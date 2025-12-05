Kia Vision Meta Turismo: концепт, предвещающий туманное будущее корейской марки

Компания Kia ведёт свою летопись с 1944 года, тогда она, правда, называлась Kyungsung Precision Industry и производила комплектующие для велосипедов, в том числе стальные рамы. Имя Kia появилось в 1952 году, первый автомобиль Kia был представлен в 1974 году, в 1997 году началось поглощение Kia компанией Hyundai, в результате чего позже была образована современная материнская компания Hyundai Motor Group.
Почему Kia отмечает юбилей сейчас, в конце 2025 года, а не отмечала его в 2024 году, мы не знаем — видимо, долго готовились. По случаю 80-летия Kia в южнокорейском городе Йонъин организована ретроспективная выставка Kia’s 80th Anniversary, на которой и был представлен концепт Kia Vision Meta Turismo. Этот концепт — представление Kia о грядущей «эпохе новой мобильности», подробности о его устройстве будут опубликованы позже, а пока можно лишь оценить дизайн.
С дизайном Kia в последние годы упражняется много и упорно, пытаясь найти собственный устойчивый образ под руководством Карима Хабиба, руководителя подразделения Kia Global Design. Хабиб занимает эту должность с 2019 года, но ни до него, ни после Kia так и не смогла достаточно надёжно дистанцироваться от марки Hyundai, поэтому на глобальном рынке Kia и Hyundai по-прежнему конкурируют друг с другом.
Дизайн последних серийных новинок Kia вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию у публики, поэтому грядёт очередная смена образа — концепт Vision Meta Turismo показывает, каким будет вектор изменений. Концепт имеет низкий однообъёмный кузов с весьма интересным профилем боковин и лихо расчерченной непрозрачными штрихами прозрачной крышей. Фары выполнены в виде стеловидных выступов и объединены с камерами, выполняющими роль зеркал заднего вида.
В салоне видим четыре индивидуальных кресла, водительское оснащено забавным правым подлокотником с джойстиком, как у моторизированных инвалидных колясок. Руль представляет собой подпиленный снизу брусок с дыркой посередине — не очень понятно, как вообще за него можно держаться. Ключевую информацию отображает огромный проекционный экран на лобовом стекле.
Судя по пропорциям кузова Kia Vision Meta Turismo, силовая установка у него электрическая, а рынок за последние два года изрядно устал от «электричек» и очень вяло реагирует на любые новинки на батарейках. На стадии тизеров многие ждали, что этот концепт будет предвестником возрождения спортивного лифтбека Kia Stinger, но нет, это точно не Stinger, а нечто более аморфное и не очень спортивное. В общем, опять мимо ожиданий трудящихся, которым нужны яркие новинки — если не для покупки, то хотя бы для вдохновения. Kia Vision Meta Turismo, судя по первым реакциям, публику вдохновляет несильно, хотя многие отмечают его отдельные удачные дизайнерские решения.
