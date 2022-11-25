Новинки ×
  • Kindred Chevy 3100: рафинированный электромод на базе старого пикапа

Kindred Chevy 3100: рафинированный электромод на базе старого пикапа

25.11.2022 69 0 0

Компания Kindred Motorworks из американского штата Калифорния представила дивный электромод на базе популярной послевоенной «рабочей лошадки» Chevrolet 3100. Аутентичный стиль пикапа полностью сохранён, а вот техническая начинка радикально модернизирована.

 

Электромоды становятся в США всё более популярными, время от времени мы рассказываем о самых ярких работах в этом жанре — таких как пикап Chevy 3100 от мастерской Kindred Motorworks. Обычно в качестве доноров для электрических конверсий берутся какие-нибудь культовые и оставившие след в истории модели, а Chevrolet 3100 был обычной «рабочей лошадкой» с округлой кабиной, узким кузовом и чахленькой рядной бензиновой «шестёркой». В послевоенных 40-х моды на пикапы в Америке ещё не было, никто не думал особо вкладываться в дизайн и инжиниринг лёгких грузовичков.

Живых Chevrolet 3100 до наших дней дожило немало и стоят на вторичном рынке они сравнительно недорого — около 30 000 долларов за более-менее комплектный экземпляр. Kindred Motorworks берёт в работу пикапы, изготовленные в период с 1947 по 1953 год, каждую машину разбирают до винтика, реставрируют и превращают в представленную на фотографиях яркую конфетку.

Бензиновый двигатель уступил место электромотору мощностью 298 л.с., он вращает задние колёса напрямую, без коробки передач. Батарея ёмкостью 74 кВт·ч набрана из блочных модулей VDA 355 производства компании Kore Power из штата Ойдахо. Запас хода на одной зарядке составляет 200 миль (322 км), полная зарядка от бортового устройства мощностью 6,6 кВт занимает около 9 часов.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Задний мост сохранил рессорную конструкцию, а вот спереди вместо балки на рессорах установлена современная независимая подвеска на двойных поперечных рычагах вкупе с реечным рулевым механизмом с электроусилителем. Внутри 17-дюймовых литых алюминиевых колёс, стилизованных под стальные штамповки, находятся новые дисковые тормоза. Стояночный тормоз — электромеханический. Фары и фонари — светодиодные.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Пол кузова отделан деревом, при этом он водонепроницаемый и не боится «грязной работы». По левому борту установлена розетка для питания внешних устройств. Гнездо для зарядки батареи находится под крышкой на заднем правом крыле.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В кабине исходный Chevrolet 3100 узнаётся на 100%, но вся отделка новая. Из дверей убрали «вёсла», стеклоподъёмники электрифицированы. Дверные замки тоже электрифицированы— установлена система бесключевого доступа. Рулевое колесо сохранило оригинальный дизайн, но его диаметр стал меньше. В переднюю панель встроен небольшой экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, есть кондиционер и приличная аудиосистема с двумя громкоговорителями и сабвуфером. Мягкий кожаный диван снабжён современными ремнями безопасности, подголовниками и обогревом. Для смартфона владельца есть полочка с беспроводной зарядкой и USB-порты.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Стоит электромод Kindred Chevy 3100 от 159 000 долларов, заказы уже принимаются, но первые экземпляры будут изготовлены только в 2024 году.

пикап тюнинг классика новинки Chevrolet

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Так вот ты какой, Москвич 3: знакомимся с машиной на официальном старте производства Вчера, 23 ноября, московский автозавод, долгое время существовавший только в статусе предприятия Renault Россия (до 2014 года назывался «Автофрамос») и более полугода простаивавший после ухо... 4949 10 3 24.11.2022
Статьи / Практика Что такое универсальный, ремонтный и спортивный катализаторы и стоит ли их устанавливать Среди множества рекламных предложений по удалению катализатора попадаются и другие: в них автолюбителям предлагают не простое удаление катализатора, а его замену на универсальный, ремонтный... 1132 0 1 23.11.2022
Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 3139 1 7 22.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17435 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14062 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11172 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings