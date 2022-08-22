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  • Bentley Mulliner Batur: последняя гастроль W12 и пролог нового дизайна марки

Bentley Mulliner Batur: последняя гастроль W12 и пролог нового дизайна марки

22.08.2022 133 0 0

В рамках завершившейся вчера автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния) компания Bentley представила лимитированное купе Batur от придворного кузовного ателье Mulliner с форсированным до 740 л.с. бензиновым двигателем W12 — пока это самый мощный Bentley в истории!

 

«Пока», потому что Bentley готовится стать полностью электромобильной маркой: это случится в 2030 году, а первый серийный электромобиль британская марка, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, запустит в производство в 2026 году, его силовая установка будет выдавать свыше 1300 л.с. — невозможный показатель для бензиновых Bentley.

Эпоха «углеводородных» Bentley соответственно подходит к завершению и купе Mulliner Batur станет одним из её финальных аккордов. Эксклюзивная модель сделана на базе обычного купе Continental GT, но колёсная база немного увеличена, а наружные панели кузова полностью новые.

Batur (имя отсылает к одноимённому вулканическому озеру на острове Бали) — первый наглядный результат работы нового шеф-дизайнера Bentley Андреаса Миндта, пришедшего в компанию в прошлом году, прежде он много лет трудился в Audi и Volkswagen. Обычно влияние нового дизайн-босса мы видим только через три-четыре года после начала работы, но поскольку Batur — это всё-таки не полностью новая модель, а конверсия, то взглянуть на будущий стиль Bentley можно уже сегодня, в таком же ключе будут выполнены и электрические модели.

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Первое, что бросается в глаза в новом Bentley — это мелкая и какая-то слишком игривая «оптика», вертикальная радиаторная решётка (у других Bentley она всё же немного наклонена назад) и «бесконечный» капот, а в общих чертах новый стиль предполагает меньше деталировки и бижутерии, акцент на чистоту формы и никакой клиновидности — по мнению Миндта, Batur напоминает отдыхающего зверя, лежащего на полусогнутых лапах.

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В салоне — строго два места, за которыми находится «лишнее» багажное отделение. Передняя панель — такая же, как у Continental GT, но с кучей уникальных мелких деталей и, разумеется, полностью индивидуальной отделкой.

Под капотом — наиболее мощная версия легендарного 6,0-литрового битурбомотора W12: если на топ-версии Speed модели Continental GT он выдаёт максимальные 659 л.с. и 900 Нм, то для Batur отдача повышена до 740 л.с. и 1000 Нм, для этого пришлось установить более производительные турбокомпрессоры и новые интеркулеры, модернизированы системы впуска и выпуска, выпускной коллектор выполнен из титана.

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Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), раздающий мощность на все четыре колеса. В полноуправляемом шасси — адаптивные пневмостойки и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних тормозных дисков — 440 мм (10-поршневые суппорты), задних — 410 мм (4-поршневые суппорты). Дизайн 22-дюймовых колёсных дисков разработан специально для этой модели.

Ателье Mulliner выпустит только 18 экземпляров Batur по цене 1,65 млн фунтов стерлингов каждый, все они уже распроданы, поставки начнутся в середине следующего года.

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