Фото замаскированного кросс-купе Changan опубликовали в мае этого года. Теперь же в «поднебесной» соцсети Weibo появились снимки модели без какого-либо камуфляжа. Местные СМИ считают, что новинку назовут CS85, в линейке марки она займет нишу между «паркетниками» CS75 и CS95. Предполагается, что первый кросс и стал «донором» для «купе».

Сам Changan CS75 недавно обновился, по своим габаритам этот вседорожник близок к BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe, так что «немцев» можно считать конкурентами китайского кросс-купе. Длина рестайлингового «семьдесят пятого» равна 4 650 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 695 мм, колесная база 2 700 мм. Для сравнения, размеры BMW X4 первого поколения (такую модель сегодня продают в Китае): 4 683/1 890/1 636 мм, колесная база – 2 810 мм. Габариты GLC Coupe: 4 734/1 890/1 603 мм, расстояние между осями – 2 873 мм.

Данных о «начинке» Changan CS85 пока нет. Скорее всего, мотор новинке достанется от CS75: обновленный «паркетник» доступен в Китае с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 178 л.с., работающей в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод у обновленного CS75 – только передний, хотя у дореформенного кроссовера есть версия 4х4.

1 / 3 На фото: обновленный Changan CS75 2 / 3 На фото: обновленный Changan CS75 3 / 3 На фото: обновленный Changan CS75

Ожидается, что официальная премьера кросс-купе Changan состоится до конца текущего года. Цена будет выше, чем у CS75. Последний кросс сегодня стоит от 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 948 000 рублей по актуальному курсу. При этом купеобразный «китаец», очевидно, обойдется гораздо дешевле BMW X4 (от 489 800 юаней или 4 651 000 рублей) и Mercedes-Benz GLC Coupe (от 463 800 юаней или 4 404 000 рублей).

На данный момент неизвестно, появится ли Changan CS85 за пределами китайского рынка. Донорский CS75 продают и в России, правда, в дореформенном виде. До РФ «паркетник» добрался лишь в декабре 2017-го, у нас модель представлена с турбомотором 1.8 (163 л.с.) и 6АКП, привод – передний или полный. На старте продаж Changan CS75 стоил от 1 211 600 рублей, сейчас же на российском сайте марки указана другая цена – от 1 170 000 рублей.