Коммерческие перевозчики в РФ попросили снизить стоимость проезда

В России ежегодно проводится так называемая «весенняя просушка»: она необходима для того, чтобы предотвратить разрушение региональных дорог тяжеловозами. Дело в том, что во время резкого изменения температуры в сторону увеличения трассы очень восприимчивы к нагрузкам, поэтому дорожное полотно в такие периоды нередко повреждается из-за проезда большегрузов.

Минтранс отменил ограничения на федеральных трассах ещё в 2018 году: такое решение было принято из-за улучшения их нормативного состояния. Однако региональные дороги по-прежнему далеки от «нормы», так что их приходится «просушивать». При этом каждый регион самостоятельно устанавливает как временной промежуток (как правило, это период с марта по май), так и максимальную нагрузку на ось. К примеру, в республике Алтай допустимая осевая нагрузка составляет 5 тонн для одиночной, 4 тонны для двухосной и 3 тонны для трёхосных тележек; для сравнения, в Архангельской области установлено ограничение на 3,5 тонны вне зависимости от количества осей грузовика.



Согласно письму комитета по транспортной логистике «Деловой России», участники отрасли коммерческих перевозок обратились в Министерство транспорта РФ с предложением снизить стоимость спецразрешений, действующих в период весенних ограничений. Речь идёт о проезде в те регионы, в которых сейчас более половины дорожного покрытия уже приведено в нормативное состояние.

Сейчас большинству перевозчиков во время «весенней просушки» приходится объезжать региональные трассы, это приводит к тому, что время доставки грузов увеличивается примерно на 1-5 часов (в зависимости от направления пути). Если же автодорогу объехать нельзя, либо важен именно быстрый срок доставки, компаниям требуется оформить так называемое «специальное разрешение». При этом цена такого пропуска может доходить до 280 тыс. рублей в месяц, а себестоимость перевозки в среднем вырастает на 23%.



Отметим, обусловленные «просушкой» ограничения не распространяются на перемещение продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Согласно приказу Минтранса, при перевозке крупногабаритных и проектных грузов разрешения выдаются только на те из них, которые нельзя разделить на части без потери потребительских свойств.

Одним из минусов для грузоперевозчиков является требование оформлять электронный пропуск за пять дней до поездки. Это значит, что внести изменения, например, указать другой тяжеловоз или подкорректировать маршрут, оперативно не выйдет. В логистических компаниях пояснили, что расходы на оформление пропусков перевозчики закладывают в конечный тариф для клиента, так что платить «по счёту» в итоге приходится конечным потребителям.

В случае одобрения предложения участников логистической отрасли, перевозчиков ждёт снижение финансовой нагрузки. Согласно информации Минтранса, в 2022 году на ремонт региональных и местных дорог в РФ было выделено 420 млрд рублей; сейчас нормативному состоянию соответствует каждая вторая дорога регионального и межмуниципального значения.



Ещё российские логистические компании предлагают: внедрить механизм, который позволит отслеживать состояние региональных дорог; расширить возможности портала ФГКУ Росдормониторинг (чтобы пользователи видели обоснования, согласно которым регионы определяют ограничения по нагрузке на ось и стоимость пропуска); сократить срок рассмотрения заявки на получение спецразрешения с 5 до 1 дня. Есть и другие идеи, которые участникам отрасли хотелось бы обсудить с Минтрансом.