Китайский тюнер сделал на деньги Xiaomi спорткар по мотивам Lancia Stratos

Китайский автопром продолжает осваивать сегмент спорктаров. Новый проект Small Sports Car представил полноприводное электрическое купе под названием SC-01 и намерен запустить его в производство в следующем году.

За проектом Small Sports Car стоит молодой китайский предприниматель Фэн Сяотун и его основанный в 2016 году стартап Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, который изначально занимался выпуском запчастей и аксессуаров для тюнинга. Сяотун довольно быстро дозрел до идеи сделать собственный спорткар и даже, как сообщают китайские СМИ, получил на это миллионы юаней инвестиций от IT-гиганта Xiaomi. Представленная на днях модель SC-01 будет стоить около 300 000 юаней или 2,45 млн рублей в переводе по текущему курсу.

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Габаритная длина SC-01 составляет 4085 мм, ширина — 1820, высота — 1162 мм, колёсная база — 2500 мм. Заявленная снаряженная масса — 1300 кг. В основе кузова лежит пространственный трубчатый каркас, наружные панели выполнены из композитного материала. Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». Батарея находится не в полу, а за сиденьями водителя и единственного пассажира, — похожая компоновка будет у нового, полностью электрического Porsche 718, она позволяет сделать посадку максимально низкой и добиться такого же баланса управляемости, как у среднемоторного бензинового спорткара.



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Силовая установка SC-01 состоит с двух электромоторов (по одному на каждую ось), выдающих совокупно 320 кВт (435 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Ёмкость батареи не раскрыта, но известно, что её полного зарядка хватит примерно на 500 км пробега по китайскому циклу CLTC, то есть в реальности при дежурной эксплуатации будет около 350 км.



New Stratos от Manifattura Automobili Torino 1 / 3 New Stratos от Manifattura Automobili Torino 2 / 3 New Stratos от Manifattura Automobili Torino 3 / 3

Интерьер SC-01 пока не рассекречен, хотя в нём обещана «аналоговая атмосфера», а в дизайне экстерьера угадывается легендарная итальянская Lancia Stratos и её современная реинкарнация New Stratos, которую изготавливает итальянская фирма Manifattura Automobili Torino (MAT).

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Small Sports Car уже принимает заказы на свою первую модель, с желающих просят скромный депозит в 199 юаней (1610 рублей), первые готовые экземпляры будут отгружены клиентам в четвёртом квартале следующего года. Кроме того, Фэн Сяотун намерен вывести SC-01 на японский рынок, где лёгкие и сравнительно недорогие спорткары пользуются хорошим спросом.

