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  • Китайская пародия на Lancia Stratos: подробности об электрическом спорткаре SC-01

Китайская пародия на Lancia Stratos: подробности об электрическом спорткаре SC-01

25.09.2023 36 0 0

SC-01 — детище молодой компании Small Sports Car (SSC), за которой стоит китайский предприниматель Фэн Сяотун, прежде занимавшийся выпуском деталей для тюнинга.

Ровно год назад Фэн Сяотун лично представил прототип SC-01, а сегодня состоялась премьера серийной версии, раскрыты новые технические подробности, впервые показан интерьер. По части эстетики и общей философии SC-01 без стеснения цитирует раллийную легенду 70-х — Lancia Stratos, а также её современную интерпретацию в лице купе New Stratos, которое под заказ изготавливает итальянская фирма Manifattura Automobili Torino (MAT).

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Габаритная длина серийного SC-01 — 4105 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1160 мм, колёсная база — 2500 мм. В основе кузова лежит стальной трубчатый каркас, к которому прикручены несущие подрамники и композитная обшивка. Подвеска — пружинная, типа пуш-род, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Диаметр вентилируемых тормозных дисков — 350 мм, спереди установлены 6-поршневые суппорты, сзади — 4-поршневые. Штатные шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 245/40 ZR 18.

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Силовая установка SC-01 состоит с двух электромоторов (по одному на ось), каждый выдаёт до 160 кВт (217,5 л.с.), максимальная совокупная отдача — 425 л.с. и 560 Нм. Батарея ёмкостью 60 кВт·ч расположена вертикально за сиденьями водителя и единственного пассажира, её полного заряда хватит на 520 км пробега по циклу CLTC или 6-8 быстрых кругов по типовому формульному автодрому. Для отвода тепла от силовой установки используются вентиляторы, установленные в корме за фонарями, «пар» выходит через окружающие их решётки. До 100 км/ч китайский спорткар разгоняется за 3,5 с. Заявленная снаряженная масса — 1300 кг.

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Салон SC-01 имеет подчёркнуто старомодный дизайн, мультимедийного экрана нет, передняя панель предельно простая, все кнопки крупные и физические (часть кнопок размещена под потолком), щиток приборов виртуальный, но он стилизован под аналоговый. Шайба управления силовой установкой находится на центральном тоннеле между креслами, рядом с ней расположен классический рычаг ручного тормоза. В оснащении между тем заявлены современные электронные ассистенты водителя, облегчающие повседневную эксплуатацию спорткара.

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SC-01 в стандартном оснащении будет стоить около 300 000 юаней (3,95 млн рублей в переводе по текущему курсу), за доплату спорткар можно оснастить различными аксессуарами и агрессивным аэродинамическим обвесом из углепластика. SSC хочет продавать SC-01 не только в Китае, но и на других рынках — например, в Японии, где лёгкие и сравнительно недорогие спорткары пользуются хорошим спросом.

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