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  • Конференция «Современное такси-2025»: закон о локализации и первые шаги для поддержки отрасли

Конференция «Современное такси-2025»: закон о локализации и первые шаги для поддержки отрасли

05.06.2025 19 1 0

29 и 30 мая в Екатеринбурге состоялась XII Всероссийская конференция «Современное такси», объединившая около 900 участников из 56 регионов страны. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители Минтранса РФ, федеральных и региональных органов власти, руководители таксопарков, служб заказа такси, автопроизводители, эксперты.

Главной темой обсуждения стал новый закон о локализации автомобилей такси, подписанный Президентом РФ в мае этого года. Участники проанализировали механизмы реализации закона, составления перечня разрешенных моделей и возможное влияние на рынок.

Перевозчики обратили внимание на тысячи отечественных машин, собранных до 2017 года: балльной оценки у них нет, зато именно они сегодня работают в небольших городах и сёлах. «Если эти машины вывести из легального поля, рискуем оставить население без транспорта», – предупредили участники.

Отдельный блок обсуждений коснулся самозанятых водителей – людей, для которых личный автомобиль является основным источником заработка. Самозанятые предупредили: покупка нового «балльного» автомобиля для подработки экономически невозможна, что грозит ростом теневого сектора и дефицитом машин. Бизнес-сообщество призвало к гибкому и справедливому регулированию и поддержке самозанятых, включая госсубсидии на покупку машин.

Участникам отрасли такси нужно настраиваться на очень плотный и интенсивный диалог с отечественными автопроизводителями. Я считаю, что нужно создать рабочую группу на площадке Госдумы с привлечением представителей всех автозаводов, работающих на территории России. Нужно заставить российских автопроизводителей делать нормальные машины.
Станислав Наумов
заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Закрытый круглый стол с автопроизводителями

На закрытом круглом столе с участием «АвтоВАЗа», «Моторинвеста», Haval, Tenet, AGR Automotive Group и КАМА напомнили, что сформированы отраслевые требования к автомобилям такси. Эти предложения были подготовлены на основе практического опыта эксплуатации. Обсуждались вопросы соответствия машин критериям СПИК, оценка локализации.

Автопроизводители отметили, что пока отсутствует четкий порядок включения моделей в реестр Минпромторга. Необходимо понять: требуется ли им подавать заявки или автомобили будут добавляться автоматически. Также участники поддержали предложение направить в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) письмо о создании на его площадке согласительной комиссии (рабочей группы) по локализации с участием перевозчиков, автопроизводителей и органов власти.

Уверены, что только через диалог мы сможем выработать взаимоприемлемое решение и совместно подготовить условия для дальнейшего развития российской транспортной отрасли после 2026 года.
говорится в направленном обращении

Повышение доступности перевозок для семей с детьми

Важной темой стало повышение доступности поездок для семей с детьми. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала о планах по созданию единого тарифа на поездки с детьми, предоставлению льгот многодетным семьям и организации проката детских кресел в такси.

В России уже разработан QR-код многодетной семьи, и сейчас депутаты Госдумы вместе с Минцифры прорабатывают вопрос, чтобы он автоматически использовался при заказе такси, давая скидки. Также рассматривается вопрос создания пунктов проката детских кресел в местах скопления людей. Бустеры, которые не обеспечивают безопасность, предлагается запретить. При этом семьи смогут вызывать такси с собственным креслом без дополнительной платы.
Татьяна Буцкая

В рамках конференции Татьяна Буцкая рассказала, что подготовлен проект изменений в Правила дорожного движения, который уточняет определение детских удерживающих систем и запрещает использование ненадёжных элементов – таких как лямки, адаптеры и накладки, не признанные международными стандартами. 

Подготовка итоговых документов

По итогам конференции был подготовлен меморандум с ключевыми предложениями по реализации нормы о локализации такси: участие бизнеса в разработке подзаконных актов, проведение оценки влияния закона на регионы и принятие отраслевого стандарта для автомобилей такси. Этот документ будет направлен в Правительство РФ.

Мы уже направили в РСПП предложение о создании согласительной комиссии для доработки норм закона. Кроме того, подготовлен меморандум по итогам конференции, который в ближайшие дни будет направлен в Правительство РФ. Важно, чтобы новые требования действительно поддерживали отечественный автопром, но не подрывали доступность и безопасность перевозок для граждан.
Ирина Зарипова
председатель Общественного совета по развитию такси

Отдельный интерес участников вызвала выставочная экспозиция конференции, включавшая 23 тематических стенда – от цифровых платформ и телематики до ОСАГО и управленческих решений. Посетители активно общались с представителями компаний, получали консультации и специальные предложения. Также в авто-зоне было представлено 17 автомобилей доступные для гостей конференции по уникальным условиям.

Конференция «Современное такси-2025» подтвердила, что только в тесном сотрудничестве всех участников рынка можно сохранить баланс интересов отрасли, государства и пассажиров.

Партнёрский материал

авто и общество коммерческий транспорт
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1 комментарий
05.06.2025 15:40
Papirus

Интересно, а госДурковцы приехали исключительно на жигулях и УАЗиках? Или делегировали «честь» пользоваться ими электорату?

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