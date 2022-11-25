Kindred Chevy 3100: рафинированный электромод на базе старого пикапа

Электромоды становятся в США всё более популярными, время от времени мы рассказываем о самых ярких работах в этом жанре — таких как пикап Chevy 3100 от мастерской Kindred Motorworks. Обычно в качестве доноров для электрических конверсий берутся какие-нибудь культовые и оставившие след в истории модели, а Chevrolet 3100 был обычной «рабочей лошадкой» с округлой кабиной, узким кузовом и чахленькой рядной бензиновой «шестёркой». В послевоенных 40-х моды на пикапы в Америке ещё не было, никто не думал особо вкладываться в дизайн и инжиниринг лёгких грузовичков.

Живых Chevrolet 3100 до наших дней дожило немало и стоят на вторичном рынке они сравнительно недорого — около 30 000 долларов за более-менее комплектный экземпляр. Kindred Motorworks берёт в работу пикапы, изготовленные в период с 1947 по 1953 год, каждую машину разбирают до винтика, реставрируют и превращают в представленную на фотографиях яркую конфетку.



Бензиновый двигатель уступил место электромотору мощностью 298 л.с., он вращает задние колёса напрямую, без коробки передач. Батарея ёмкостью 74 кВт·ч набрана из блочных модулей VDA 355 производства компании Kore Power из штата Ойдахо. Запас хода на одной зарядке составляет 200 миль (322 км), полная зарядка от бортового устройства мощностью 6,6 кВт занимает около 9 часов.



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Задний мост сохранил рессорную конструкцию, а вот спереди вместо балки на рессорах установлена современная независимая подвеска на двойных поперечных рычагах вкупе с реечным рулевым механизмом с электроусилителем. Внутри 17-дюймовых литых алюминиевых колёс, стилизованных под стальные штамповки, находятся новые дисковые тормоза. Стояночный тормоз — электромеханический. Фары и фонари — светодиодные.



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Пол кузова отделан деревом, при этом он водонепроницаемый и не боится «грязной работы». По левому борту установлена розетка для питания внешних устройств. Гнездо для зарядки батареи находится под крышкой на заднем правом крыле.



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В кабине исходный Chevrolet 3100 узнаётся на 100%, но вся отделка новая. Из дверей убрали «вёсла», стеклоподъёмники электрифицированы. Дверные замки тоже электрифицированы— установлена система бесключевого доступа. Рулевое колесо сохранило оригинальный дизайн, но его диаметр стал меньше. В переднюю панель встроен небольшой экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, есть кондиционер и приличная аудиосистема с двумя громкоговорителями и сабвуфером. Мягкий кожаный диван снабжён современными ремнями безопасности, подголовниками и обогревом. Для смартфона владельца есть полочка с беспроводной зарядкой и USB-порты.



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Стоит электромод Kindred Chevy 3100 от 159 000 долларов, заказы уже принимаются, но первые экземпляры будут изготовлены только в 2024 году.

