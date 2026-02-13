Китай вслед за скрытыми дверными ручками запрещает на автомобилях полурули

Правительство КНР вводит с 1 января 2027 года новые требования к безопасности рулевых колёс легковых и лёгких коммерческих автомобилей, эти требования сделают невозможным сертификацию модных штурвалов, у которых нет части обода.

На прошлой неделе мировые СМИ бурно обсуждали новость о грядущем запрете в Китае скрытых дверных ручек — как наружных, так и салонных. Новость о запрете полурулей вызвала куда меньший резонанс, потому что такие рули не получили столь же широкого распространения, как скрытые дверные ручки.

Одним из пионеров внедрения полурулей на массовых автомобилях стала компания Tesla: смысл такого руля не столько в том, что без верхней части обода лучше видно щиток приборов, сколько в связке полуруля с автопилотом. Tesla рассчитывала, что бо́льшую часть времени её машины будут ездить в беспилотном режиме, поэтому размер руля можно уменьшить.

Другие производители — например, Toyota — предлагают своим клиентам полурули в связке с управлением по проводам, то есть руль не имеет механической связи с колёсами, вращать его на большие углы не нужно, передаточное отношение и реактивное усилие регулируются электроникой.

Если нет ни автопилота, ни рулевого управления по проводам, то полуруль превращается в весьма неудобную и порой небезопасную штуку. Министерство промышленности и информационных технологий Китая решило навести порядок в этом вопросе и усовершенствовало методику сертификации рулей на автомобилях, новый стандарт получил индекс GB 11557-202X.

Новый стандарт вводит ряд ограничений по смещению руля во время аварии и по нагрузке при ударе о него человека — такой удар возможен при сложных, многостадийных ДТП, когда подушка уже сработала и сдулась. Ударная нагрузка измеряется в десяти контрольных точках руля, чётко геометрических обозначенных. Если части обода нет, то измерить нагрузку во всех точках не выйдет, и руль просто не получит одобрения.

Новый стандарт также требует исключить попадание твёрдых предметов в лицо человека при срабатывании подушек безопасности (пластиковые и металлические детали обшивки), а также исключить зацепление одежды за руль — сейчас это вполне возможно, если у руля есть лепестки, торчащие рычажки и кнопки.

После вступления нового стандарта в силу 1 января 2027 года производителям машин с полурулями, получившим одобрение до этой даты, будет дан переходный период сроком примерно на год, чтобы привести рули в соответствие новым требованиям.

