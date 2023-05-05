Бизнес ×
  • Коммерческие перевозчики в РФ попросили снизить стоимость проезда

Коммерческие перевозчики в РФ попросили снизить стоимость проезда

05.05.2023 30 0 0

Участники логистической отрасли обратились со своим предложением по уменьшению финансовой нагрузки в Министерство транспорта.

В России ежегодно проводится так называемая «весенняя просушка»: она необходима для того, чтобы предотвратить разрушение региональных дорог тяжеловозами. Дело в том, что во время резкого изменения температуры в сторону увеличения трассы очень восприимчивы к нагрузкам, поэтому дорожное полотно в такие периоды нередко повреждается из-за проезда большегрузов.

Минтранс отменил ограничения на федеральных трассах ещё в 2018 году: такое решение было принято из-за улучшения их нормативного состояния. Однако региональные дороги по-прежнему далеки от «нормы», так что их приходится «просушивать». При этом каждый регион самостоятельно устанавливает как временной промежуток (как правило, это период с марта по май), так и максимальную нагрузку на ось. К примеру, в республике Алтай допустимая осевая нагрузка составляет 5 тонн для одиночной, 4 тонны для двухосной и 3 тонны для трёхосных тележек; для сравнения, в Архангельской области установлено ограничение на 3,5 тонны вне зависимости от количества осей грузовика.

Согласно письму комитета по транспортной логистике «Деловой России», участники отрасли коммерческих перевозок обратились в Министерство транспорта РФ с предложением снизить стоимость спецразрешений, действующих в период весенних ограничений. Речь идёт о проезде в те регионы, в которых сейчас более половины дорожного покрытия уже приведено в нормативное состояние.

Сейчас большинству перевозчиков во время «весенней просушки» приходится объезжать региональные трассы, это приводит к тому, что время доставки грузов увеличивается примерно на 1-5 часов (в зависимости от направления пути). Если же автодорогу объехать нельзя, либо важен именно быстрый срок доставки, компаниям требуется оформить  так называемое «специальное разрешение». При этом цена такого пропуска может доходить до 280 тыс. рублей в месяц, а себестоимость перевозки в среднем вырастает на 23%.

Отметим, обусловленные «просушкой» ограничения не распространяются на перемещение продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Согласно приказу Минтранса, при перевозке крупногабаритных и проектных грузов разрешения выдаются только на те из них, которые нельзя разделить на части без потери потребительских свойств.

Одним из минусов для грузоперевозчиков является требование оформлять электронный пропуск за пять дней до поездки. Это значит, что внести изменения, например, указать другой тяжеловоз или подкорректировать маршрут, оперативно не выйдет. В логистических компаниях пояснили, что расходы на оформление пропусков перевозчики закладывают в конечный тариф для клиента, так что платить «по счёту» в итоге приходится конечным потребителям.

В случае одобрения предложения участников логистической отрасли, перевозчиков ждёт снижение финансовой нагрузки. Согласно информации Минтранса, в 2022 году на ремонт региональных и местных дорог в РФ было выделено 420 млрд рублей; сейчас нормативному состоянию соответствует каждая вторая дорога регионального и межмуниципального значения.

Ещё российские логистические компании предлагают: внедрить механизм, который позволит отслеживать состояние региональных дорог; расширить возможности портала ФГКУ Росдормониторинг (чтобы пользователи видели обоснования, согласно которым регионы определяют ограничения по нагрузке на ось и стоимость пропуска); сократить срок рассмотрения заявки на получение спецразрешения с 5 до 1 дня. Есть и другие идеи, которые участникам отрасли хотелось бы обсудить с Минтрансом.

Россия дороги коммерческий транспорт законы бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Два мотора, две коробки и пять комплектаций: первое знакомство с BAIC X35 Число новых китайских брендов, приходящих в Россию в последний год, таково, что может показаться, что пришли уже все. Но на самом деле это не так, и даже не все крупнейшие имена отметились в... 290 1 2 05.05.2023
Статьи / Бизнес Можно ли заработать на собственном эвакуаторе и насколько это выгодно Отношение к эвакуаторщикам у автолюбителей разное. Многие, чего греха таить, считают, что они существуют только для того, чтобы на пару с инспектором ГИБДД отвозить на штрафстоянку автомобил... 219 0 0 04.05.2023
Статьи / Бизнес Чтобы взвесить грузовик: как правильно выбрать автомобильные весы Весовое оборудование является неотъемлемой частью любой промышленности. Благодаря такому оборудованию можно, например, точно вести учет поступлений или отгрузку товаров или сырья, что позвол... 129 0 0 04.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10352 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 10013 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 6894 17 2 23.12.2022
Change privacy settings