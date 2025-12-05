Концепткар ×
  • Kia Vision Meta Turismo: концепт, предвещающий туманное будущее корейской марки

Kia Vision Meta Turismo: концепт, предвещающий туманное будущее корейской марки

05.12.2025 42 0 0
Kia Vision Meta Turismo: концепт, предвещающий туманное будущее корейской марки

Компания Kia в рамках празднования собственного 80-летия представила концепт Vision Meta Turismo с немного странным на вид однобъёмным кузовом — его черты, вероятно, найдут отражение в будущих серийных моделях Kia.

Компания Kia ведёт свою летопись с 1944 года, тогда она, правда, называлась Kyungsung Precision Industry и производила комплектующие для велосипедов, в том числе стальные рамы. Имя Kia появилось в 1952 году, первый автомобиль Kia был представлен в 1974 году, в 1997 году началось поглощение Kia компанией Hyundai, в результате чего позже была образована современная материнская компания Hyundai Motor Group.

Почему Kia отмечает юбилей сейчас, в конце 2025 года, а не отмечала его в 2024 году, мы не знаем — видимо, долго готовились. По случаю 80-летия Kia в южнокорейском городе Йонъин организована ретроспективная выставка Kia’s 80th Anniversary, на которой и был представлен концепт Kia Vision Meta Turismo. Этот концепт — представление Kia о грядущей «эпохе новой мобильности», подробности о его устройстве будут опубликованы позже, а пока можно лишь оценить дизайн.

С дизайном Kia в последние годы упражняется много и упорно, пытаясь найти собственный устойчивый образ под руководством Карима Хабиба, руководителя подразделения Kia Global Design. Хабиб занимает эту должность с 2019 года, но ни до него, ни после Kia так и не смогла достаточно надёжно дистанцироваться от марки Hyundai, поэтому на глобальном рынке Kia и Hyundai по-прежнему конкурируют друг с другом.

Дизайн последних серийных новинок Kia вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию у публики, поэтому грядёт очередная смена образа — концепт Vision Meta Turismo показывает, каким будет вектор изменений. Концепт имеет низкий однообъёмный кузов с весьма интересным профилем боковин и лихо расчерченной непрозрачными штрихами прозрачной крышей. Фары выполнены в виде стеловидных выступов и объединены с камерами, выполняющими роль зеркал заднего вида.

В салоне видим четыре индивидуальных кресла, водительское оснащено забавным правым подлокотником с джойстиком, как у моторизированных инвалидных колясок. Руль представляет собой подпиленный снизу брусок с дыркой посередине — не очень понятно, как вообще за него можно держаться. Ключевую информацию отображает огромный проекционный экран на лобовом стекле.

Судя по пропорциям кузова Kia Vision Meta Turismo, силовая установка у него электрическая, а рынок за последние два года изрядно устал от «электричек» и очень вяло реагирует на любые новинки на батарейках. На стадии тизеров многие ждали, что этот концепт будет предвестником возрождения спортивного лифтбека Kia Stinger, но нет, это точно не Stinger, а нечто более аморфное и не очень спортивное. В общем, опять мимо ожиданий трудящихся, которым нужны яркие новинки — если не для покупки, то хотя бы для вдохновения. Kia Vision Meta Turismo, судя по первым реакциям, публику вдохновляет несильно, хотя многие отмечают его отдельные удачные дизайнерские решения.

концепты электромобиль новинки концепткар KIA
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Опять двадцать пять: изучаем пусковые устройства с аккумуляторами на 25 тысяч мАч 25 000 миллиампер-часов способны выдать только мощные и крупные «пускачи».  Они пригодны и для трехтонных внедорожников, и для дизельных грузовиков.  Но их любят и владельцы малолитражек за... 14052 1 2 03.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные моторы ЕА211 В первой части нашего обзора подержанной Skoda Octavia A7 мы выяснили, что недостатков в салоне, электрике и кузове даже самых возрастных экземпляров не так уж много. Да, коррозия местами у... 6037 13 1 03.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно.... 1849 5 0 01.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 73992 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 42885 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16499 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
6 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: полный прайс-лист
5 5 причин покупать и не покупать Changan CS55 Plus
Новые комментарии
Change privacy settings