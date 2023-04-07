Kia Rio нового поколения: теперь шпионы поймали хэтчбек

Свежее семейство представят уже в этом году. И «четырехдверка», и хэтч будут выглядеть гораздо солиднее предшественников.

Мы уже не раз видели замаскированный седан Kia Rio следующей генерации на шпионских фото. А теперь сам собой отпал вопрос, перейдет ли в новое поколение пятидверная модификация: хэтч застукали в Корее (но там семейство не продают, на родине марки машины лишь обкатывают), снимки выложили на местной онлайн-площадке Naver в сообществе MotorJason (оно же남차).

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Перед нами – глобальный следующий Рио, то есть преемник модели серии YB, тогда как нынешние российские хэтчбек и седан Kia Rio носят индекс FB (ближайшим родственником нашего Рио является почившая китайская модель Kia K2). Ну и напомним, что в РФ выпуск бюджетников остановили в прошлом году после начала всем известных событий. Судя по сайтам российских дилеров, автомобили еще имеются в наличии, а вот новый Kia Rio нам уже вряд ли светит. К слову, не исключено, что Рио для России, случись ему сменить поколение, унифицировали бы с «мировой» моделью.



Как бы то ни было, у следующих компактов окажется более солидный дизайн. Силуэты вытянутся, фары станут у́же, при этом под головной оптикой разместят вертикальные блоки не то ходовых огней, не то противотуманок (возможно, все сразу). Хэтчбек также получит «клыкастые» задние фонари. Заглянуть в салон папарацци все еще не удалось. Впрочем, и так понятно, что там будут виртуальная приборка и крупный экран мультимедиа-системы – возможно, в едином корпусе.



Информации о технике по-прежнему нет. Например, в странах Латинской Америки и Ближнего Востока актуальный Рио оснащается четырехцилиндровыми бензиновыми «атмосферниками» 1.4 и 1.6 (в РФ аналогичные моторы), а в гамму модели для Европы (там представлен только хэтч) входят атмосферная «четверка» 1.2 и «турботройка» 1.0, плюс «старосветский» компакт бывает в виде «мягкого» гибрида. Кстати, из-за очередного ужесточения эконорм свежий бюджетник может и не добраться до европейских покупателей.



Актуальный глобальный хэтчбек Kia Rio 1 / 3 Актуальный глобальный хэтчбек Kia Rio 2 / 3 Актуальный глобальный хэтчбек Kia Rio 3 / 3

Как ранее официально заявили в компании, новый Kia Rio дебютирует в четвертом квартале текущего года, машины будут делать в Мексике (там же производят нынешнюю «мировую» модель).

