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  • GM вслед за Ford будет электрифицировать олдтаймеры, а заодно и весь вторичный рынок

GM вслед за Ford будет электрифицировать олдтаймеры, а заодно и весь вторичный рынок

23.12.2021 67 0 0

Корпорация General Motors объявила о широкомасштабном наступлении на электромобильный сегмент вторичного рынка. В следующем году подразделение Chevrolet Performance начнёт предлагать универсальные комплекты для перевода любых машин на электротягу и обучать мастерству конверсий всех желающих.

 

Подразделение запчастей и аксессуаров Ford Performance Parts уже начало продавать комплектующие от электрического кроссовера Mustang Mach-E, с помощью которых можно превратить в электромобиль практически любую старую легковушку, пикап или внедорожник. Примером такого превращения стал заводской электромод Ford F-100 Eluminator.

GM в этом плане чуть отстаёт, наборы для электрических конверсий появятся в продаже в первой половине 2022 года, при этом джи-эмовцы представили уже несколько примеров перевода классических машина на электротягу, а самый свежий из них — легковой пикап Chevrolet El Camino SS 1972 года. Эта машина стала электромобилем в тюнинг-ательее Lingenfelter Performance Engineering из Брайтона (штат Мичиган), оно одним из первых получило джи-эмовский сертификат установщика, подтверждающий, что конверсия сделана корректно, с учётом всех требований безопасности.

«Донором» компонентов в данном случае стал электрический хэтчбек Chevrolet Bolt EV. 203-сильный электромотор вместе с блоком силовой электроники установлен на место атмосферного V8 и состыкован со старой 4-ступенчатой гидромеханической коробкой передач. Батарея ёмкостью 66 кВт·ч разместилась в кузове.

В общем, дело нехитрое, любой опытный механик справится. GM оценивает рынок электрических конверсий на уровне 20 млрд долларов к 2030 году, так как считает, что переводить машины на электротягу будут не только энтузиасты, но и многочисленные автопарки, которые по тем или иным причинам не смогут купить полностью новые электромобили.

Дальше — больше: GM рассчитывает вторгнуться со своими электрическими силовыми установками, в том числе водородными, в самые разные сегменты — в авиацию, судоходство и железнодорожный транспорт. Разрабатываются варианты электрических конверсий для сельхозтехники и машин специального назначения, вроде аэропортовых погрузчиков и тягачей производства Textron Ground Support Equipment Inc. Расчёт идёт в том числе на госзаказы, которые обещают быть очень щедрыми, если Демократическая партия останется у власти и её кандидат (вероятно, опять Джозеф Байден) победит на следующих президентский выборах. Демократы очень активно продвигают «зелёную» повестку вообще и инфраструктурную реформу в частности, нацеленную на улучшение экологической обстановки в США и мире. Деньги на это закладываться колоссальные, их, конечно, надо осваивать.

тюнинг электромобиль General Motors ретроавтомобили классика бизнес Chevrolet

 

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