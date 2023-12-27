noads ×

Километры, битум, император: что вы знаете о дорогах?

27.12.2023 97 0 0

Жизнь фаната автомобилей состоит не только из бензина и крутящего момента, но и из километров пройденных дорог. Мы уже неоднократно предлагали пройти тесты на знание техники, но ни разу – на знание дорог: истории, технологий и отчасти даже правил движения по этим дорогам. Значит, пришло время эту ситуацию исправить. Kolesa.ru вместе с «Газпромнефть – Битумные материалы»‎ запускают образовательный тест, в котором можно проверить свои знания, узнать что-то новое.

Мы уверены, что настоящий водитель любит не только автомобиль, но и дороги. Согласитесь, вряд ли на свете есть что- то более романтичное, чем дальний путь, куда бы он ни вёл. Однако дороги – это не только романтика, но и сложнейшие технологии строительства, и увлекательная история их появления, и правила дорожного движения. Но знаете ли вы их в той мере, чтобы назвать себя настоящим водителем? Давайте пройдём наш образовательный тест и проверим свои знания о дорогах! А наиболее удачливые после прохождения теста смогут даже получить на память приятные сувениры. Итак, ногу на педаль газа – и в путь!

Реклама. ООО «Газпромнефть – БМ». erid: LdtCKT9a2

дороги ПДД авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я везу в машине больше людей, чем разрешено документами: что мне будет Анекдот про толпу в Запорожце с баянистом на заднем сиденье давно стал классикой – но при этом далеко не каждый водитель знает, какое именно наказание предусмотрено за превышение числа людей... 431 1 1 25.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Geely Coolray: бестселлер, дарящий эмоции Geely Coolray, в отличие от многих других китайских автомобилей, вышел на наш рынок ещё в 2020 году, то есть, во времена достаточно напряжённой конкуренции среди автобрендов и из Европы, и и... 6750 1 2 25.12.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler 300C I Говорят, Барак Обама, увидев рекламу Chrysler 300C первого поколения, сразу купил себе этот автомобиль. А ещё говорят, что Chrysler 300C – это «Бентли для бедных», и наградили машину этим ти... 2472 10 3 24.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21253 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13081 26 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7168 13 3 21.11.2023
Change privacy settings