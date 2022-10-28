Коллекционный автомобиль: Bentley представил Continental GT Convertible Mulliner Riviera

Марка Bentley занимается разработкой и выпуском люксовых автомобилей, одним из них остаётся модель Continental GT / GTC. Согласно информации сайта Carsalesbase, в прошлом году европейцы купили 1207 экземпляров (на 17,4% меньше, чем годом ранее). В текущем году у модели зафиксирован прирост: за первые восемь месяцев в Старом Свете было реализовано 1175 машин, что на 55,2% больше, чем в январе-августе 2021-го. Теперь компания представила специальную серию Continental GT Convertible Mulliner Riviera.

Отделение Mulliner, принадлежащее Bentley, является наследником одного из старейших производителей кузовов в мире. В течение последних десятилетий в его задачи входит в основном доработка серийных автомобилей люксовой марки, но оно занимается и созданием уникальных моделей. Так, в 2020-ом был представлен родстер Mulliner Bacalar, а летом 2022-го – купе Mulliner Batur. Теперь появилась спецверсия кабриолета Continental GT Mulliner Riviera.



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Как пояснили в компании, автомобили специальной серии призваны «прославить культуру яхтинга», так что неудивительно, что создатели при разработке особенностей версии решили обратиться к «морской тематике». Все три варианта цвета кузова – Aegean Blue, Aquamarine и Caribbean Blue – представляют собой отсылку к морской палитре. У кабриолет получил обвес из углеродного волокна и спойлер на крышке багажника, окрашенные в цвет кузова.



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Есть несколько отличительных элементов и в интерьере Bentley Continental GT Convertible Mulliner Riviera. Салон отделан кожей и алькантарой, материал имеет ромбовидный узор. На подголовниках видна вышивка в виде морского узла, кроме того, модель получила специальные накладки на пороги и футляр для ключей. Каждый автомобиль будет выполняться под заказ конкретного покупателя, так что для Mulliner Riviera предусмотрели различные варианты индивидуализации.



На кузове коллекционных автомобилей отсутствует маркировка, которая указывает на выбор двигателя – у «обычных» версий в линейке имеется либо V8, либо W12. При этом в самой компании тоже не стали распространяться о том, какую «начинку» получила спецверсия Continental GT Convertible.



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Однако, судя по четырёхконтурным выхлопным трубам, которые видны в нижней части кормы Mulliner Riviera, предполагается, что такие кабриолеты оснащаются 4,0-литровым битурбомотором V8 с отдачей 550 л.с. (максимальный крутящий момент – 769 Нм). С места почти до «сотни» (до 97 км/ч) автомобиль разгоняется за 4,0 секунды, а его максимальная скорость равна 319 км/ч.



Оформить покупку экземпляра модели лимитированной серии желающие смогут в представительстве фирмы в Монако. Ожидается, что цена Bentley Continental GT Convertible Mulliner Riviera окажется заметно выше по сравнению со стоимостью стандартного кабриолета, который в Великобритании можно 194 тыс. фунтов стерлингов.

