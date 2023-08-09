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  • На смену Kia Rio придёт семейство K3: седан уже представлен, хэтчбек на подходе

На смену Kia Rio придёт семейство K3: седан уже представлен, хэтчбек на подходе

09.08.2023 114 0 0

У четырехдверного преемника Рио – кузов а ля фастбек и «клыки», а в салоне установили табло. На рынок новый седан должен выйти осенью.

Актуальный глобальный Kia Rio в строю с 2016 года (с российским одноименным бюджетником у него мало общего), и ему уже давно пора перейти в новое поколение. И ведь преемник практически готов, вот только компания Kia решила отказаться от названия Рио: наследника будут продавать под индексом K3. Отметим, это обозначение марка сегодня использует в Корее и Китае для старшей модели, которая на некоторых рынках, включая Россию, известна как Cerato, а в Северной Америке зовется Forte. Но основным ареалом обитания для замены Kia Rio станет Латинская Америка, также его, возможно, привезут в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, то есть путаницы там не возникнет. Европа и Австралия из списка стран, где появится новинка, судя по всему, вовсе исключены.

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Первый показ нового Kia K3 провели в Мексике, где и наладят производство (там же делают и нынешний «мировой» Rio). Пока представлен только седан, однако хэтчбек тоже будет, его уже ловили во время испытаний. 

Четырехдверка же отличилась кузовом а ля фастбек, «клыкастыми» диодными фарами и фонарями (последние вдобавок объединены светящейся плашкой), плюс в задних стойках крыши появились дополнительные окошки. Седан дебютировал в «оспортивленной» версии GT-Line, ее фишки – чуть более агрессивный обвес, особые 17-дюймовые колеса и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

Длина K3 равна 4545 мм, что на 10 мм больше, чем у родственной четырехдверки Hyundai Accent нового поколения (в Индии это Verna, а в РФ модель Хёндэ была бы следующим Солярисом). Остальные габариты у машин совпадают: ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Для сравнения, размеры уходящего «мирового» седана Kia Rio: 4385/1725/1460 мм, расстояние между осями – 2580 мм. Объем багажника Kia K3 – 544 литра против 387 литров у глобального Рио-седана.

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В салоне – табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (у топ-версии второй экран – диагональю 10,25 дюйма). На центральной консоли красуется еще одна сенсорная панель, она отвечает за управление двухзонным «климатом» и настройки мультимедиа, при этом на ней оставили физические шайбы. «В базе» есть шесть «эйрбэгов» и ESC, дорогим комплектациям положен комплекс систем безопасности (системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения).

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В Мексике седан Kia K3 предложат с бензиновым атмосферником 1.6 мощностью 123 л.с. (такой же мотор ставят и на местный Rio), который сочетается с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Для «оспортивленной» версии GT-Line зарезервированы атмосферный двигатель 2.0 с отдачей в 152 л.с. и 6АКП с подрулевыми переключателями. Также в Kia сообщили о том, что на экспорт будут поставлять машины с двигателем 1.4 (мощность не объявлена).

Уходящий глобальный седан Kia Rio и уже почившая российская модель
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Уходящий глобальный седан Kia Rio и уже почившая российская модель
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Уходящий глобальный седан Kia Rio и уже почившая российская модель
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Уходящий глобальный седан Kia Rio и уже почившая российская модель
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Уходящий глобальный седан Kia Rio и уже почившая российская модель
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Уходящий глобальный седан Kia Rio и уже почившая российская модель
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Новый седан Kia K3 начнет осваивать рынок грядущей осенью. Кстати, если бы наш Rio все-таки перешел в следующее поколение, то не исключено, что его бы унифицировали с глобальной «тройкой». Но теперь и Rio, и Solaris в РФ ждет лишь «параллельное» будущее.

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