляра Kia Rio, что на 14% меньше, чем было в 2021-м. В январе-июле этого года продажи модели составили 16 554 единицы (-2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го). В общем, несмотря на то, что Kia Rio является одной из самых доступных новых легковушек на рынке, кривая спроса загибается, и руководство Kia решило, что дальше можно не продолжать.



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Rio для стран Северной и Южной Америки производит завод Kia в мексиканском Монтеррее, модель пока всё ещё доступна в США в кузовах седан и хэтчбек с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» (122 л.с., 152 Нм) и вариатором, минимальная цена — 16 750 долларов.



Ранее в августе в Мексике компания Kia представила полностью новый субкомпактный седан K3, который постепенно заменит Rio, но не в США и Европе, на этих рынках Kia больше не хочет продавать недорогие седаны, вместо них дилеры будут предлагать покупателям кроссоверы сопоставимого размера.

Новый Kia K3

Отметим, что свежеиспечённый Kia K3 — это уже полноценный С-класс, он заметно крупнее уходящего Rio. Габаритная длина Kia K3 — 4545 мм, колёсная база — 2670 мм, в нашей стране эта модель могла бы стать новой звездой таксопарков, но так уж случилось, что звёзды в России теперь зажигают китайские автопроизводители.

