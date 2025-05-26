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Команда LECAR – есть первый подиум в РСКГ Эндуранс!

26.05.2025 60 0 0

Команда LECAR в новом составе заняла третье место на первом этапе гоночной серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс, который состоялся на трассе Moscow Raceway 18 мая. В сложных погодных условиях и при неожиданных поворотах сюжета пилоты команды Сергей Титаренко (Москва) и Самвел Искоянц (Краснодарский край) провели 4-часовой заезд на прототипе BR03 и завоевали для команды заслуженную «бронзу».

18 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway прошел первый этап кольцевой национальной гоночной серии СМП РСКГ. В категории Эндуранс (Гонки на выносливость) третье место завоевал экипаж команды LECAR в составе кандидата в мастера спорта, москвича Сергея Титаренко и мастера спорта Самвела Искоянца из Краснодарского края. Пилоты, ранее выступавшие на автомобилях других классов, впервые в своей карьере вывели на старт спортпрототип BR03 российской подготовки под стартовым номером 44, и в условиях дождевой гонки успешно довели его до призового финиша.

Сергей Титаренко отметил, что вместе с командой планирует активно бороться за высокие позиции в этом сезоне: «Безусловно, в длинных гонках высокий результат – это не заслуга отдельного участника, а совокупность работы всей команды: тактика и количество ошибок на пит-стопах часто играют более важную роль, чем чистая скорость на трассе, тем не менее без последней добиться высоких результатов в условиях конкурентных классов также сложно».

Спортсмен подчеркнул, что большое количество заездов позволяют ему и всей команде чувствовать себя комфортно в условиях высокой конкуренции и различных условий на трассе. По словам Сергея Титаренко, нужно всегда пробовать разные альтернативы и искать подходы к конкретным сложным погодным условиям, автомобилю и трассе. Также как и с волнением, это приходит с опытом, постепенно становится менее страшно экспериментировать, а прогнозы по наиболее выгодным подходам к управлению начинают приходить сами по себе.

То, что гонка будет далеко не простой – стало ясно вскоре после старта, когда моросящий дождь над трассой заметно усилился. В таких условиях пилоты LECAR, выступавшие на новом для себя автомобиле, не растерялись и завоевали призовое бронзовое место. В начале заезда Сергею Титаренко пришлось буквально уворачиваться от развернувшегося впереди него Виталия Петрова и вновь прорываться после этого через весь пелотон автомобилей. Не обошлось и без других эксцессов – в ходе пит-стопа задняя часть автомобиля вспыхнула, но огонь удалось быстро сбить без существенных повреждений техники. Ко второй части заезда все пилоты окончательно перешли на «дождевые» шины, и уже за час до финишного флага экипаж LECAR вышел на третью позицию абсолютного зачета и безупречно довел гонку до подиума.

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Самвел Искоянц высоко оценил результаты первого этапа: «После первой гонки в этом году планы самые амбициозные – побороться за высшую ступень пьедестала по итогу Кубка России! Набраны хорошие и очень важные очки в первой гонке нашей командой. В этом сезоне я выступаю с Сергеем Титаренко, одним из быстрейших пилотов. Свою скорость Сергей доказал по выступлениям в предыдущих сезонах. Помимо слаженности работы самих пилотов — нас, самым важном считаю, подготовку автомобиля и слаженность каждого человека в команде. Ведь на них лежит большая часть ответственности: организационные моменты, подготовка автомобиля, шин, оборудования и так далее, все должно работать идеально и без запинки. То, что это именно так и работает, было доказано и подтверждено высоким результатом прошедшей гонки!»

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В серии гонок на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс 2025 года запланированы еще три этапа: 13-14 июня на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, 15-16 августа – вновь на Moscow Raceway, и 11-12 октября на трассе «Крепость Грозная» в Грозном. После столь успешного старта команда LECAR рассчитывает и дальше вести упорную борьбу с титулованными соперниками за награды престижной серии.

Партнёрский материал

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