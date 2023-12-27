Жизнь фаната автомобилей состоит не только из бензина и крутящего момента, но и из километров пройденных дорог. Мы уже неоднократно предлагали пройти тесты на знание техники, но ни разу – на знание дорог: истории, технологий и отчасти даже правил движения по этим дорогам. Значит, пришло время эту ситуацию исправить. Kolesa.ru вместе с «Газпромнефть – Битумные материалы»‎ запускают образовательный тест, в котором можно проверить свои знания, узнать что-то новое.

Мы уверены, что настоящий водитель любит не только автомобиль, но и дороги. Согласитесь, вряд ли на свете есть что- то более романтичное, чем дальний путь, куда бы он ни вёл. Однако дороги – это не только романтика, но и сложнейшие технологии строительства, и увлекательная история их появления, и правила дорожного движения. Но знаете ли вы их в той мере, чтобы назвать себя настоящим водителем? Давайте пройдём наш образовательный тест и проверим свои знания о дорогах! А наиболее удачливые после прохождения теста смогут даже получить на память приятные сувениры. Итак, ногу на педаль газа – и в путь!

Реклама. ООО «Газпромнефть – БМ». erid: LdtCKT9a2