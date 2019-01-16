Кому разрешат не платить за парковку по новому закону?

В конце прошлого года от оплаты услуг платного паркинга официально освободили Следственный комитет, Росгвардию и ФСО. Теперь к ним присоединятся фельдъегери.

Закон «Об организации дорожного движения» был разработан Министерством транспорта РФ. Изначально предполагалось, что он позволит местным властям устанавливать плату за въезд в город или, например, в центр. Эта норма не нашла поддержки, от неё было решено отказаться. Впоследствии власти решили будто бы пойти навстречу гражданам и пообещали, что этот закон не позволит делать парковки платными возле больниц и во дворах. Также они предложили расширить список «льготников», которым можно не платить за стоянку на платном паркинге.

Бесплатно оставлять машину на платных городских парковках в столице РФ на сегодняшний день могут инвалиды (на местах с соответствующей разметкой), члены многодетных семей, владельцы мотоциклов и электромобилей, участники ВОВ, герои Советского Союза и РФ и т.д. Также не платят за парковку водители автомобилей оперативных служб (скорой, пожарной, полиции).

Закон «Об организации дорожного движения» вступил в силу 30 декабря 2018 года. Тогда в список «льготников», у которых есть право на бесплатную парковку, внесли водителей машин Следственного комитета, Росгвардии и ФСО (Федеральной службы охраны). Однако в их числе не оказалось сотрудников Государственной фельдъегерской службы (ГФС), которые занимаются госкорреспонденцией. Поэтому было решено внести поправки, которые официально разрешат не платить за паркинг и им. Они вчера были одобрены Госдумой в первом чтении, документ уже поддержали в правительстве.

Возможностью попасть в число «льготников» заинтересовались также депутаты Госдумы (напомним, сейчас водители служебных автомобилей, на которых перевозят парламентариев, самостоятельно оплачивают парковку). Сотрудники бюджетного учреждения, которое занимается перевозкой чиновников, недавно направили соответствующее обращение в Управление делами президента РФ.

Вопрос стал особенно актуальным в свете повышения тарифов на оплату парковки, ставки изменились 15 декабря 2018-го. Так, на самых загруженных улицах Москвы цена одного часа парковки выросла с нынешних 200 до 380 рублей. Помимо этого на ряде самых загруженных улиц отменили бесплатную парковку по воскресениям. Также время бесплатного нахождения на платном паркинге сократилось с 15 до 5 минут (время для проведения платежа).

После этого, с 9 января 2019 года, вырос и штраф за неоплату парковки: теперь он составляет не 2 500, а 5 000 рублей. Эти поправки направлены против «злостных неплательщиков», которые готовы расстаться с 2,5 тыс.рублей, но при этом оставить машину на неограниченный срок.

Помимо этого с начала года подорожали и тарифы на автоэвакуацию, которые не менялись с 2013 года. Цена на услуги перемещения машин, нарушивших правила парковки в Москве, выросла на 4%. Так, принудительное отправление на штрафстоянку автомобилей категории В с двигателями мощностью от 80 до 250 л.с. теперь обходится в 5,2 тыс. рублей.