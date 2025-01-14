Китайский спорткар SC-01 в стиле Lancia Stratos выйдет на рынок под маркой JMEV

В электронной базе китайского Минпрома появился электрический двухместный спорткар SC-01 молодой компании Small Sports Car, теперь он называется JMEV 01 и с такими именем поступит в продажу в ближайшие месяцы.

Компанию Small Sports Car (SSC) основал китайский предприниматель и видеоблогер Фэн Сяотун, прежде занимавшийся выпуском деталей для тюнинга. Презентация дебютной модели SSC — спорткара SC-01 — состоялась в сентябре 2022 года, год спустя был показан предсерийный образец и объявлены технические характеристики, однако подготовка SC-01 к производству затянулась, за что Фэн Сяотун даже вынужден был извиниться перед своими поклонниками и потенциальными клиентами.

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У Small Sports Car нет лицензии автопроизводителя — в Китае получить её довольно сложно, поэтому Фэн Сяотун договорился с компанией Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle об использовании её лицензии для выпуска своего спорткара. Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle — это созданное в 2019 году совместное предприятие китайской Jiangling Motors Corporation Group и французской Renault Group, в Китае оно работает под торговой маркой JMEV и выпускает недорогие электромобили. Эмблема JMEV стилизована под ромбик Renault. Электроседан JMEV Yi известен в России как Амберавто А5.

К слову, даже могущественная компания Xiaomi не сразу получила лицензию автопроизводителя: запуск в производство электрического седана Xiaomi SU7 весной прошлого года проходил под лицензией автоконцерна BAIC, а собственной лицензией автопроизводителя Xiaomi обзавелась лишь в июле.

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В электронной базе китайского Минпрома спорткар SC-01 уже имеет эмблемы JMEV. Между тем на официальном сайте JMEV модель с индексом 01 не заявлена и, возможно, вообще не появится, так как марка JMEV для SC-01 — это всего лишь бюрократическое прикрытие. Технические характеристики, указанные в досье Минпрома, слегка отличаются от тех, что были заявлены осенью 2023 года, но в целом это та же самая машина, напоминающая раллийную легенду 1970-х — Lancia Stratos.

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В основе кузова SC-01/JMEV 01 лежит стальной трубчатый каркас, наружные панели выполнены из лёгкого композита. Габаритная длина китайского спорткара — 4106 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1170 мм, колёсная база — 2503 мм. Подвеска — пружинная, типа пуш-род, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Диаметр вентилируемых тормозных дисков — 350 мм, спереди установлены 6-поршневые суппорты, сзади — 4-поршневые. Штатные шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 245/40 ZR 18.

Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на ось), каждый выдаёт до 160 кВт (217,5 л.с.), максимальная совокупная отдача — 435 л.с. и 560 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Батарея ёмкостью 60 кВт·ч расположена вертикально за сиденьями водителя и единственного пассажира, её полного заряда должно хватить на 520 км пробега по циклу CLTC или 6-8 быстрых кругов по типовому формульному автодрому. Для отвода тепла от силовой установки используются вентиляторы, установленные в корме за фонарями, «пар» выходит через окружающие их решётки. Снаряженная масса спорткара — 1365 кг.

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Салон SC-01/JMEV 01 имеет подчёркнуто старомодный дизайн, мультимедийного экрана нет, передняя панель предельно простая, все кнопки крупные и физические (часть кнопок размещена под потолком), щиток приборов виртуальный, но он стилизован под аналоговый. Шайба управления силовой установкой находится на центральном тоннеле между креслами, рядом с ней расположен классический рычаг ручного тормоза. В оснащении заявлены современные электронные ассистенты водителя, облегчающие повседневную эксплуатацию спорткара.

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Даты начала производства и старта продаж SC-01/JMEV 01 пока не названы, но ожидается, что спорткар выйдет на китайский рынок в этом году по цене около 300 000 юаней (4,15 млн рублей в переводе по текущему курсу), за доплату машину можно оснастить различными аксессуарами и агрессивным аэродинамическим обвесом из углепластика. Фэн Сяотун хочет продавать SC-01/JMEV 01 не только в Китае, но и на других рынках — например, в Японии, где лёгкие и сравнительно доступные спорткары пользуются хорошим спросом.

