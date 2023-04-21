Ключавто запускает продажи китайской внедорожной техники для активного отдыха Hisun

Автохолдинг «Ключавто» стал официальным дилером бренда внедорожной техники и транспорта для активного отдыха Hisun. На данный момент багги и квадроциклы китайской марки представлены на площадках мультибрендовых автоцентров Ключавто – в Краснодаре по адресу ул. Конгрессная, 8, в Ставрополе по адресу: проспект Кулакова, 16-А и в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Вавилова, 59-К.

Ключавто реализует широкую модельную линейку внедорожных багги Hisun Sector с двигателем объемом 735 см3 и мощностью 44,9 л.с. и багги Hisun Strike с объемом двигателя 976 см3 и мощностью 62,2 л.с, что позволяет данной модели достигать скорость до 110 км/ч. Также в наличии есть полноприводные квадроциклы Hisun Tactic, обладающие высокой проходимостью за счет колесной формулы 4х4 и широкой резины. Модель утилитарного мотовездехода Hisun Strike 550 на сегодняшний день является самым доступным полноприводным UTV на российском рынке.

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Мы непрерывно находимся в поиске новых направлений для развития и не боимся тестировать нестандартные решения, обладая достаточными ресурсами для их реализации. Продажа вездеходов – высокоперспективное направление для нас как для автохолдинга. В этом году мы планируем реализовать более 80 единиц техники Hisun. Не исключаем, что и дальше будем развивать сотрудничество с брендом уже в других городах России. Юлия Овчинникова директор по развитию автохолдинга Ключавто

На данный момент автохолдинг располагает более 30 единицами техники бренда в наличии. Квадроциклы и багги доступны для приобретения в рассрочку, также на них действует программа льготного кредитования со сниженной ставкой до 4,9%.

Hisun Motors Corporation является одним из крупнейших мировых поставщиков квадроциклов и UTV (более 100 000 единиц в год). Компания занимается производством широкой линейки ATV (квадроциклов) и UTV (мотовездеходов) с объёмом двигателя от 110 до 1000 см3. На своих производственных мощностях Hisun выпускает двигатели, трансмиссии, рамы и другие комплектующие, обеспечивая более 70% конвейерной сборки собственными деталями.

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